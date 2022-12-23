Nhắc lại 'kỷ niệm' trong khách sạn với người yêu cũ nóng bỏng, sáng ra tôi như 'người mất hồn' khi tận mắt chứng kiến cảnh điếng người này

Sáng ra tỉnh dậy thì không thấy Huyền đâu, tôi nghĩ bụng chắc cô ấy bận nên đã ra về trước. Tôi đủng đỉnh mặc quần áo rồi xuống trả phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lảo đảo đứng không vững khi nhìn cảnh tượng trong khu vực lễ tân.

Tôi và Huyền - tên của người yêu cũ tình cờ gặp lại nhau cách đây 2 tuần. Qua 4 năm không gặp mà Huyền thay đổi một cách chóng mặt. Khi xưa Huyền gầy nhẳng, dáng người chẳng chút hấp dẫn, còn bây giờ cô ấy nóng bỏng chết người, vòng nào ra vòng ấy. Huyền bảo nhờ tăng cân và tập gym nên mới có được kết quả mỹ mãn như vậy. Chẳng những dáng người thay đổi mà cách trang điểm, ăn diện của Huyền cũng khác một trời một vực trước đây, khiến tôi suýt không nhận ra. Trao đổi số điện thoại xong, về nhà Huyền chủ động nhắn tin kể về cuộc sống, công việc hiện tại, về cuộc hôn nhân tan vỡ và than thở số cô ấy tình duyên lận đận, mãi không thể tìm thấy một người đàn ông vững chãi cho riêng mình. Cô ấy còn nhắc rất nhiều về những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ trước đây của chúng tôi.

Cuối tuần ấy vợ tôi đưa con về nhà ngoại chơi, tôi giả vờ bị ốm để được ở nhà rồi nhắn tin rủ Huyền đi chơi. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, Huyền diện một chiếc váy gợi cảm chết người, khiến những đường cong của cô ấy càng trở nên hút mắt hơn bao giờ hết. Vợ tôi cũng xinh xắn dễ thương nhưng xét về độ bốc lửa thì nói thật là thua xa Huyền của hiện tại. Gần 12 giờ chúng tôi mới từ quán bar trở ra, Huyền ghé tai tôi thủ thỉ: “Đừng xa em đêm nay…”. Lúc ấy đến cả đường về tôi còn chẳng nhớ nổi thì làm sao nhớ được mình đã là đàn ông có vợ. Hơn nữa tôi tặc lưỡi nghĩ một vài đêm tình cũng chẳng là gì, vợ tôi làm sao mà biết được. Trong tình cảnh này mà tôi còn từ chối Huyền thì thật uổng phí quá. Cả đêm nồng nàn, gần sáng tôi mới mệt nhoài lăn ra ngủ. Sáng ra tỉnh dậy thì không thấy Huyền đâu, tôi nghĩ bụng chắc cô ấy bận nên đã ra về trước. Tôi đủng đỉnh mặc quần áo rồi xuống trả phòng.

Ảnh minh họa: Internet Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lảo đảo đứng không vững khi nhìn cảnh tượng trong khu vực lễ tân. - Khách sạn đảm bảo bí mật cho khách hàng tốt quá, tôi không hỏi được số phòng đành phải ngồi đây đợi. Bằng chứng tôi đã có đủ ở đây rồi, anh không cần phải giải thích gì cả. Đơn ly hôn tôi cũng chuẩn bị sẵn, anh ký đi để tôi còn đem đi nộp ngay hôm nay. Người ngồi ở bàn tiếp khách ở khu vực lễ tân không ai khác chính là vợ tôi. Tới lúc ấy tôi mới phát hoảng biết chính Huyền trước khi rời khách sạn đã nhắn tin cho vợ tôi, thậm chí còn chụp ảnh chúng tôi nằm trên giường gửi cho cô ấy. Tôi cứng họng không biết biện minh thế nào vì tang chứng vật chứng có đầy đủ. Chỉ còn biết sụp xuống xin vợ tha thứ, nói rằng tôi nhất thời ham vui không làm chủ được bản thân nhưng cô ấy kiên quyết không chấp nhận. Lúc về nhà thu dọn đồ đạc, vợ cười giễu cợt bồi thêm một câu khiến tôi ruột gan như đứt thành từng khúc: Hôm qua tôi về bên nhà, bố bảo sẽ cho chúng ta mảnh đất, thích ở nhà trệt thì dồn tiền xây nhà, còn không bán đi mua chung cư. Đang định về hỏi anh muốn thế nào, tiếc quá câu hỏi ấy không cần phải hỏi nữa… Tôi cay đắng tận cùng nhìn vợ xách hành lý bế con rời đi. Gọi điện cho Huyền, gào lên chất vấn cô ta thì Huyền phá lên cười ngặt nghẽo. Cô ta bảo đáng đời tôi khi trước chê cô ta gầy đen, xấu xí, nhà nghèo, bỏ cô ta đi yêu người khác (người đó không phải vợ tôi). Đúng là một cái bẫy tình oan nghiệt, chỉ vì một đêm với người cũ mà tôi đã mất tất cả, mất hạnh phúc hiện tại cũng như tương lai tươi đẹp phía trước…

Bất ngờ vì chị chồng quan tâm thái hóa, đêm muộn nhìn chị bế cháu tôi bủn rủn chân tay, âm mưu đáng sợ bắt đầu lộ tẩy Nhìn vào phòng thấy chị chồng bế chặt con gái mình trên tay với ánh mắt yêu thương mà tôi rụng rời cả chân tay. Vậy ra đó lý do thật sự chị chồng nhiệt tình đến chăm em dâu ở cữ. Sau lưng tôi, mẹ chồng, chị chồng và chồng đang có một mưu đồ đáng sợ.

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