Yêu đương mặn nồng hơn 1 năm trời, tình cờ phát hiện một tài khoản Facebook mang hình đại diện người yêu mình, tôi té ngửa phát hiện sự thật đau lòng về con người anh ta

Tâm sự 03/02/2023 11:05

Dẫu vậy, trong khoảng thời gian yêu nhau, đã vài lần tôi giận dỗi đòi chia tay vì phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh với người con gái khác dù Facebook anh đăng công khai ảnh tôi là người yêu.

Người yêu cũ hơn tôi 6 tuổi, vì nhiều tuổi hơn nên anh luôn biết cách nhường nhịn và chiều chuộng tôi hết mực, cũng rất hiểu tính cách con gái lúc nóng giận để dỗ dành. Tuy nhiên yêu nhau được vài tháng, hai đứa ít gặp hơn lúc đầu vì anh bận công việc, còn tôi cũng bận ôn thi tốt nghiệp đại học nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Mỗi cuối tuần rảnh rỗi, hai đứa lại cùng nhau đi chơi hoặc tụ tập với bạn bè, bạn bè hai bên đều biết chúng tôi yêu nhau. Anh cũng nhiệt tình giới thiệu tôi với bạn bè của anh lắm, nhiều lúc đi chơi chung, mọi người còn khen anh thật may mắn khi có cô bạn gái vừa xinh vừa trẻ như tôi.

Dẫu vậy, trong khoảng thời gian yêu nhau, đã vài lần tôi giận dỗi đòi chia tay vì phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh với người con gái khác dù Facebook anh đăng công khai ảnh tôi là người yêu. Mỗi lần như vậy, anh lại dỗ dành: “Anh chỉ yêu mình em thôi, anh chỉ trêu cho vui chứ yêu đương gì, em là duy nhất”, không quên tặng hoa, tặng quà và xin tôi tha thứ.

Tôi tin anh và tiếp tục đâm đầu vào yêu anh, cho đến một ngày tôi tình cờ phát hiện một tài khoản Facebook mang tên người khác nhưng lại là ảnh của người yêu tôi. Cái tên đó đúng với cái tên thỉnh thoảng mấy người bạn của anh hay gọi nhầm mà trước đó tôi không để ý.

Yêu đương mặn nồng hơn 1 năm trời, tình cờ phát hiện một tài khoản Facebook mang hình đại diện người yêu mình, tôi té ngửa phát hiện sự thật đau lòng về con người anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua tìm hiểu, tôi mới biết hóa ra lúc khai sinh anh được đặt cái tên này. Sau này vì tên trùng tên với một cụ trong dòng họ nên mới đổi thành cái tên hiện tại. Đáng nói, trên tài khoản Facebook này, anh lại để ảnh chụp chung hôn nhau tình tứ với một cô gái khác, đính kèm đó là dòng trạng thái “tình yêu 10 năm của tôi”.

Tim tôi như tan ra thành từng mảnh khi phát hiện sự thật trần trụi này, nhưng vẫn cố lừa mình dối người rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi gửi bức ảnh đó cho anh yêu cầu giải thích, nào ngờ anh ta lại chặn luôn mọi liên lạc với tôi. Bức xúc, tôi nhắn tin hỏi thẳng người con gái chụp ảnh chung với anh nhưng không nhận được hồi âm. Một lúc sau, anh mới chủ động gọi điện tới:

- Nếu người yêu anh có nhắn tin hay gọi điện lại cho em, em cứ nói là em nhận nhầm người nhé. Anh xin em đấy. Bây giờ hai gia đình đều đang loạn lên vì chuyện này, anh không biết phải xử lý ra sao nữa. Anh xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của em, nhưng em có thể nói vậy với người yêu anh được không? Anh và cô ấy yêu nhau đã 10 năm, chốt ngày làm đám cưới rồi.

Tôi sốc nặng khi nghe những lời anh nói. Hóa ra bao lâu nay anh luôn đùa bỡn với tình cảm của tôi, giờ đến một câu chia tay tử tế cũng không có. Tôi tức không nói nên lời, tắt máy luôn rồi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi yêu anh tới chết đi sống lại, nhưng anh lại đối xử với tôi thế này đây.

Sau đó, người yêu của anh trả lời tin nhắn tôi thật, vặn hỏi giữa tôi và anh có mối quan hệ gì. Đương nhiên, tôi chẳng ngu dại gì mà làm theo lời anh ta nói, thẳng thắn nói rõ mối quan hệ giữa tôi và anh trong suốt một năm qua.

Song có lẽ vì tiếc nuối tình cảm 10 năm, vì anh ta dỗ dành, hứa hẹn nên cách đây một tháng hai người vẫn làm đám cưới. Nhìn anh bảnh bao trong bộ vest, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc đứng bên cạnh chị ấy, lòng tôi đau đớn quặn thắt. Chuyện đã trôi qua một thời gian, giờ anh đã là chồng người ta nhưng nỗi đau của tôi vẫn còn đó, làm sao để tôi quên đi gã đàn ông bội bạc kia bây giờ.

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