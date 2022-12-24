Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Tâm sự 24/12/2022 16:50

Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

Vợ chồng tôi yêu nhau 7 năm mới đám cưới. Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ bản thân bị sao nên chiều vợ làm hết các xét nghiệm. Thậm chí ngày đi lấy kết quả, tôi còn chẳng buồn đi để một mình cô ấy qua bệnh viện. Khi về nhà cô ấy thông báo cả 2 vợ chồng đều bình thường. Dù bình thường như vậy nhưng không hiểu sao cả hai vẫn không có tin vui. Ban đầu tôi không sốt ruột vì nghĩ con cái đến với vợ chồng là do cái duyên. Nhưng về sau nhà nội, nhà ngoại rồi bạn bè suốt ngày giục mang thai và sinh con, đã vậy ngày nào đi làm về cũng chỉ có 2 vợ chồng khiến tôi chán ngán.

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 năm sau ngày cưới, vợ vẫn như con cá rô đực. Điều này khiến bố mẹ tôi từ quý mến em cũng trở nên cay nghiệt, ác mồm với con dâu. Họ cho rằng, nguyên nhân hiếm muộn là do em. Dù ở riêng trên thành phố nhưng thi thoảng mẹ tôi ở quê lại gọi điện ra cho con dâu đay nghiến.

 

Không khí gia đình những lúc đó căng ra như dây đàn. Chẳng ai nói với ai 1 lời. Tôi cũng chẳng bênh vực vợ lấy 1 câu vì đã chán sống với người vợ vô sinh. Vợ quá thất vọng về chồng nên cũng ly hôn luôn. Tôi không buồn níu kéo vì gánh nặng là con trai duy nhất trong nhà, phải có con cháu nối dõi cho bố mẹ.

Ly hôn, thương em ở bên tôi cả 13 năm tuổi xuân nên tôi bảo vợ ở lại căn chung cư 2 đứa mua sau cưới. Còn tôi ra khỏi nhà với 200 triệu trong tay. Lúc tôi xách vali khỏi nhà, cô ấy hỏi: “Em hỏi anh 1 câu cuối, nếu như em không bị vô sinh thì anh sẽ không bỏ vợ đúng không?”.

Tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi xách vali đi. Từ sau khi ly hôn đến nay đã gần 2 năm, tôi cứ mải mê với các cuộc vui và các mối tình ngắn ngủi bên ngoài mà không để lại hậu quả gì. Tôi cũng chẳng bao giờ nhắn tin hỏi thăm vợ cũ. Trên facebook của cô ấy cũng chẳng cập nhật bất cứ thông tin gì mới nên tôi tuyệt nhiên chẳng biết gì về em.

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới tháng trước, tình cờ đi cafe ở một quán ngoại ô ngày cuối tuần, tôi lại bất chợt nhìn thấy vợ cũ cũng đang ngồi cafe bên cô bạn gái. Đặc biệt bên cạnh em còn có 2 em bé chừng 4-5 tháng tuổi rất xinh. Một bé em đặt vào xe đẩy, một bé thì em bế trên tay.

Lúc đầu tôi nghĩ em đã lấy chồng hoặc là con của cô bạn bên cạnh em. Em nhìn thấy tôi nên chủ động 1 tay đẩy xe đẩy và 1 tay bế con ra tận nơi chào. Nhìn 2 đứa bé đáng yêu có nhiều nét giống tôi như tạc mà tôi điếng người.

Lúc này em mới bảo: “Anh ngạc nhiên lắm phải không? Dù không muốn phải tiết lộ bí mật này ra khi nó không còn cần thiết nữa nhưng em cũng phải 1 lần cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em 2 thiên thần này, chắc anh không biết nó được thụ tinh từ chính tinh trùng lưu trữ của anh đợt nào”.

Vợ cũ cười khẩy: “Thực ra kết quả thăm khám anh bị ung thư tinh hoàn nên ngày đó em mới đề nghị anh lưu trữ tinh trùng, anh còn nhớ không?”.

Nói rồi cô ấy đưa 2 con lên taxi đi thẳng. Còn tôi thì cứ đứng như trời trồng nhìn theo. Thì ra tôi bị vô sinh chứ không phải cô ấy, vậy mà tôi lại thẳng thừng bỏ em. Giờ tôi muốn quay lại phần vì còn tình cảm, phần vì không thể để người đàn ông khác làm cha của 2 con tôi được thì phải làm như thế nào đây?

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