Yêu thương vợ nhưng tôi bất đắc dĩ vương vấn 'tình cũ' bởi vì chuyện khốn nạn này

Tôi cưới vợ được gần chục năm, có hai con đủ nếp tẻ, gia đình có thể nói đang hạnh phúc. Trước khi đến với vợ, tôi yêu cô sinh viên thực tập. Vì cũng lớn tuổi nên tôi xác định yêu thật lòng và muốn cô ấy làm vợ. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và sau đó lao vào nhau say đắm. Khi quan hệ, tôi biết cô ấy không phải yêu tôi người đầu tiên và rất giỏi về khoản đó. Mọi người khuyên tôi không nên lấy cô ấy làm vợ mà chỉ để yêu thôi, vì biết cô ấy quan hệ với đàn ông khá nhiều trước tôi.

Đám cưới diễn ra, vợ chồng hạnh phúc lắm, đặc biệt là chuyện ấy hòa hợp cho đến khi vợ có bầu đứa con thứ nhất, vợ không còn đam mê chuyện ấy nữa. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi nhau nhưng rồi cũng qua đi và vợ có bầu đứa con gái thứ hai. Việc có đứa con thứ hai khiến chúng tôi gặp trục trặc như đứa thứ nhất nhưng cũng vì hiểu chuyện nên tôi thông cảm cho vợ.

Yêu nhau được 2 tháng, tôi phát hiện cô ấy có thai hơn 4 tháng (tất nhiên là cái thai không phải của tôi). Cô ấy không gặp tôi trong vòng một tuần để đi phá thai, bình thường chúng tôi ngày nào cũng gặp, nay cả tuần cô ấy không gặp mà không có một lý do chính đáng, vì lẽ đó tôi nghi ngờ và tìm hiểu nên biết được chuyện đó. Tôi đã chủ động chia tay, dù buồn và thất vọng nhưng quyết tâm từ bỏ. Cô ấy xin lỗi và níu kéo nhưng tôi đã quyết, chuyện trước kia tôi không tính đến nhưng không thể chấp nhận một người vợ như thế ở thời điểm hiện tại.

Nay đứa con gái thứ hai của tôi được gần 4 tuổi rồi, chuyện chăn gối của vợ chồng có cải thiệu lại nhiều so với lúc trước nhưng tôi vẫn không thấy thỏa mãn như lúc yêu nhau. Tôi nói chuyện với vợ rất nhiều về điều đó, vợ cũng thay đổi nhiều nhưng không làm tôi thỏa mãn. Suốt ngày cô ấy la mệt nhọc dù không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, trong khi tôi làm việc rất căng thẳng nhưng về nhà cũng đỡ đần công việc nhà cho cô ấy, chỉ để mong đến tối cô ấy chiều mình, nhưng vợ cứ làm tôi thất vọng nhiều.

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Tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ, cô ấy cũng có chồng và hai con khoảng tuổi như con tôi. Chúng tôi lại lao vào nhau trong những cuộc vụng trộm tại nhà nghỉ. Công việc của tôi vẫn căng thẳng và áp lực nên vợ không nghi ngờ. Hơn nữa chúng tôi cũng thi thoảng mới gặp nhau vì cô ấy sống xa tôi khoảng 50 km. Qua lại với cô ấy đã được gần 4 tháng, mỗi tháng bình quân cũng chỉ gặp 2 lần, tôi muốn chấm dứt vì cảm thấy có lỗi với vợ con rất nhiều, tôi yêu và chiều vợ nhiều hơn để có thể xa dần người yêu cũ đi nhưng không được.

Người yêu cũ của tôi có lẽ cũng ham chơi, mỗi lần gặp là muốn tôi đưa đi đâu đó, đặc biệt ở những nơi xa chúng tôi từng đến lúc yêu nhau (tôi bây cũng có điều kiện, có xe hơi) mà tôi thì không có thời gian. Hơn nữa tôi chỉ muốn gặp người yêu cũ để giải quyết chuyện ấy chứ không muốn ở bên cô ấy thời gian lâu vì sợ vợ phát hiện. Nhưng có lẽ người yêu cũ rất muốn ở bên tôi thời gian lâu, hôm nào gặp là muốn tôi dành cả buổi, cả ngày trong khi tôi lại không muốn vì còn công việc.

Để muốn kiếm thêm tiền nên tôi làm thêm, không vất vả lắm nhưng căng thẳng, áp lực và tốn thời gian của tôi rất nhiều. Nếu bỏ việc thì không được và một điều quan trọng là tôi muốn chấm dứt với người cũ vì còn yêu vợ con, nhưng lại cũng muốn gặp người cũ chỉ để thỏa mãn tình dục. Tôi đang suy nghĩ về điều này nhưng khó quá. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.