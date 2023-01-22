Mỗi ngày giỗ vợ hay Tết đến, bố chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo. Năm nào ông cũng tự tay lau dọn bàn thờ mà không nhờ các con làm. Ông mua những loại hoa quả bà thích ăn để dâng cúng và nấu nướng những món khi còn sống bà thích nhất.

Tôi về làm dâu được 3 năm thì mẹ chồng mất do bị tai nạn giao thông đột ngột. Thời điểm bà mất cũng đã hơn 70 tuổi nên cả nhà cũng khá nhẹ nhàng. Chỉ thương bố chồng từ khi vợ mất thì thấy hụt hẫng, buồn bã hẳn. Biết ông mất đi một chỗ dựa và chỗ bầu bạn hàng ngày, vợ chồng tôi càng bảo ban nhau phải hiếu thuận và thường xuyên chuyện trò với ông. Dần dần ông cũng nguôi ngoai.

Tất cả những điều này ông nói đều đúng hết. Vì khi còn sống, tôi luôn thấy họ quấn nhau như sam. Ông bà không bao giờ to tiếng, lúc nào cũng chỉ hết lòng vì con cái và gia đình.

Thậm chí trong những câu chuyện hàng ngày, ông cũng nhắc tới vợ rất trìu mến. Lúc nào ông cũng khen bà thông minh nhanh nhẹn, chăm lo hết lòng cho nội ngoại 2 bên. Khi thì ông khen bà nấu ăn ngon, cả nhà không ai có thể sánh được với vợ quá cố của ông cả.

28 Tết được nghỉ làm, nhân hôm bố chồng về quê nên tôi tranh thủ những ngày cuối năm dọn dẹp lại nhà cửa và bàn thờ. Trong lúc quét dọn, chẳng hiểu vụng về kiểu gì tôi lỡ tay làm vỡ 1 lọ lục bình mà bao năm nay nhà chồng để trang trí phòng thờ. Hoảng quá phải đi thu dọn ngay mà thấy bên trong chiếc lục bình vỡ có 1 lá thư nhỏ lộ ra. Lá thư được gói ghém giấy bóng bên ngoài rất cẩn thận.

Tò mò tôi dở ra đọc thì mắt nhòa đi khi biết đây là tâm thư của mẹ chồng quá cố. Trước khi mất vài tháng, bà đã viết bức thư này để tiết lộ quá khứ 30 năm trước đã giấu kín chồng con.

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Thì ra bố chồng tôi bị tinh trùng yếu nên hiếm muộn con cái. Bà vì khao khát có con nên đã ngoại tình với 1 người đàn ông lạ mặt để xin đứa con và mang bầu chồng tôi. Dù sau đó họ không qua lại và không bao giờ gặp nhau nữa, dù cả nhà không ai biết bí mật này nhưng bà sợ nếu mang theo qua thế giới bên kia sẽ day dứt và có lỗi với chồng con.

Bà còn dặn dò: “1 ngày nếu vô tình biết bí mật này thì coi như định mệnh sắp đặt. Thật sự lúc ấy không có những biện pháp y khoa tiên tiến nên tôi hết cách phải làm như vậy. Xin ông đừng ruồng rẫy con trai dù không phải do mình sinh ra. Tôi xin lỗi bố con ông rất nhiều”.

Biết được bí mật này mà tôi sững người. Tôi chưa dám kể cho bố chồng và anh xã biết vì chắc chắn họ sẽ suy sụp lắm. Nhưng tôi cũng không biết giấu chuyện này trong bao lâu đây. Có lúc suy nghĩ ngổn ngang quá tôi còn trách mẹ chồng, ngay cả khi thời đó chưa có những biện pháp y khoa tiên tiến như thụ tinh nhân tạo thì bà vẫn có nhiều cách để cải thiện tinh trùng yếu cho chồng mà đúng không?