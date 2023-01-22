Đang "triền miên" cùng nhân tình trên giường, bỗng đèn phòng bật sáng làm tôi choáng váng với cảnh tượng dưới sàn

Thực ra, chúng tôi đều là những người bắt đầu dư dả 1 chút về vật chất, con cái đủ lớn để không phải tối ngày ôm ấp, ẵm bế. Song lúc có chút thời gian cho bạn đời thì tình cảm vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Kiểu ở cùng nhau quá lâu dẫn tới nhàm chán, nhìn nhau chẳng thấy hứng thú gì nữa. Tuy nhiên, cả hội chúng tôi đều hiểu rằng, gia đình vẫn là điều đáng trân trọng nhất. Dù có đi cặp kè với cô này, cô kia, chúng tôi cũng không bao giờ ly hôn vợ.

Tôi từng cho rằng, đàn ông có nhân tình bên ngoài là gã khốn, không xứng đáng được tha thứ. Nhưng kết hôn 7 năm, có 2 đứa con gái, tôi mới thấy mình khi xưa ngu ngốc. Quả là manh chiếu mới chưa trải sự đời! Công ty tôi, 10 ông dễ 9 ông có nhân tình bên ngoài. 1 ông còn lại chắc chắn chơi giấu anh em. Hoặc vợ gã chưa phát hiện và làm um lên.

Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ khi cô ấy ra trường được 2 tháng. Chẳng hiểu sao, càng nói chuyện tôi càng thấy hứng thú. Đào dành cho tôi sự tôn sùng, ngưỡng mộ - điều mà vợ tôi bao lâu nay chẳng làm được.

Thời gian này, tôi được các anh đồng nghiệp mai mối một cô em vừa ra trường. Đào - tên nhân tình của tôi khá xinh xắn, nhanh nhẹn. Hồi đầu cô ấy xin vào công ty tôi thực tập vị trí kế toán. Tuy nhiên, các chị bên phòng đó khá khó. Mấy lần nhìn thấy Đào đứng cầu thang bộ khóc lóc dấm dứt, đồng nghiệp của tôi bắt đầu trêu chọc. Rồi dần dần, chúng tôi hay rủ Đào cùng đi nhậu nhẹt sau giờ làm. Cũng nhờ thế, các chị ở phòng kế toán cũng không gây khó dễ gì cho cô ấy nữa. Và tôi cũng có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với Đào nhiều hơn.

Cô nhân tình bé nhỏ này còn biết cách làm nũng, rồi biết chiều, biết nịnh bợ tôi. Và đặc biệt, Đào trẻ trung, xinh đẹp hơn vợ tôi biết bao nhiêu lần. Thế nên, khi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này tôi cũng không thấy tội lỗi. Tôi cho rằng, việc để chồng chán cơm, ra ngoài ăn phở đương nhiên là lỗi của vợ rồi. Và tôi chính thức cặp kè với Đào, mỗi tháng bỏ ra 1 khoản để nuôi nhân tình.

Suốt gần 1 năm, mọi chuyện êm xuôi. Tôi nghĩ mình qua mắt vợ khá khéo. Còn anh em ở công ty, đương nhiên chả ai dại gì mà hại nhau. Chúng tôi bênh nhau chẳng xong nữa là... Mỗi lần muốn đưa nhân tình đi chơi, chúng tôi lại lập hội tới resort nào đó gần gần. Lâu lâu có tiền thì làm hẳn chuyến đi xa, ăn chơi xả láng.

Tuy nhiên, vợ tôi cũng có ngày phát hiện. Tôi cứ nghĩ cô ấy ngu ngơ dễ qua mắt lắm... Không hiểu bằng cách nào? Thậm chí, vợ còn có cách bắt quả tang khiến tôi và nhân tình được phen hú hồn. Và tới tận bây giờ, tôi vẫn muối mặt khi nhìn bố mẹ 2 bên và các con.

Hôm ấy, vợ nói có việc phải đi công tác gấp trong 4 ngày. 2 đứa con thì cô ấy cho phép qua nhà bạn vì tôi không biết nấu nướng gì. Song còn tôi, vợ bảo anh tự lo. Hoặc anh qua ông bà nội ngoại thì không phải ăn hàng. Tôi vội vàng tiễn vợ, rồi khăng khăng nói mình già rồi, tự lo được.

Và khi vợ vừa khép cánh cửa lại, cũng là lúc tôi nhấc máy a lô cho nhân tình. Đào lập tức bắt taxi lao tới. Chỉ mang phận bồ nhí, nhưng Đào thật sự rất yêu tôi. Cô ấy luôn mong chờ được có danh phận, song tôi không thể đáp ứng. Và Đào vẫn hay xin tôi cho về nhà. Nghĩ cũng thương, nhưng tôi chỉ có thể thi thoảng rủ anh em về nhà tụ tập để tranh thủ đưa cô ấy về.

Và đây rõ ràng là cơ hội quá tuyệt vời. Khi Đào tới, chúng tôi lao vào nhau. Trong bóng tối mập mờ, tôi cùng nhân tình đã nằm trên giường ngủ của 2 vợ chồng. Tôi quờ tay tìm hộp bao cao su trong hộc tủ đầu giường, song lại vô tình làm rơi vỡ thứ gì đó như bát, đĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Bật đèn lên, tôi bất ngờ khi dưới sàn đầy cháo gà. Hóa ra đó là thức ăn mà vợ đã chuẩn bị. Nhưng phía trên kệ tủ còn mảnh giấy... Cô ấy bảo tôi đi ra ngoài sẽ có điều bất ngờ. Quá tò mò, tôi buông nhân tình ra rồi ra ngoài. Nhưng sốc vì bố mẹ 2 bên đã đều tề tựu đông đủ.

Tôi không biết họ xuất hiện từ khi nào, vào nhà làm sao, xong sự thật là họ đã ở đây. Đáng sợ hơn, vợ tôi từ dưới bếp bê lên đĩa hoa quả và trà nước cho bố mẹ. Rồi cô ấy bảo:

- Anh gọi nhân tình ra chứ còn gì nữa. Bố mẹ cũng mong được gặp rồi đó. Anh yên tâm, em cho 2 con sang nhà bạn thật rồi. Chúng sẽ không biết chuyện đáng xấu hổ của bố nó đâu.

Và đương nhiên, tôi có chối đằng trời trong khi Đào còn đang ở phòng ngủ. Bố mẹ thì giận lắm, tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, vợ tôi kiên quyết ly hôn. Cô ấy nói đã nhận ra từ lâu, song muốn tôi hối cải. Ai ngờ tôi chẳng thay đổi lại càng lún vào sâu, đem tiền cho ả, dẫn ả về nhà...

Tuy nhiên, điều khiến tôi hối hận hơn cả là vợ đã kí đơn và bảo: "Anh thấy sao nếu vợ anh cũng có người đàn ông khác?"

Giờ này tôi kể chuyện ra để mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi muốn làm lành mà vợ vẫn khăng khăng ly hôn. Cô ấy hiện đã về ngoại ở, đưa cả 2 đứa nhóc theo nữa.