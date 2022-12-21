Cuộc gọi đến từ số máy lạ lúc 12 giờ đêm, thái độ ấp úng hé lộ một 'bí mật động trời' của chồng khiến tôi suy sụp

Tâm sự 21/12/2022 05:10

Mọi ý nghĩ không tốt của tôi về chồng đã bị xóa bỏ hoàn toàn trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng rồi, tôi lại nhận ra sự thất vọng khi biết được sự thật về chồng mình.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 10 năm. Hồi đầu tháng, chúng tôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới với sự góp mặt từ những bạn bè, người thân tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Nhìn gia đình tôi, ai cũng tấm tắc khen ngợi, một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai con trai, gái đủ cả. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi, có nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô…

Trong buổi tiệc đó, tôi cũng hạnh phúc lắm khi chồng tôi trước mặt người thân, bạn bè đã mạnh dạn nói những lời yêu thương, tự hào về gia đình của mình. Anh ấy cũng dành cho tôi lời cảm ơn và nói rằng rất yêu vợ, kèm với đó là hoa, quà mà chồng tôi tặng. Suốt 10 năm qua, tôi vất vả để phục vụ chồng con, coi như nay đã đến ngày gặt hái thành quả.

 

Các con của tôi rất ngoan, học tốt và thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại. Mọi ý nghĩ không tốt của tôi về chồng đã bị xóa bỏ hoàn toàn trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng rồi, tôi lại nhận ra sự thất vọng khi biết được sự thật về chồng mình. Cách đây một tuần, chồng tôi đi nhậu về khuya, say và lăn ra ngủ không biết gì. Vào nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ vào máy của tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì đầu bên kia, giọng nữ đầy lo lắng: "Anh Hòa à, em gọi anh mà không được. May mà em nhớ ra số này. Anh làm em lo lắng quá".

Cuộc gọi đến từ số máy lạ lúc 12 giờ đêm, thái độ ấp úng hé lộ một 'bí mật động trời' của chồng khiến tôi suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi trả lời: ''Ai đó? Anh Hòa say và ngủ rồi". Thì người phụ nữ kia ấp úng, nói rằng gọi nhầm số. Sau đó tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tôi. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, không biết người đó là ai, có quan hệ ra sao mà lo lắng cho chồng tôi đến thế. Hơn nữa, thái độ ấp úng, vội vã tắt máy khi thấy tôi nói cũng rất đáng để nghi ngờ.

Thì ra, máy điện thoại của chồng tôi hết pin nên không ai gọi được. Số máy của tôi đang dùng là do chồng tôi không dùng nữa vứt trong ngăn kéo, tôi thấy tiếc nên lắp vào máy tôi dùng hai số. Biết có chuyện đáng nghi, tôi cắm sạc điện thoại của chồng, một lúc sau mở máy ra xem có ai gọi đến không. Tôi mở được máy vì có lần vô tình biết được do chồng tôi lấy số nhà làm mật khẩu.

Tôi ngỡ ngàng đến sốc khi đọc được những đoạn tin nhắn của chồng với một người phụ nữ trẻ với lời lẽ yêu đương thắm thiết, hai người họ thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn, chơi và vào khách sạn hú hí. Thì ra giọng nữ đã gọi vào máy tôi chính xác là ả bồ mà chồng tôi bí mật cặp kè bấy lâu nay.

 

Tôi như sụp đổ, chồng tôi nói rằng rất yêu vợ, hóa ra chỉ là lời nói dối. Anh ta lạnh nhạt với vợ con, ngày càng đưa ít tiền cho vợ để nuôi và yêu thương bồ trẻ. Nhìn bộ dạng của chồng đang ngủ say, tôi chỉ muốn gọi dậy, tát cho anh ta vài cái. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại tự kìm chế cảm xúc, không muốn cho các con của mình biết chuyện này.

Từ hôm đó đến nay, tôi như sống trong nỗi đau đớn. Biết được rõ chồng mình có bồ, tôi có nên theo dõi để đánh ghen cho cặp đôi đó một bài học? Hay dứt khoát ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân với kẻ lừa dối vợ con?

Cay đắng vì bố chồng chèn ép khi mang bầu, tôi tá hỏa khi phát hiện lý do thật sự đằng sau là gì

Cay đắng vì bố chồng chèn ép khi mang bầu, tôi tá hỏa khi phát hiện lý do thật sự đằng sau là gì

Dù cố gắng rất nhiều nhưng tôi nghĩ bố chồng ghét con dâu ngay từ đầu nên có làm gì cũng không vừa ý ông.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 47 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng