Chồng ngày nào cũng hầm gà thuốc bắc cho ăn, cho đến một ngày, tôi sốc nặng khi phát hiện bí mật giấu kín bấy lâu chỉ sau 1 cú điện thoại

Tâm sự 12/05/2023 05:50

Chán gà tần thuốc bắc, Toàn lại mua nhiều món ăn khác cũng bổ không kém. Nào là cháo chân giò, nào là bào ngư hầm, tôm hùm, cua biển... đầy đủ cả. Tự nhiên có chồng yêu thương, quan tâm, ai mà chẳng thích. Thế là có 2 tháng sống trong sung sướng như vậy, tôi tăng những 8kg.

Tôi lấy Toàn được 6 năm, hiện chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh. Vợ chồng thì không tránh khỏi những lúc cãi vã, mâu thuẫn. Nhưng thú thực, ngày mới lấy anh, tôi chỉ muốn ly hôn. Bởi Toàn vô tâm lắm. Suốt ngày anh chỉ dành thời gian cho công việc, bạn bè và những trận bóng đá, những buổi nhậu xuyên đêm.

Tôi mang bầu đứa thứ nhất, rồi đến đứa thứ 2, anh chẳng bao giờ hỏi han xem hôm nay vợ có mệt không, vợ muốn ăn gì, rồi đỡ đần tôi những việc nặng nhọc trong nhà... Thậm chí, khi con ra đời, cũng chỉ có tôi và mẹ anh ngày đêm chăm sóc cho đứa nhỏ. Toàn cứ như trai tân, đi chơi tối ngày chẳng biết đường về.

Có chồng như thế, ai chẳng cáu giận, chẳng cằn nhằn phải không? Khi tôi động nói 1 tí thì anh lại khó chịu, bảo tôi lắm điều..

Thế nhưng thời gian gần đây, Toàn bỗng thay đổi chóng mặt. Anh không còn vô tâm nữa, ngược lại còn tỏ ra là người chồng, người bố tâm lý. Hôm nào đi làm về, anh cũng tay xách nách mang túi lớn, túi nhỏ đồ ăn, thức uống để tôi tẩm bổ. Ngày xưa, khi mang thai 2 đứa nhỏ, tôi làm gì được biết đến mùi vị của món gà tần thuốc bắc. Nhưng bây giờ anh hay mua lắm. Còn tự tay xuống bếp hầm cho tôi ăn. Ăn nhiều quá, tôi phát ngấy cả lên. Nhưng chồng vẫn ra sức tẩm bổ. Toàn nói tôi sụt cân sau sinh nhiều quá, anh phải chăm bẵm tôi béo lên mới được.

Chán gà tần thuốc bắc, Toàn lại mua nhiều món ăn khác cũng bổ không kém. Nào là cháo chân giò, nào là bào ngư hầm, tôm hùm, cua biển... đầy đủ cả. Tự nhiên có chồng yêu thương, quan tâm, ai mà chẳng thích. Thế là có 2 tháng sống trong sung sướng như vậy, tôi tăng những 8kg. Bây giờ nhìn người đầy đặn, béo tốt chẳng khác gì lúc mang bầu.

Chồng ngày nào cũng hầm gà thuốc bắc cho ăn, cho đến một ngày, tôi sốc nặng khi phát hiện bí mật giấu kín bấy lâu chỉ sau 1 cú điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, gần 11h đêm rồi mà bạn của chồng tôi vẫn gọi điện để buôn chuyện. Sợ ảnh hưởng đến 2 đứa nhỏ đang ngủ, Toàn chạy ra ngoài ban công ở phòng khách. Anh nói chuyện lâu lắm, mãi chẳng thấy vào nhà. Tôi tự nhiên thấy sốt ruột nên đã lừa lúc con ngủ say, ra xem thế nào.

Chồng mải buôn chuyện với người đầu dây bên kia đến mức không biết tôi đã đứng đằng sau. Toàn say sưa nói: "Con vợ anh ngu lắm em ạ. Anh làm theo đúng kế hoạch em bảo: Vỗ cho nó thật béo tốt, giả vờ quan tâm 1 tý. Thế là nó tưởng anh quan tâm nó. Giờ nó đang sống trong hạnh phúc, thường xuyên đăng ảnh khoe chồng, khoe con. Haha. Chứ anh quan tâm gì, nhìn vợ bây giờ phát ngấy!

Mà cũng từ hôm được anh mua đồ ăn cho đến nay, nó chẳng soi anh nữa. Ngược lại còn cho anh cầm tiền lương. Anh có đi thâu đêm với em thì nó cũng chỉ nghĩ chồng đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, chẳng cằn nhằn như xưa. Đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô, mất 1 tý tiền nhưng thu lợi nhiều. Đợi 1 thời gian nữa, anh nịnh con vợ sang tên căn nhà và cái ô tô lúc trước cưới của nó cho anh, khi ấy mình có trở mặt, nó cũng chẳng làm gì được. Tiền thì chúng mình hưởng thụ, em yêu thấy hợp lý không?...".

Tôi sốc nặng khi nghe thấy Toàn nói về mình 1 cách bỉ ổi như vậy. Hóa ra đằng sau sự quan tâm của anh là cả 1 kế hoạch đen tối, xấu xa. Phát hiện tôi đứng ngay sau, Toàn giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại. Anh ta ấp úng, thăm dò xem tôi nghe được gì không? Khi biết tôi đã rõ sự thật, Toàn lật mặt trắng trợn. Anh ta nói: "Ừ đấy, tao có bồ nhí bên ngoài thì đã sao? Mày nhìn lại bản thân xem, còn gì để người khác yêu được không? Giờ ly hôn cũng được. Ít ra tao cũng được hưởng nửa cái nhà này".

Chồng tôi không những tham lam, còn trơ trẽn. Nhưng anh không biết rằng, tôi đã sớm có đề phòng. Trước kia, 1 đồng nghiệp đã kể với tôi về chuyện của chị ta, cũng tương tự thế này. Nghe xong, tôi đã âm thầm chuyển nhượng căn nhà chỉ cho 1 mình tôi đứng tên. Dù sao nhà này cũng là do bố mẹ mua cho tôi. Toàn sốc, hối hận, nhưng đã quá muộn!

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