Chồng trắng tay về nhà sau chuỗi ngày theo bồ, chết lặng khi vợ thông báo: 'Anh đã bị thay thế'

Tâm sự 10/10/2025 08:39

Nhưng thói đời luôn thế, ăn cái gì là bén mùi cái đó, đàn ông bội bạc, quen ăn vụng rồi thì khó mà bỏ. Được dăm bữa nửa tháng thì Xuân thấy chồng cặp bồ lần 2, tìm đến vui vẻ với nhân tình.

Yêu nhau 6 năm trời, đến khi tính đến chuyện cưới xin thì Hải và Xuân lại bị bố mẹ hai bên ngăn cản vì cả hai chưa có công việc ổn định. Có thời điểm Hải còn áp lực quá còn nghĩ đến chuyện đưa Xuân bỏ trốn ở một nơi xa.

Nhưng rồi lúc đó Xuân biết mình có thai thì bố mẹ hai bên cũng phải thuận tình mà chấp nhận. Hôn nhân thời gian đầu có chút khó khăn về kinh tế nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi vợ chồng Xuân thương yêu nhau. Nhất là từ khi đứa con trai chào đời thì Xuân càng được chồng cưng chiều hơn.

Nhưng rồi kể từ khi công việc của Hải lên như diều gặp gió thì hôn nhân cũng bắt đầu trở thành địa ngục. Hải suốt ngày đi sớm về khuya, đã vậy còn lạnh nhạt với vợ con. Đến khi một lần Xuân vô tình phát hiện chồng cặp bồ, lén qua lại với người phụ nữ khác

Quãng thời gian chồng có người phụ nữ khác đêm nào Xuân cũng khóc sưng cả mắt, cô gọi chồng hàng trăm cuộc điện thoại nhưng anh cố tình không nghe máy.

Khi bình tĩnh hơn, Xuân quyết định điều tra xem người phụ nữ kia xem cô ta hơn mình điểm gì mà khiến chồng chết mê chết mệt. Thế rồi Xuân có chút sốc khi biết cô bồ kia là mẹ đơn thân của 2 đứa con, cô ta cặp kè với rất nhiều người đàn ông để moi tiền. Xuân làm ầm lên mọi chuyện, gọi bố mẹ chồng đến giải quyết thì chồng cô cũng thề thốt sẽ cắt đứt với cô nhân tình kia. 

Chồng trắng tay về nhà sau chuỗi ngày theo bồ, chết lặng khi vợ thông báo: 'Anh đã bị thay thế' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng thói đời luôn thế, ăn cái gì là bén mùi cái đó, đàn ông bội bạc, quen ăn vụng rồi thì khó mà bỏ. Được dăm bữa nửa tháng thì Xuân thấy chồng cặp bồ lần 2, tìm đến vui vẻ với nhân tình.

Xuân từ việc níu kéo, mong chồng thay đổi nay cô thật sự ghê tởm chồng mình, đánh ghen cũng không thay đổi được gì nên cô quyết định mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm.

Hải thấy vợ buông cho mình như thế thì hạnh phúc lắm. Bao nhiêu tiền của anh mang hết cho cô bồ, mấy năm trời tích góp được bao nhiêu thì Hải chẳng cho vợ con 1 xu nhưng với bồ thì mua gì anh cũng không tiếc.

Chồng sung sướng ở với bồ cả năm liền, cho đến một ngày Xuân thấy chồng mình thất thểu về nhà, quần áo thì luộm thuộm. Vừa thấy vợ thì Hải quỳ xuống:

''Vợ ơi, em cứu anh với. Giờ em mà bỏ rơi anh thì anh chỉ có chết''.

''Chính anh đã bỏ rơi mẹ con tôi mà giờ còn dám về nhà thốt lên những câu này sao? Cô bồ của anh đâu, sao để anh ra nông nỗi này?".

''Em đừng nhắc đến cô ta nữa, chỉ vì cô ta mà giờ anh mắc nợ cả tỷ đồng rồi''.

Hóa ra kể từ khi dọn sang ở luôn với nhân tình thì Hải không chịu đi làm, nghe lời dụ dỗ của bồ thì anh cắm cả xe để lấy tiền nuôi bồ. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con lên đến cả tỷ. Nghĩ đến đây mà Xuân chua xót, chồng mình đi ngoại tình cho sướng cái thân, mang nợ vì bao gái, đến khi nhẵn túi không còn chỗ nào để đi mới quay về tìm mẹ con cô. Nhưng không đời nào Xuân chấp nhận, cô nhìn chồng rồi nói:

"Thời gian qua tôi đã xem mình như góa phụ, còn con thì mồ côi bố rồi. Hơn nữa anh đi lâu quá nên tôi cũng tìm bố mới cho con rồi. Chồng mới của tôi rất mẫu mực, thủy chung chứ không như anh đâu. Khi sung sướng anh cùng bồ hưởng thì khi khó khăn đến cô ta mà ăn vạ chứ đừng về tìm gặp tôi''.

''Anh xin em mà, em cứu anh đi''.

''Cái lúc anh ngoại tình, bán rẻ vợ con theo bồ thì anh có nghĩ đến hậu quả hôm nay không? Đây chính là quả báo mà anh phải nhận, đừng cầu xin tôi. Vô ích thôi''.

Xuân quyết không mủi lòng trước người chồng bội bạc của mình. Trên hết cô đã cạn tình với chồng, giờ đây cô đang hoàn tất thủ tục ly hôn để có thể sớm đến với người đàn ông khác. Chồng ngoại tình thì cô chẳng ngu gì chung thủy mãi mãi. Cô đã gặp được người đàn ông tốt, có thể che chở và yêu thương cô suốt đời.

Giữa lúc con dâu đau khổ vì bị phản bội, mẹ chồng nắm tay an ủi: 'Cứ yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng'

Giữa lúc con dâu đau khổ vì bị phản bội, mẹ chồng nắm tay an ủi: 'Cứ yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng'

Có được mẹ chồng tốt nhưng oái ăm thay cho Liên khi chồng cô lại quá tệ bạc. Cưới nhau được 3 năm thì Quân dở chứng bồ bịch. Vốn dĩ chồng ngoại tình từ lâu rồi nhưng vì tin chồng nên Liên lại không hề hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 24 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Khinh thường người yêu nghèo, cô gái phải trả giá bằng nước mắt sau 6 năm gặp lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Mẹ chồng nằng nặc ép con dâu trả vàng cưới, nhận ngay cái kết "muối mặt" phải mang vàng đến tận nơi trả lại

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Nghe tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại, vợ lần theo định vị và phát hiện ra sự thật rùng rợn

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Con khóc ngằn ngặt không ngủ, tôi ôm ra ban công và nghe thấy bí mật động trời của chồng ngay giữa đêm khuya

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Bị chê con không giống chồng, hành động dứt khoát của người vợ trẻ khiến mẹ chồng không nói nên lời.

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ