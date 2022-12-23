Chồng phân chia ngày ở với vợ và ả nhân tình, nguyên nhân khiến ai nấy đều ngã ngửa 'không thể tin nổi'

Nghe chồng nói xong, tôi suýt ngất nhưng chưa biết phải làm sao. Giờ tôi mà ly hôn rõ ràng rất thiệt thòi cho con cái.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Tôi chỉ biết đến việc học, còn lại bố mẹ luôn sắp xếp mọi thứ, tôi chỉ việc làm theo. Không như những người khác, tôi thấy hài lòng và hạnh phúc vì được bố mẹ chăm lo từng li từng tí như vậy. Bạn của tôi thì tâm sự: "Sao mày lớn rồi mà lúc nào cũng phụ thuộc bố mẹ, không có chính kiến riêng gì cả thế". Tốt nghiệp ra trường, tôi tình cờ quen bạn trai của mình nhưng khi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ làm mọi cách ngăn cấm vì anh bằng tuổi tôi, lại chưa có sự nghiệp vững chắc trong tay. Ông bà muốn tôi cưới một người chồng giàu có, sẽ làm trụ cột gia đình để có thể dựa dẫm được. Sợ bố mẹ buồn nên tôi đành chia tay mối tình đầu của mình một cách lặng lẽ.

Ba năm sau khi đi làm, bố mẹ giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Lần đầu gặp, tôi mới biết anh đã có một đời vợ. Anh hơn tôi 15 tuổi nhưng rất giàu có. Nguyên nhân họ chia tay là vì vợ cũ của anh chỉ mới sinh một cô con gái, anh muốn sinh thêm con trai thì cô ấy không muốn vì sức khỏe không đảm bảo. Anh thẳng thắn rằng nếu tôi đồng ý, anh sẽ biếu luôn bố mẹ tôi 2 tỷ. Với tôi lúc đó, tình yêu chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần làm bố mẹ vui là được. Tôi gật đầu chấp nhận tất cả. Đám cưới được tổ chức ngay sau đó tại một khách sạn hoành tráng, họ hàng ai cũng ngưỡng mộ vì tôi cưới được đại gia giàu có. Chồng tặng tôi rất nhiều món quà giá trị khiến nhiều người phải trầm trồ. Tôi mang thai con đầu lòng là con gái, chồng vẫn rất cưng chiều. Sinh con xong, anh chăm sóc con chu đáo hơn cả tôi dù trong nhà đã có người giúp việc. Tôi biết trong lòng anh mong cầu một cậu con trai nên chủ định sẽ sinh luôn một thể.

Ảnh minh họa: Internet Mang thai con thứ 2 lại là con gái, chồng vẫn giữ thái độ bình lặng không thay đổi mà cũng không buồn lòng. Vẫn như đứa con trước, anh thể hiện trách nhiệm đầy đủ của một người cha trong gia đình. Rồi ở tuổi 32, tôi quyết tâm sinh con thứ 3, nhưng thật trớ trêu vẫn là con gái. Tôi buồn quá khóc nhưng chồng lại an ủi: "Không phải con trai cũng chẳng sao, chỉ cần em khỏe mạnh là được". Bảy năm sau, cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn hòa thuận và hạnh phúc dù tâm nguyện muốn một đứa con trai của chồng vẫn bỏ ngỏ. Mỗi lần thấy chồng chơi với con và chăm chúng hết lòng, tôi nghĩ chắc anh cũng không còn ham muốn chuyện con trai nữa. Nhưng đột nhiên một hôm chồng về thông báo rằng anh đã có con trai với một cô gái là nhân viên của mình. Anh thành thật nói lý do trong một lần đi nhậu say với công ty đã không làm chủ được bản thân, hơn nữa anh thực sự muốn thử xem có con trai không. Anh chia sẻ thêm: "Anh làm xét nghiệm ADN rồi, anh muốn em nhận thằng bé về nuôi. Hoặc nếu không, anh sẽ ở nhà thứ 3 và 5, những ngày còn lại anh ở bên kia với cô ấy để chăm con cùng". Nghe chồng nói xong, tôi suýt ngất nhưng chưa biết phải làm sao. Giờ tôi mà ly hôn rõ ràng rất thiệt thòi cho con cái. Từ trước đến giờ, chồng lại sống rất chu đáo với cả tôi và bố mẹ tôi. Anh thường xuyên cho bố mẹ tôi tiền nong chi tiêu đủ thứ sinh hoạt. Tôi thật khổ tâm, sống giữa thời đại này rồi chẳng nhẽ vẫn phải chịu kiếp chung chồng ư? Hãy cho tôi lời khuyên?

Sung sướng vì được ông xã yêu chiều hết mực, nửa đêm vô tình nghe chồng và mẹ nói chuyện tôi gục ngã đau đớn Cách đây mấy ngày, mẹ chồng từ quê lên thành phố khám bệnh và ở lại nhà tôi một đêm. Nhưng đêm đó tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-phan-chia-ngay-o-voi-vo-va-a-nhan-tinh-nguyen-nhan-khien-ai-nay-deu-nga-ngua-khong-the-tin-noi-538195.html