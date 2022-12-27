Chúng tôi cũng hứa hẹn sau khi ra trường sẽ cho nhau thời gian khoảng 2 - 3 năm rồi mới cưới, khoảng thời gian đó để xem 2 đứa có thật sự cần nhau không, có vượt qua những cám dỗ trong công việc, mối quan hệ xã hội hay không và cũng từng ấy thời gian sẽ giúp 2 đứa trưởng thành hơn.

Tôi năm nay 29 tuổi và từng có một mối tình rất đẹp, chúng tôi yêu nhau từ lớp 10, vì đang là học sinh nên phải lén lút yêu, ai hỏi cũng chỉ dám nói là bạn thân rồi đỗ đại học mới công khai. Lên đại học thì 2 đứa cũng cùng nhau cố gắng vừa đi học, vừa đi làm để lấy kinh nghiệm, vừa động viên nhau đi học tiếng Anh vì chúng tôi biết cần chuẩn bị những gì để làm hành trang sau khi ra trường có một công việc tốt.

Từ đó đến nay tôi chỉ tập trung vào công việc, dù đã có những thành tựu trong tay nhưng người chia sẻ niềm vui lại không phải cô ấy nữa. Cứ mỗi lần có thời gian rảnh mà về quê tôi đều ghé thăm nhà của cô ấy, chưa kể những ngày như sinh nhật cô ấy, ngày cô ấy mất, những ngày lễ, bố mẹ cô ấy coi tôi như con rể trong nhà. Nhà người yêu tôi còn 1 em gái và 1 em trai, cậu em trai cũng 27 tuổi và đã lấy vợ, còn em gái thì năm nay 24 tuổi.

Nhưng rồi bi kịch ập đến, cách đây 6 năm, người yêu tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Mọi ước mơ, dự định đều tan vỡ, từ ngày cô ấy mất đến 6 tháng sau, tôi bị sốc tinh thần, công việc bỏ bê, lúc nào cũng đau ốm, mệt mỏi vì nghĩ về người yêu.

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Ban đầu tôi cũng chỉ coi em cô ấy như em gái trong gia đình, cần gì tôi vẫn giúp, thậm chí là tôi còn cho tiền mua quần áo ,giày dép lúc còn đang học đại học. Và tôi cũng chợt nhật ra, suốt từng ấy năm trời, người động viên tôi nhiều nhất chính là cô em gái này, cứ mỗi lần tôi đăng status buồn hay đăng story tâm trạng thì cô ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi.

Có những lần còn rủ tôi đi ăn, đi uống nước, đi xem phim. Tôi nghĩ thật ra bản thân cũng có tình cảm với em của người yêu tôi nhưng vì trong thâm tâm tôi luôn coi em ấy là em gái. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho tới một ngày tôi và em gặp nhau, em hỏi tôi:

"Anh có thích em không?

Anh có, nhưng anh chỉ coi em như 1 đứa em gái thôi.

Anh từ bỏ suy nghĩ ấy đi được không, anh cũng đừng nghĩ về chị em nữa được không, anh nhìn em này, em yêu anh, nhưng em phải làm thế nào để anh quên được chị em đây, anh không nhận ra điều ấy à? Hay anh nhận ra nhưng anh cố tình né tránh".

Anh nghĩ kĩ đi, em cũng chờ anh lâu lắm rồi, tuổi thanh xuân con gái chẳng có bao nhiêu, đừng để em chờ đợi thêm nữa, em yêu anh".

Hiện tại tôi không biết phải làm thế nào, rõ ràng cả tôi và em ấy có tình cảm với nhau. Trong mắt tôi em ấy rất xinh, rất quan tâm tôi, tôi rất muốn đồng ý nhưng tôi cứ có cảm giác lo sợ. Lo sợ gia đình tôi, gia đình nhà người yêu tôi sẽ nghĩ gì khi tôi làm như vậy? Yêu chị, chị mất thì yêu em. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.