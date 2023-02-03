Cắn răng chịu đừng yêu cầu của mẹ để bỏ vợ, tân hôn nhìn vợ mới từ nhà tắm bước ra, tôi thất thần khi nhìn thấy thứ này trên người cô ta

Tâm sự 03/02/2023 11:23

Tôi hoang mang lắm. Mẹ nói nhà cô gái kia rất có điều kiện, nếu tôi chịu lấy cô ta, bố vợ sẽ cho số vốn lớn làm ăn. Cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Thấy tôi suy nghĩ đắn đo, mẹ đã khóc cầu xin tôi, bà cũng chỉ muốn tốt cho tôi và gia đình mà thôi. Cuối cùng tôi nghe lời mẹ. Vợ chồng chưa con cái, ràng buộc cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi.

- Nghe lời mẹ đi con ạ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

Hôm đó mẹ tôi khóc nói với con trai như vậy và tôi quyết định ly hôn vợ sau hơn 1 năm chung sống. Đàn ông ai chẳng có chí lớn khát khao làm giàu nhưng gia cảnh nhà tôi lại khó khăn. Bố mất sớm, mẹ tôi vất vả nuôi hai đứa con trai ăn học. Tôi thương mẹ, luôn muốn phấn đấu để sau này báo hiếu mẹ và giúp đỡ em trai.

Nhà vợ tôi chẳng có gì giúp được các con, tôi cưới cô ấy phần lớn cũng vì vợ đã mang thai. Nhưng bất hạnh khi bầu được 2 tháng thì vợ tôi bị hỏng thai. Từ đó cô ấy chưa có tin vui lại. 

Sự nghiệp mãi long đong, ngoài 30 tuổi rồi chưa báo hiếu được gì cho mẹ, tôi chán nản vô cùng. Cách đây 3 tháng, mẹ tôi đột nhiên dẫn 1 người phụ nữ trẻ về nhà, giới thiệu là con gái của bạn bà (sau này tôi mới biết là không phải). Sau đó mẹ đột nhiên hỏi tôi có thích cô ta không? Tôi càng sốc hơn khi biết cô ta rất vừa ý mình, thích sự hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng của tôi. 

- Nhưng con đã có vợ rồi mà mẹ!

- Có vợ rồi thì ly hôn, chưa con cái cũng chẳng có gì ràng buộc!

Tôi hoang mang lắm. Mẹ nói nhà cô gái kia rất có điều kiện, nếu tôi chịu lấy cô ta, bố vợ sẽ cho số vốn lớn làm ăn. Cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Thấy tôi suy nghĩ đắn đo, mẹ đã khóc cầu xin tôi, bà cũng chỉ muốn tốt cho tôi và gia đình mà thôi. Cuối cùng tôi nghe lời mẹ. Vợ chồng chưa con cái, ràng buộc cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi. 

Cắn răng chịu đừng yêu cầu của mẹ để bỏ vợ, tân hôn nhìn vợ mới từ nhà tắm bước ra, tôi thất thần khi nhìn thấy thứ này trên người cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và vợ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn, đám cưới của tôi với vợ mới cũng lập tức được tiến hành. Tôi thì muốn thư thư, vừa ly hôn đã tái hôn ngay không hay ho gì nhưng đôi bên gia đình đều sốt ruột muốn tổ chức luôn. Tôi đành phải nghe theo.

Thời gian tôi và vợ mới quen biết, tìm hiểu không dài. Thú thật là tôi còn chưa hiểu nhiều về cô ấy. Nhưng mẹ khẳng định cô ấy thích tôi, về sống chung dần dần vun đắp tình cảm là ổn thỏa. 

Nhà vợ có điều kiện nên đám cưới tổ chức khá rình rang dù là lần kết hôn thứ hai của tôi. Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên giữa tôi với vợ. Nằm trên giường tân hôn chờ vợ từ nhà tắm nước ra, lòng tôi khá hồi hộp khi nghĩ tới cô vợ mới xinh xắn. Thế nhưng khi cánh cửa nhà tắm bật mở, nhìn bộ dạng của cô ta mà tôi phải trợn trừng. 

Trong chiếc váy ngủ mỏng manh, phần bụng của vợ tôi nhô lên rõ mồn một, có lẽ cô ta phải có bầu khoảng 4 tháng rồi. Bình thường chúng tôi ít gặp gỡ, cô ta lại luôn mặc áo khoác hoặc trang phục rộng che bụng, váy cưới cũng che rất khéo không lộ nên tôi chẳng phát hiện ra. 

Tôi bật dậy gào lên chất vấn. Rõ ràng cái thai này không phải đứa con của tôi. Vậy chuyện này là thế nào?

- Anh nghĩ người như anh có sức hút gì để tôi cố chấp lấy bằng được. Đơn giản vì tôi đang cần 1 người chấp nhận làm bố con mình, còn mẹ anh thì cần tiền. Tiền mẹ anh đã cầm, còn anh thì phải thực hiện giao kèo cho đàng hoàng đấy! 

Tôi chết điếng, vội gọi cho mẹ thì bà khóc lóc giải thích:

- Mẹ xin lỗi, em con sắp cưới vợ, nhà gái yêu cầu có nhà riêng nên mẹ không còn cách nào khác. Dù sao con bé cũng tốt, cứ coi như nó có 1 đứa con riêng là được, chịu khó đối xử tốt với nó rồi 2 đứa sẽ là cặp vợ chồng đích thực. 

Vậy là tôi đã bị mẹ lừa. Bà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của con trai lớn vì con trai út - đứa con trai bà yêu thương nhất. Căm hận, tôi sập cửa phòng tân hôn bỏ đi. Nhưng tôi bỏ vợ thì mẹ sẽ phải trả lại bên kia tiền. Bà khóc lóc bảo đã đặt cọc mua nhà, xin tôi hãy vì bà và em trai một lần, bà chỉ cầu xin tôi nốt lần này thôi. 

Chữ hiếu đè nặng khiến tôi bất lực không biết làm gì. Tôi đã đánh mất vợ, tự tay phá tan hạnh phúc gia đình mình, giờ đây chỉ còn cuộc hôn nhân chát đắng với nỗi hối hận khôn nguôi…

Yêu đương mặn nồng hơn 1 năm trời, tình cờ phát hiện một tài khoản Facebook mang hình đại diện người yêu mình, tôi té ngửa phát hiện sự thật đau lòng về con người anh ta

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Dẫu vậy, trong khoảng thời gian yêu nhau, đã vài lần tôi giận dỗi đòi chia tay vì phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh với người con gái khác dù Facebook anh đăng công khai ảnh tôi là người yêu.

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