Đến nhà vợ cũ rồi ngủ lại vì trời mưa, chầm chậm đi vào phòng thì thấy thứ này, tôi liền cầu xin cô ấy đoàn tụ

Tâm sự 16/04/2023 15:10

Dù trước đây mâu thuẫn gay gắt mới phải ra tòa ly hôn nhưng thời gian qua chúng tôi cũng cố gắng cư xử văn minh để cùng nuôi dạy con. Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, trời mưa rất to, tôi đợi mãi không tạnh mưa. Con trai cứ rủ bố ngủ lại nên tôi đồng ý và ngủ chung phòng với con.

Cuối tuần trước là sinh nhật con trai tròn 5 tuổi nên tôi mua quà đến nhà vợ cũ. Vợ chồng tôi ly hôn hơn một năm nay, do mâu thuẫn gia đình không hòa giải được. Đến nơi thấy vợ cũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy không mời khách, chỉ có ba người chúng tôi.

Dù trước đây mâu thuẫn gay gắt mới phải ra tòa ly hôn nhưng thời gian qua chúng tôi cũng cố gắng cư xử văn minh để cùng nuôi dạy con. Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, trời mưa rất to, tôi đợi mãi không tạnh mưa. Con trai cứ rủ bố ngủ lại nên tôi đồng ý và ngủ chung phòng với con.

Dỗ con ngủ xong, tôi tình cờ nhìn thấy mấy bức tranh thằng bé vẽ được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bức tranh nào cũng vẽ ba người, gồm bố, mẹ và Bin (tên ở nhà của con tôi). Nhìn những bức tranh gia đình 3 người đầy đủ, lại nhớ đến nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của con trai khi thổi nến được ở bên cạnh cả bố lẫn mẹ, tôi thấy lòng chua xót và áy náy quá. 

Đến nhà vợ cũ rồi ngủ lại vì trời mưa, chầm chậm đi vào phòng thì thấy thứ này, tôi liền cầu xin cô ấy đoàn tụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ ly hôn, người thiệt thòi nhất là những đứa trẻ, còn người lớn thì nỗi đau cũng sẽ qua và rồi lại có cuộc sống mới. Hiện tại tôi và vợ cũ đều chưa có ai nhưng sau này chúng tôi sẽ tái hôn, sinh những đứa con khác. Chắc hẳn con trai tôi phải tủi thân và chạnh lòng lắm.

Trong khoảng thời gian ly hôn, ngẫm lại những mâu thuẫn trước đây giữa tôi và vợ cũ không phải là không thể hòa giải, chỉ cần mỗi người hạ cái tôi xuống một chút. Đêm đó ngủ cùng con trai, tôi thức trắng, mấy hôm sau về nhà cũng suy nghĩ không yên. Cuối cùng tôi đến gặp vợ cũ nói rõ suy nghĩ trong lòng mình. Cô ấy nghe xong gật đầu đồng ý quay lại.

Khi con trai biết bố mẹ sắp về sống chung một nhà, thằng bé vui mừng khôn xiết. Tôi nắm tay vợ cũ, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tự nhận thấy quyết định này là đúng đắn.

Bị vợ chê 'bản lĩnh đàn ông', chồng ấm ức tâm sự với cô hàng xóm và cái kết không ngờ sau 1 đêm

Bị vợ chê 'bản lĩnh đàn ông', chồng ấm ức tâm sự với cô hàng xóm và cái kết không ngờ sau 1 đêm

Lửa giận trong người Quân phừng phừng. Nếu không có con ở đó, Quân đã lôi vợ vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật