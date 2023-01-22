Lau dọn bàn thờ ngày Tết sơ ý làm bể lọ hoa, tôi kinh hoàng tột độ khi biết được bí mật mẹ chồng giấu đằng sau hơn 30 năm

Tâm sự 22/01/2023 21:36

Trong lúc quét dọn, chẳng hiểu vụng về kiểu gì tôi lỡ tay làm vỡ 1 lọ lục bình mà bao năm nay nhà chồng để trang trí phòng thờ.

Tôi về làm dâu được 3 năm thì mẹ chồng mất do bị tai nạn giao thông đột ngột. Thời điểm bà mất cũng đã hơn 70 tuổi nên cả nhà cũng khá nhẹ nhàng. Chỉ thương bố chồng từ khi vợ mất thì thấy hụt hẫng, buồn bã hẳn. Biết ông mất đi một chỗ dựa và chỗ bầu bạn hàng ngày, vợ chồng tôi càng bảo ban nhau phải hiếu thuận và thường xuyên chuyện trò với ông. Dần dần ông cũng nguôi ngoai.

Mỗi ngày giỗ vợ hay Tết đến, bố chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo. Năm nào ông cũng tự tay lau dọn bàn thờ mà không nhờ các con làm. Ông mua những loại hoa quả bà thích ăn để dâng cúng và nấu nướng những món khi còn sống bà thích nhất.

Thậm chí trong những câu chuyện hàng ngày, ông cũng nhắc tới vợ rất trìu mến. Lúc nào ông cũng khen bà thông minh nhanh nhẹn, chăm lo hết lòng cho nội ngoại 2 bên. Khi thì ông khen bà nấu ăn ngon, cả nhà không ai có thể sánh được với vợ quá cố của ông cả.

Lau dọn bàn thờ ngày Tết sơ ý làm bể lọ hoa, tôi kinh hoàng tột độ khi biết được bí mật mẹ chồng giấu đằng sau hơn 30 năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những điều này ông nói đều đúng hết. Vì khi còn sống, tôi luôn thấy họ quấn nhau như sam. Ông bà không bao giờ to tiếng, lúc nào cũng chỉ hết lòng vì con cái và gia đình.

28 Tết được nghỉ làm, nhân hôm bố chồng về quê nên tôi tranh thủ những ngày cuối năm dọn dẹp lại nhà cửa và bàn thờ. Trong lúc quét dọn, chẳng hiểu vụng về kiểu gì tôi lỡ tay làm vỡ 1 lọ lục bình mà bao năm nay nhà chồng để trang trí phòng thờ. Hoảng quá phải đi thu dọn ngay mà thấy bên trong chiếc lục bình vỡ có 1 lá thư nhỏ lộ ra. Lá thư được gói ghém giấy bóng bên ngoài rất cẩn thận.

Tò mò tôi dở ra đọc thì mắt nhòa đi khi biết đây là tâm thư của mẹ chồng quá cố. Trước khi mất vài tháng, bà đã viết bức thư này để tiết lộ quá khứ 30 năm trước đã giấu kín chồng con.

Lau dọn bàn thờ ngày Tết sơ ý làm bể lọ hoa, tôi kinh hoàng tột độ khi biết được bí mật mẹ chồng giấu đằng sau hơn 30 năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra bố chồng tôi bị tinh trùng yếu nên hiếm muộn con cái. Bà vì khao khát có con nên đã ngoại tình với 1 người đàn ông lạ mặt để xin đứa con và mang bầu chồng tôi. Dù sau đó họ không qua lại và không bao giờ gặp nhau nữa, dù cả nhà không ai biết bí mật này nhưng bà sợ nếu mang theo qua thế giới bên kia sẽ day dứt và có lỗi với chồng con.

Bà còn dặn dò: “1 ngày nếu vô tình biết bí mật này thì coi như định mệnh sắp đặt. Thật sự lúc ấy không có những biện pháp y khoa tiên tiến nên tôi hết cách phải làm như vậy. Xin ông đừng ruồng rẫy con trai dù không phải do mình sinh ra. Tôi xin lỗi bố con ông rất nhiều”.

Biết được bí mật này mà tôi sững người. Tôi chưa dám kể cho bố chồng và anh xã biết vì chắc chắn họ sẽ suy sụp lắm. Nhưng tôi cũng không biết giấu chuyện này trong bao lâu đây. Có lúc suy nghĩ ngổn ngang quá tôi còn trách mẹ chồng, ngay cả khi thời đó chưa có những biện pháp y khoa tiên tiến như thụ tinh nhân tạo thì bà vẫn có nhiều cách để cải thiện tinh trùng yếu cho chồng mà đúng không?

Chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, đêm giao thừa nghe bố chồng khấn lầm bầm trước bàn thờ mà tôi run cả người

Chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, đêm giao thừa nghe bố chồng khấn lầm bầm trước bàn thờ mà tôi run cả người

Khi chúng tôi đám cưới, mẹ anh đã mất nhiều năm trước. Nhà chồng chỉ có 2 bố con sống với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả