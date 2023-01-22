Chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, đêm giao thừa nghe bố chồng khấn lầm bầm trước bàn thờ mà tôi run cả người

Tâm sự 22/01/2023 20:32

Khi chúng tôi đám cưới, mẹ anh đã mất nhiều năm trước. Nhà chồng chỉ có 2 bố con sống với nhau.

Khi chúng tôi đám cưới, mẹ anh đã mất nhiều năm trước. Nhà chồng chỉ có 2 bố con sống với nhau. Bố chồng sống khá tâm lý nhưng ông lúc nào cũng nghiêm túc, đạo mạo, cảm giác khó gần. Đã vậy sau kết hôn, chúng tôi lại sống phần nhiều trên thành phố còn ông 1 mình sống ở quê nên ít va chạm với nhau.

Trước đây khi mới về nhà chồng, ông cũng quý mến con dâu lắm. Mỗi lần về quê, ông chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí một. Ông nấu nướng rất ngon nên thường cho tôi những bí quyết khiến tay nghề nấu ăn của tôi được lên tay.

Song 5 năm đám cưới mà tôi chưa có bầu. Vợ chồng đi khám thì tôi bị đa nang buồng trứng, rất khó để đậu thai. Bao năm vừa rồi, cả 2 đứa đều lo lắng chạy chữa khắp nơi nhưng tin vui chưa về. Tháng nào cứ thấy có nguyệt san đến là tôi lại buồn rầu hẳn. Chồng biết vợ khát con nên ra sức động viên giữ tinh thần thoải mái nhất.

Chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, đêm giao thừa nghe bố chồng khấn lầm bầm trước bàn thờ mà tôi run cả người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bị bệnh như vậy, bố chồng cũng biết. Dù sốt ruột và mong có cháu bế nhưng bên ngoài ông vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không. Nhiều lần đang ngồi ăn uống cùng, nhắc tới chuyện con cái, ông đều xa gần:

“Con cái đến với bố mẹ như cái duyên. Có duyên phận làm bố mẹ thì con sẽ về thôi. 2 đứa đừng quá sốt ruột”.

Bố chồng bảo như vậy nhưng mỗi khi gặp các cô dì chú bác nhà chồng, y như rằng họ lại giục:

“Vợ chồng cháu mau có em bé đi chứ ông mong có cháu bế lắm rồi đấy”.

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mệt mỏi, còn nghĩ ông “đánh tiếng” qua mọi người nên dần ác cảm với bố chồng. Tôi còn nghĩ nếu sớm muộn không có con, ông sẽ chủ động xúi con trai bỏ vợ để có thể sớm sinh cho gia đình 1 đứa cháu.

Do suy nghĩ tiêu cực như thế nên khoảng gần 1 năm trở lại đây, tôi rất hay cãi vã và gây sự với chồng. Tôi còn đề xuất ly hôn nhưng anh không chịu dù cũng mệt mỏi, áp lực.

Cho tới cuối năm rồi, tôi quyết định sẽ ly hôn với chồng. Tất nhiên chồng tôi không chịu ký đơn và cũng chưa cho bố anh biết. Anh đề nghị:

“Về quê ăn nốt Tết này đã rồi khi lên thành phố sẽ tính sau. Nếu em vẫn nhất quyết muốn ly hôn thì lúc ấy anh ký cũng chưa muộn”.

Chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, đêm giao thừa nghe bố chồng khấn lầm bầm trước bàn thờ mà tôi run cả người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

28 Tết vợ chồng tôi kéo nhau về quê nội. Thấy các con, bố chồng tôi mừng lắm và cùng chuẩn bị Tết rất rộn ràng. Tôi dự định đây là Tết cuối cùng ở đây nên tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ như vợ chồng không hề có mâu thuẫn trước mặt bố chồng.

Đêm giao thừa, tôi thức phụ ông sắp xếp đồ cúng ngoài sân và trong nhà sẵn. Khi mang thêm đĩa xôi gấc lên phòng thờ, tôi giật mình thấy bố chồng đang lầm rầm khấn rất thành tâm. Ông khấn rằng vợ chồng tôi kết hôn đã lâu mà chưa có 1 mụn con nên con dâu buồn bã, vợ chồng chắc lại cãi nhau. Ông chỉ sợ vì chuyện này mà chúng tôi sẽ tan rã nên mong tổ tiên phù hộ cho con dâu mau có tin vui.

Nghe những lời bố chồng nói mà tôi run lên, ứa nước mắt cảm động. Bao lâu nay ông ở quê nhưng vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của 2 con và vun vào cho các con. Chẳng hiểu sao lúc ấy ý định ly hôn chồng sau Tết của tôi tan biến hết. Tôi muốn có 1 mụn con để vợ chồng vui và bố anh hạnh phúc. Tôi sẽ lên kế hoạch sau Tết tích cực điều trị đa nang buồng trứng. Hỏi thật các chị em đa nang buồng trứng muốn có con sớm phải làm gì?  

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả