Chồng luôn miệng bảo yêu thương vợ con hết mực, gần đây thấy anh liên tục kêu ca và chửi bới vợ vô lí, lén lút đi theo tôi đau đớn tột độ khi nhìn anh ta tay trong tay với ả nhân tình

Tâm sự 03/02/2023 13:46

Trước đây ngày nào anh cũng về ăn cơm với gia đình dù có những hôm anh về muộn hơn, thế nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai thì anh bắt đầu đi sớm về khuya hơn, anh cũng thường xuyên không ăn cơm ở nhà và cáu gắt với vợ con.

Dù đã đọc trên mạng rất nhiều các trường hợp về chồng ngoại tình, mỗi người một hoàn cảnh một cách giải quyết khác nhau nhưng bản thân tôi lại chưa bao giờ nghĩ nó lại rơi "Người chồng ngoại tình đúng vào mình.

Tôi và anh yêu nhau từ một lần gặp gỡ trong buổi tiệc cuối năm của công ty, thế rồi ba năm sau kể từ ngày gặp gỡ đó chúng tôi kết hôn với nhau với sự chúc phúc của bạn bè và gia đình.Ai cũng nói chúng tôi là cặp trai tài , gái sắc xứng đôi vừa lứa , tôi cũng luôn tự tin về nhan sắc và thu nhập của mình.Ngoài giờ làm tôi cũng hết mực chăm sóc và yêu thương chồng con, dù công việc có bận mải thế nào tôi cũng luôn tranh thủ để nấu những bữa cơm ngon và ấm cúng cho gia đình.

Chồng luôn miệng bảo yêu thương vợ con hết mực, gần đây thấy anh liên tục kêu ca và chửi bới vợ vô lí, lén lút đi theo tôi đau đớn tột độ khi nhìn anh ta tay trong tay với ả nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây ngày nào anh cũng về ăn cơm với gia đình dù có những hôm anh về muộn hơn, thế nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai thì anh bắt đầu đi sớm về khuya hơn, anh cũng thường xuyên không ăn cơm ở nhà và cáu gắt với vợ con.Tôi bí mật theo dõi anh thì biết anh có qua lại với một cô gái trẻ đẹp hơn tôi nhiều lần, đặc biệt là đã đôi lần với danh nghĩa là nhân viên đến lấy tài liệu cô đã xuất hiện ở nhà tôi vài lần.Tôi đau điếng khi thấy anh nắm tay cô đi vào căn nhà riêng của họ.

Ánh mắt hạnh phúc của anh dõi theo cô ấy.Tôi chụp hình và gửi cho anh thì chỉ nhận được sự im lặng.Anh không giải thích, không xin lỗi mà lầm lũi đưa tôi một đơn ly hôn.Anh nói anh không còn thấy hạnh phúc khi chung sống với tôi.Tôi lặng người chỉ hỏi anh “ thế còn con chúng ta” Anh cũng im lặng và bước đi, từ hôm đó không thấy anh về nhà, chỉ thấy tin nhắn  tài khoản báo anh chuyển tiền nuôi các con.Tôi  còn yêu anh và thương các con nhưng không biết phải làm gì để kéo anh về bên mình.

Cắn răng chịu đừng yêu cầu của mẹ để bỏ vợ, tân hôn nhìn vợ mới từ nhà tắm bước ra, tôi thất thần khi nhìn thấy thứ này trên người cô ta

Cắn răng chịu đừng yêu cầu của mẹ để bỏ vợ, tân hôn nhìn vợ mới từ nhà tắm bước ra, tôi thất thần khi nhìn thấy thứ này trên người cô ta

Tôi hoang mang lắm. Mẹ nói nhà cô gái kia rất có điều kiện, nếu tôi chịu lấy cô ta, bố vợ sẽ cho số vốn lớn làm ăn. Cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Thấy tôi suy nghĩ đắn đo, mẹ đã khóc cầu xin tôi, bà cũng chỉ muốn tốt cho tôi và gia đình mà thôi. Cuối cùng tôi nghe lời mẹ. Vợ chồng chưa con cái, ràng buộc cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi.

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