Con gái 6 tuổi vô tình tố cáo sự thật ngoại tình của bố bằng câu nói hồn nhiên sau chuyến công tác của mẹ

Tâm sự 10/10/2025 08:25

Tôi định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, xem giữa vợ con và bồ anh ấy chọn ai. Nhưng đúng lúc đó tôi lại phải đi công tác mất 1 tuần, vậy là tôi quyết định xong xuôi công việc sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng.

Tôi từng chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình đau đớn, tổn thương khi có chồng ngoại tình. Vậy nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ khi bản thân mình cũng rơi vào hoàn cảnh éo le đó. Tôi vốn rất tin tưởng chồng, ngờ đâu anh ta lại lừa dối, phản bội sau lưng tôi hết lần này tới lần khác.

Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, hôn nhân hạnh phúc, tôi luôn chăm chút bản thân và vun vén gia đình nên chẳng có điều gì khiến chồng phải chê trách cả. Thế nhưng lòng dạ đàn ông quá tham lam, có vợ hiền con ngoan với họ vẫn chưa đủ. Phát hiện chồng phản bội là nhờ một lần anh ấy đi dự tiệc về muộn, tôi thấy cổ áo anh ấy có vết son môi của phụ nữ. Tôi lấy vân tay của chồng mở điện thoại ra thì thấy cuộc trò chuyện bí mật ngọt ngào của chồng mình với người phụ nữ khác.

Tôi biết chồng ngoại tình nhưng lại không tra khảo mà âm thầm điều tra. Tôi biết được chồng mình đang qua lại với người phụ nữ đã có gia đình, chồng cô ta rất giàu có nhưng thường xuyên đi công tác xa nhà. Lúc nghĩ đến cảnh chồng ân ái mặn nồng, nói lời yêu thương với người phụ nữ kia mà trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại.

Tôi định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, xem giữa vợ con và bồ anh ấy chọn ai. Nhưng đúng lúc đó tôi lại phải đi công tác mất 1 tuần, vậy là tôi quyết định xong xuôi công việc sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng. Trong thời gian xa nhà tôi cũng sẽ suy nghĩ xem mình đã làm gì mà chồng đối xử như vậy.

Vì công việc giải quyết xong sớm nên mới 5 ngày tôi được về nhà. Tôi gọi chồng đi đón nhưng nghĩ anh bận con nên lại bắt taxi tự về. Lúc về đến nhà tôi thấy một đôi giày phụ nữ ở trước cửa, tôi ngầm nhận ra chồng mình đưa nhân tình về nhà, lúc này tôi uất ức, bởi vì không ngờ trong nhà còn có con gái nhỏ mà anh ta lại dám làm cái chuyện kinh khủng đó. 

Con gái 6 tuổi vô tình tố cáo sự thật ngoại tình của bố bằng câu nói hồn nhiên sau chuyến công tác của mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước vào nhà thì cô con gái 6 tuổi chạy ra hớn hở:

''A mẹ về, con nhớ mẹ lắm. Con không cho mẹ đi nữa đâu''.

''Mẹ cũng nhớ Bông của mẹ lắm, ở nhà với bố có ngoan không con?''.

''Con chẳng thích ở nhà với bố đâu, bố có chịu chơi với con dâu. Từ lúc mẹ đi hôm nào bố cũng đưa một cô nào về rồi đóng cửa trong phòng, bố cấm con không được lại gần. Hôm nay cô ấy lại tới, nhưng vừa biết mẹ về, bố giấu cô ấy ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa ra''.

Chồng tôi vừa nghe con gái nói vậy thì vội thanh minh:

''Em đừng có nghe con nói linh tinh. Mấy hôm trước có chị đồng nghiệp mang hợp đồng đến nhờ anh ký thôi chứ làm gì có ai''.

Nhìn ánh mắt lén lút của chồng tôi biết ngay anh ta đang nói dối. Tôi bảo con gái sang nhà cô hàng xóm chơi, sau đó nhìn chồng rồi nói:

''Bảo cô ta xuống đây kẻo trốn mãi trong tủ chết ngạt thì không ai chịu trách nhiệm đâu''.

''Em nói gì vậy? Làm gì có ai đâu''.

''Anh nghĩ tôi ngu sao? Nếu anh không chịu lôi cô ta xuống đây thì đừng trách tôi ác nhé. Tôi thừa biết anh ngoại tình từ lâu rồi, đừng nghĩ tôi không nói thì nghĩ tôi ngu''.

Lúc này chồng tôi hoảng loạn, vội chạy lên kéo người phụ nữ đó xuống. Cả hai quỳ xuống van xin tôi:

''Xin chị đừng đánh em, em sai rồi''.

''Đánh cô ư? Tôi đâu có rảnh đến mức ấy, hạng đàn bà có chồng con như cô nhưng lại đi vụng trộm với đàn ông đã có vợ thì tôi đánh làm gì cho bẩn tay. Cô sai thì để chồng cô dạy dỗ lại cô, tôi chỉ dạy dỗ chồng mình thôi''.

''Em xin lỗi chị..''.

''Xin lỗi là xong à? Cô cũng là phụ nữ, cũng có chồng và làm mẹ của mấy đứa con mà chỉ vì vài phút thăng hoa trên giường mà phá nát đi mọi thứ à? Cô thấy có đáng không? Cùng là phụ nữ mà cô lại tham lam chồng của người khác đến thế kia à?".

Cô nhân tình của chồng tôi vẫn cứ khóc lóc, van xin nhưng tôi kiên quyết gọi cả chồng và bố mẹ chồng của cô ta đến. Còn về phía chồng tôi thì anh ta van lạy mấy tiếng đồng hồ thì tôi bảo:

''Khi chồng ngoại tình thì anh nghĩ có người đàn bà nào tha thứ nổi không? Giây phút anh lên giường với người khác là đã đánh mất mẹ con tôi rồi. Viết đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký''.

Tôi bước vào phòng để mặc chồng mình khóc vì ân hận. Tôi quyết tâm bỏ chồng, không phải vì sự nóng giận tức thời mà với tôi thà ly hôn gã chồng phản bội để nỗ lực kiếm tiền và sống cùng con gái mới là điều tốt nhất.

Mẹ chỉ cần nhìn qua đã bắt con gái chia tay bạn trai, cô gái bàng hoàng nhận ra sự thật sau 1 tháng

Mẹ chỉ cần nhìn qua đã bắt con gái chia tay bạn trai, cô gái bàng hoàng nhận ra sự thật sau 1 tháng

Nhưng kết quả lại không như mong đợi, vừa mới nhìn thấy bạn trai mẹ tôi đã phản đối và bắt bỏ ngay sau đó. Tôi cứ tưởng do mẹ cổ hủ, cố chấp nào ngờ chỉ 1 tháng sau mọi chuyện vỡ lẽ, bộ mặt thật của anh người yêu đã lộ ra theo đúng phán đoán của bà. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 24 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ