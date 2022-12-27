Đau khổ vì chồng ung thư, vợ hoảng hốt 'lạnh sống lưng' khi vô tình nghe được cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Tâm sự 27/12/2022 03:50

10 năm bên nhau với bao tình nghĩa sâu nặng, vợ chồng Nhi còn có 2 đứa con chung nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa vào giờ phút này.

Nhi (35 tuổi) chia sẻ cô và Trọng là bạn học đại học nhưng sau khi ra trường họ mới chính thức yêu nhau. "Tới nay chúng tôi đã có 10 năm bên nhau, 3 năm yêu và 7 năm kết hôn. Chồng tôi là người đàn ông tốt, giàu trách nhiệm với gia đình, chung thủy với vợ. Tôi mãn nguyện khi lấy được anh, bố mẹ tôi tự hào về con rể và những người xung quanh đều ngưỡng mộ, ghen tị với tôi", Nhi nói.

Cách đây 2 tháng, Trọng thấy mệt mỏi trong người nên đi khám thì đau đớn nhận về kết quả anh bị ung thư. Nhi là người đầu tiên Trọng thông báo, anh yêu cầu cô chưa vội nói với gia đình hai bên. Bệnh tình của anh cần kiểm tra lại kỹ hơn mới có thể kết luận chính xác và đưa ra phương án điều trị.

Nhi lo lắng, hoang mang về tương lai nhưng hơn cả cô thương chồng đến quặn thắt ruột gan. Nhi và Trọng ôm nhau bật khóc nức nở, xót xa trước số phận bất hạnh song đồng thời cũng động viên nhau cùng nỗ lực cố gắng chiến thắng bệnh tật để đồng hành cùng nhau lâu nhất có thể, nuôi dạy các con khôn lớn.

"Mấy đêm liền tôi mất ngủ, tôi biết chồng cũng suy sụp nhưng hai người không ai bảo ai đều cố gắng tỏ vẻ vẫn ổn để động viên người còn lại. Đêm ấy tôi không ngủ được nên dậy ra ngoài định hóng gió. Đứng sau tấm rèm ngăn cách ban công, tôi nghe được cuộc nói chuyện của chồng với người bạn thân làm luật sư của anh ấy", Nhi kể.

"Ừ kết quả sơ bộ là thế nhưng chưa chắc chắn 100%, sang tuần sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu kết quả đúng là tao bị bệnh thì tao muốn chuyển hết số tài sản hiện tại sang tên bố mẹ, mày xem có cách gì giúp tao không... Để lại tài sản cho vợ, sau này nó mang cho gã khác hưởng à? Tao đâu có ngu như thế! Nếu nó tử tế thì tao sẽ bảo bố mẹ gửi cho nó ít tiền nuôi con mỗi tháng, còn không đừng mơ lấy được một đồng...", Trọng nói với bạn thân.

Đau khổ vì chồng ung thư, vợ hoảng hốt 'lạnh sống lưng' khi vô tình nghe được cuộc điện thoại lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhi rùng mình ớn lạnh trước sự toan tính và sắp xếp trước của chồng. 10 năm bên nhau với bao tình nghĩa sâu nặng, vợ chồng Nhi còn có 2 đứa con chung nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa vào giờ phút này. Trong lòng Trọng chỉ còn lo sợ được mất, thậm chí anh phải tìm cách tẩu tán toàn bộ tài sản nếu chẳng may bản thân có mệnh hệ gì.

Những năm qua Nhi giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, con cái, tài sản của hai vợ chồng cô phần lớn do Trọng làm ra. Tuy nhiên của chồng công vợ, công sức Nhi đóng góp cho gia đình cũng không hề kém chồng. Nhiều năm Trọng tỏ ra là người đàn ông yêu vợ thương con, vậy nhưng ở vào thời điểm mấu chốt thì suy nghĩ thật sự trong lòng anh mới được biểu lộ ra.

 

10 ngày sau cuộc nói chuyện lúc nửa đêm ấy, Trọng nhận kết quả khám lại cho thấy anh không bị ung thư, sức khỏe có chút vấn đề song hoàn toàn chữa khỏi được. Anh hân hoan vui mừng ôm chầm lấy Nhi, thậm chí còn tổ chức ăn mừng ở nhà hàng.

Tất nhiên Nhi mừng vì Trọng không mắc bệnh nan y nhưng trong lòng cô vẫn trĩu nặng ưu tư, những lời lẽ và mưu tính của anh đêm ấy khiến Nhi bị ám ảnh. "Hiện tại cuộc sống gia đình tôi lại trở về bình thường như trước kia, chồng tôi vẫn là người bố tốt, người chồng tuyệt vời, người con hiếu thảo. Song trong tim tôi đã có một cái dằm, thi thoảng lại khiến tôi thấy nhói đau, cuộc điện thoại đêm ấy cũng trở thành bí mật không bao giờ được vén màn.

Có thể thời điểm ấy quá đặc biệt, chồng tôi không làm chủ được cảm xúc mới có ý định đó, dù sao thì nó cũng chưa đủ là lý do để tôi kết thúc hôn nhân. Có điều chắc chắn từ giờ trở đi tôi cần phải độc lập, tự chủ hơn để tự mình đứng vững trước mọi biến cố, cho dù là tai họa bất ngờ ập đến hay là lòng người đổi thay khó lường...", Nhi bày tỏ.

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