Cuộc gọi đến từ số máy lạ lúc 12 giờ đêm, thái độ ấp úng hé lộ một 'bí mật động trời' của chồng khiến tôi suy sụp

Trong buổi tiệc đó, tôi cũng hạnh phúc lắm khi chồng tôi trước mặt người thân, bạn bè đã mạnh dạn nói những lời yêu thương, tự hào về gia đình của mình. Anh ấy cũng dành cho tôi lời cảm ơn và nói rằng rất yêu vợ, kèm với đó là hoa, quà mà chồng tôi tặng. Suốt 10 năm qua, tôi vất vả để phục vụ chồng con, coi như nay đã đến ngày gặt hái thành quả.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 10 năm. Hồi đầu tháng, chúng tôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới với sự góp mặt từ những bạn bè, người thân tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Nhìn gia đình tôi, ai cũng tấm tắc khen ngợi, một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai con trai, gái đủ cả. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi, có nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô…

Các con của tôi rất ngoan, học tốt và thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại. Mọi ý nghĩ không tốt của tôi về chồng đã bị xóa bỏ hoàn toàn trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng rồi, tôi lại nhận ra sự thất vọng khi biết được sự thật về chồng mình. Cách đây một tuần, chồng tôi đi nhậu về khuya, say và lăn ra ngủ không biết gì. Vào nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ vào máy của tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì đầu bên kia, giọng nữ đầy lo lắng: "Anh Hòa à, em gọi anh mà không được. May mà em nhớ ra số này. Anh làm em lo lắng quá".

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Khi tôi trả lời: ''Ai đó? Anh Hòa say và ngủ rồi". Thì người phụ nữ kia ấp úng, nói rằng gọi nhầm số. Sau đó tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tôi. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, không biết người đó là ai, có quan hệ ra sao mà lo lắng cho chồng tôi đến thế. Hơn nữa, thái độ ấp úng, vội vã tắt máy khi thấy tôi nói cũng rất đáng để nghi ngờ.

Thì ra, máy điện thoại của chồng tôi hết pin nên không ai gọi được. Số máy của tôi đang dùng là do chồng tôi không dùng nữa vứt trong ngăn kéo, tôi thấy tiếc nên lắp vào máy tôi dùng hai số. Biết có chuyện đáng nghi, tôi cắm sạc điện thoại của chồng, một lúc sau mở máy ra xem có ai gọi đến không. Tôi mở được máy vì có lần vô tình biết được do chồng tôi lấy số nhà làm mật khẩu.

Tôi ngỡ ngàng đến sốc khi đọc được những đoạn tin nhắn của chồng với một người phụ nữ trẻ với lời lẽ yêu đương thắm thiết, hai người họ thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn, chơi và vào khách sạn hú hí. Thì ra giọng nữ đã gọi vào máy tôi chính xác là ả bồ mà chồng tôi bí mật cặp kè bấy lâu nay.

Tôi như sụp đổ, chồng tôi nói rằng rất yêu vợ, hóa ra chỉ là lời nói dối. Anh ta lạnh nhạt với vợ con, ngày càng đưa ít tiền cho vợ để nuôi và yêu thương bồ trẻ. Nhìn bộ dạng của chồng đang ngủ say, tôi chỉ muốn gọi dậy, tát cho anh ta vài cái. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại tự kìm chế cảm xúc, không muốn cho các con của mình biết chuyện này.

Từ hôm đó đến nay, tôi như sống trong nỗi đau đớn. Biết được rõ chồng mình có bồ, tôi có nên theo dõi để đánh ghen cho cặp đôi đó một bài học? Hay dứt khoát ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân với kẻ lừa dối vợ con?