Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi 'ngã ngửa' khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Tâm sự 17/01/2026 22:52

Tôi thấy mọi thứ trước mặt như sụp đổ. Chồng tôi đã lừa dối tôi bao lâu nay? Đứa trẻ này đã tồn tại ngần ấy năm mà tôi không biết? Còn có điều gì mà tôi chưa biết nữa không?

Tôi và chồng kết hôn 17 năm. Chúng tôi chung sống hòa thuận, yêu thương và tôn trọng nhau. Chỉ tiếc là tôi không thể sinh được cho anh một đứa con trai. Gia đình anh lại cổ hủ muốn có cháu trai. Nhưng thay vì nghe theo lời mẹ mình tìm con trai, chồng tôi lại cắn răng bảo vệ mẹ con tôi.

Đứng trước những lời bóng gió tàn nhẫn của gia đình chồng, tôi bất lực vì không thể sinh thêm được con. Cơ thể tôi quá yếu để thụ tinh nhân tạo lần nữa. Nhưng dù tôi thương chồng mà đề nghị ly hôn, nhưng chồng nhất quyết không đồng ý. Tôi đành cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc chồng con hết lòng.

 

Nào ngờ, chồng tôi lại ra đi trước tôi. Anh mất vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi chồng qua đời, anh vẫn còn chưa 40 tuổi, sự nghiệp vẫn dở dang. Tôi và anh có một công ty riêng, tôi là kế toán, còn chồng tôi là giám đốc điều hành. Sau khi lo đám tang cho chồng, tôi một thân một mình nuôi con và quản lý công ty.

Tôi mở laptop của chồng ra, vào mail của anh để sắp xếp công việc. Trong rất nhiều email chào hàng, hẹn khách, báo cáo… thì tôi bàng hoàng khi thấy một email thông báo đến hạn nộp học phí cho học sinh mầm non. Đó là email được gửi từ một trường tư có tiếng. Sau khi tìm hiểu, thấy tên của đứa trẻ, tôi sốc nặng. Thằng bé mang họ của chồng tôi.

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi 'ngã ngửa' khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy mọi thứ trước mặt như sụp đổ. Chồng tôi đã lừa dối tôi bao lâu nay? Đứa trẻ này đã tồn tại ngần ấy năm mà tôi không biết? Còn có điều gì mà tôi chưa biết nữa không?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho trường học để xác nhận về thằng bé. Đó là một đứa trẻ 4 tuổi. Trong thông tin nộp tiền thì chồng tôi có quan hệ là bác của đứa trẻ. Còn tên của mẹ đứa trẻ là một người phụ nữ lạ tôi không biết.

Tôi theo thông tin có được, đến thẳng nhà của cô ta. Người phụ nữ này một mình sống với con trai trong một căn chung cư đắt tiền. Điều bất ngờ là cô ta ngồi xe lăn. Vừa thấy tôi đến, cô ta đã khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Cô ta nói dù biết chồng tôi qua đời nhưng không có mặt mũi để đến thăm viếng.

Bị tôi truy hỏi, cô ta thừa nhận đứa trẻ kia là con ruột của chồng tôi. Chồng tôi chi tiền nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng bắt buộc cô ta phải giữ kín bí mật này. Hóa ra ngày trước chồng tôi gây tai nạn khiến người phụ nữ này bị liệt nửa người. Sau đó anh thường xuyên đến chăm sóc cô ta thì dần nảy sinh quan hệ. Nhưng cô ta không hề muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cô ta còn biết ơn chồng tôi đã chu cấp cho cha mẹ và con trai, còn cho cô ta sống đủ đầy.

Tôi hận chồng lừa dối mình, nhưng cũng trách anh sao có thể đối xử với người phụ nữ này như thế? Còn mẹ con của người phụ nữ sau này sẽ sống thế nào khi chồng tôi đã mất, không thể cho tiền họ như trước? Còn cha mẹ chồng tôi, nếu họ biết sự tồn tại của thằng bé kia thì sẽ thế nào? Và tôi dù đang gồng gánh việc kinh doanh nhưng vẫn đủ sức lo cho con gái mà không cần gia đình chồng. Tôi có nên nói tất cả mọi chuyện để nhà chồng biết không?

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Tôi cũng nhớ vợ nhớ con lắm, tranh thủ thu xếp công việc để về sớm với gia đình. Tôi tới sân bay rồi lập tức bắt taxi về nhà mà không báo trước với vợ. Tính ra tôi về sớm hẳn một ngày so với thời gian ban đầu nói với vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Bị nhân tình của chồng chặn đường "dằn mặt" lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Bị nhân tình của chồng chặn đường "dằn mặt" lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hoảng loạn đưa vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì phát hiện chấn động

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hoảng loạn đưa vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì phát hiện chấn động

Đi đón con tan học, tôi chết lặng thấy con gái 6 tuổi đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Đi đón con tan học, tôi chết lặng thấy con gái 6 tuổi đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Cứ ngỡ mẹ chồng bao che khi con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu làm tôi khóc nghẹn

Cứ ngỡ mẹ chồng bao che khi con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu làm tôi khóc nghẹn