3 năm trước nếu không tham gia chuyến đi tình nguyện lên vùng núi Hà Giang, có lẽ tôi không lâm vào cảnh bế tắc như bây giờ. Giang là trưởng đoàn dẫn mọi người trong công ty tôi lên điểm cần cứu trợ, anh để ý thấy tôi là 1 trong 3 cô gái duy nhất của đoàn nên chủ động bắt chuyện. Tôi khi ấy còn quá trẻ, vừa mới ra trường, lại chưa có mảnh tình nào vắt vai nên ngây thơ hết chỗ nói.

Tôi có nhà mà không thể về, bởi từ lúc có bạn trai là bố mẹ đã tuyên bố từ mặt. Bao nhiêu người khuyên can tôi không nghe, cứ mù quáng chạy theo một gã đã qua 2 đời vợ. Để rồi bây giờ cay đắng không dám kêu ai, hoang mang chẳng rõ mình nên làm gì giữa Hà Nội nữa.

Rồi sau đó Giang liên tục tặng quà, tỏ ra quan tâm đến tôi, chiều chuộng khá ngọt, lại tâm lý một cách khó tin nên tôi nhận lời yêu luôn không suy nghĩ. Đưa anh về ra mắt thì bố mẹ tôi đều giật mình, chê bọn tôi lệch tuổi trông như 2 chú cháu nên phản đối không cho yêu. Mẹ tôi âm thầm tìm hiểu thì phát hiện có người quen sống ở gần nhà Giang, họ kể rằng anh ta đã cưới 2 đời vợ khiến tôi sửng sốt.

Về đến Hà Nội thì Giang liên tục nhắn tin làm quen, mời tôi đi uống nước, xem phim. Ban đầu tôi đáp lại anh vì lịch sự, còn xưng chú - cháu bởi Giang hơn tôi tận 10 tuổi, nhưng sau thấy anh tử tế nên tôi cũng có chút cảm tình. Giang còn dẫn tôi về nhà anh ăn cơm, bố anh mất sớm nên chỉ còn mẹ, bác có vẻ hiền lành ít nói.

Đáng lẽ ra lúc ấy tôi phải tỉnh táo, hỏi Giang thật kỹ xem tại sao anh ta lại giấu tôi chuyện đã từng kết hôn. Cơ mà tôi mù quáng nên cãi lời bố mẹ, bênh anh ta chằm chặp rồi còn đòi tổ chức đám cưới nữa. Căng thẳng kéo dài cỡ 1 tháng mà gia đình tôi vẫn không chấp nhận, tôi liền xách vali chuyển sang ở với bạn trai luôn.

Chui vào chăn mới biết chăn có rận, dần dần tôi nhận ra Giang thực sự không tốt như tôi nghĩ. Anh có nhiều tật xấu như hút thuốc, nghiện nhậu, lười biếng, hay quát mắng mẹ ruột, thích vay tiền xong nợ dai để nhiều người chửi bới, hay gây sự với hàng xóm khiến ai cũng ghét. Đợt mới chuyển về nhà anh, có chị hàng xóm hỏi có phải tôi là vợ mới của Giang không. Tôi ngại ngùng nói chỉ là bạn gái thôi, chị ấy liền nói nhỏ rằng tôi nên bỏ hắn nhanh còn kịp, bởi chẳng có người phụ nữ nào chịu đựng nổi tên vũ phu ấy.

Tôi bỗng thấy chột dạ. Tuy chưa bị bạn trai đánh bao giờ, nhưng anh mắng chửi tôi rất ác miệng và thi thoảng đập đồ nữa. Liệu sau này tôi có bị ăn đòn hay không? Chị hàng xóm còn tiết lộ Giang có 1 đứa con riêng, vợ thứ 2 chưa kịp đẻ đã ly hôn gấp vì Giang suốt ngày ép chị ta đưa tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật thì anh ta chỉ là một nhân viên quèn trong công ty tôi, ở bộ phận hỗ trợ văn phòng mà chẳng có tài cán gì. Lương của Giang bằng 1/3 của tôi, khi yêu nhau tôi chẳng hề tính toán nhưng nghĩ sau này nếu cưới thì không phải chuyện hay ho. Thế là chúng tôi bắt đầu cãi nhau vì tiền bạc, tôi đòi quản lý mọi thứ của Giang nhưng anh ta không cho.

Và tôi cũng dần hiểu ra trước đây Giang tán tỉnh tôi chuyên nghiệp là bởi anh ta đầy kinh nghiệm lừa gái! Thấy tôi non nớt nên anh ta mới ham, giờ tôi ngủ với anh ta rồi thì chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi định bỏ Giang nhưng 2 tuần trước tôi phát hiện mình đã có bầu, em bé cũng được 5 tuần tuổi rồi nên không nỡ bỏ. Giang bắt tôi phá với lý do không có tiền nuôi, tôi cãi nhau với anh ta nên bỏ sang nhà bạn ở.

Hôm qua Giang gọi tôi về, tưởng anh ta đã nghĩ lại nên sẽ xin lỗi. Ngờ đâu anh ta đã dọn hết đồ của tôi vứt ra cổng, và trong phòng ngủ đã xuất hiện một người đàn bà khác! Tôi tức giận dọa rằng đã phá thai, anh ta chỉ thờ ơ nói "tự làm tự chịu". Tôi biết mình dại dột nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy may mắn khi bộ mặt thật của gã "chồng hờ" đã lộ ra quá nhanh.