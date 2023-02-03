Mỗi đêm vợ đều biến mất không lý do, lén đi theo nhìn qua khe cửa, tôi đau xót trước cảnh tượng trước mặt

Đã vài lần tôi tỉnh dậy lúc đêm muộn và không thấy vợ đâu. Nhưng cả ngày đi làm mệt nên tôi cũng ngủ lại luôn, với suy nghĩ phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên đi vệ sinh. Nhưng thực tế là cô ấy lén sang phòng mẹ vì không ngủ được. Đã 2 tháng rồi vợ tôi vẫn chưa nguôi nỗi đau mẹ ruột qua đời.
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Nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ nằm bên cạnh, tôi cứ ngỡ cô ấy vào nhà vệ sinh. Thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy vợ quay trở về phòng mà tôi thầm lo lắng. Bởi vì vợ tôi đang mang thai 5 tháng, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp.
Tôi vội vàng lật chăn ngồi dậy đi tìm vợ. Tôi gọi mấy tiếng nhưng không thấy cô ấy đáp lời. Nghĩ thế nào tôi liền đến căn phòng trước đây mẹ vợ từng ở và nghe được tiếng khóc rấm rứt nghẹn ngào từ bên trong vọng ra. Qua khe cửa, tôi thấy vợ đang ôm chặt chiếc áo mẹ từng mặc vào lòng khóc lặng đi.
Nhìn cảnh tượng đó tôi lặng người, xót xa thương vợ vô cùng. Mẹ vợ tôi vừa qua đời 2 tháng trước. Vợ tôi và mẹ vợ một mẹ một con sống nương tựa vào nhau nhiều năm nay vì bố cô ấy mất sớm. Ban đầu mẹ vợ ở dưới quê một mình nhưng khoảng thời gian bà ốm bệnh, chúng tôi đón bà lên thành phố chữa trị và dưỡng bệnh ở nhà tôi. Đó là căn phòng bà từng ở, nơi lưu giữ những kỷ vật mà bà để lại.
Đã vài lần tôi tỉnh dậy lúc đêm muộn và không thấy vợ đâu. Nhưng cả ngày đi làm mệt nên tôi cũng ngủ lại luôn, với suy nghĩ phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên đi vệ sinh. Nhưng thực tế là cô ấy lén sang phòng mẹ vì không ngủ được. Đã 2 tháng rồi vợ tôi vẫn chưa nguôi nỗi đau mẹ ruột qua đời.
Tôi vừa thương vợ mà cũng lo lắng không yên. Đêm hôm cô ấy không ngủ yên giấc thế này, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ tôi đang mang thai, những căng thẳng tâm lý, cảm xúc đau khổ kéo dài chẳng những ảnh hưởng đến cô ấy mà còn gây ra tác động xấu đến em bé trong bụng. Tôi nghĩ mình không thể ngồi yên, cần phải có hành động thực tế để giúp vợ vượt qua cú sốc này, chứ không đơn thuần chỉ là những lời động viên suông.
Trong hoàn cảnh như thế này tôi nên làm những việc gì để khiến vợ tôi vực dậy được tinh thần? Cô ấy đã mang thai 5 tháng rồi, chẳng còn mấy thời gian nữa là con tôi sẽ chào đời.
Cách giúp mẹ bầu vượt qua vấn đề tâm lý
Trong trường hợp những căng thẳng trong tâm lý của bà bầu không được giải quyết sẽ dễ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho cả bản thân và thai nhi. Cụ thể những biến chứng có thể xuất hiện bao gồm tăng nguy cơ mắc các bệnh tâm lý, stress kéo dài có thể khiến phụ nữ mang thai mắc bệnh trầm cảm hay rối loạn lo âu. Sức khỏe mẹ bầu giảm sút trầm trọng, nguy cơ sinh non tăng lên, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến thai nhi.
- Sự quan tâm từ gia đình, người thân là rất quan trọng
Chỉ cần một chút quan tâm tinh tế từ chồng cũng giúp tinh thần của phụ nữ mang thai tốt hơn rất nhiều. Hãy dành thời gian lắng nghe những mong muốn của vợ mỗi ngày để tâm trạng cô ấy được thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Người chồng cũng có thể chia sẻ và giúp đỡ vợ trong việc làm việc nhà, nấu nướng để thể hiện sự yêu thương, khiến cô ấy cảm thấy mình có chỗ dựa, không hề cô đơn, lẻ loi.
- Tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe, giải tỏa áp lực tinh thần
Tập thể dục hằng ngày không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe, hỗ trợ máu huyết lưu thông để giảm tình trạng tê bì chân tay ở mẹ bầu mà còn giúp nâng cao tinh thần. Chỉ cần đi bộ mỗi ngày khoảng 15 - 30 phút, hít thở không khí trong lành tự nhiên cũng giúp bà bầu cảm thấy vui vẻ, thư giãn hơn rất nhiều.
- Chồng cần tâm sự, động viên vợ
Chồng chính là người kề cận cùng vợ hằng ngày, vì vậy người chồng hãy tâm sự, khuyên vợ thẳng thắn chia sẻ với nhau để có cách giải quyết phù hợp nhất. Khi những khúc mắc, căng thẳng được nói ra và được xoa dịu, chắc chắn thai phụ sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Gặp gỡ chuyên gia tâm lý nếu cần thiết
Không phải khúc mắc tâm lý nào nói ra cũng có thể giải quyết, có người không thể nói ra hoặc không tìm được người phù hợp, đủ tin tưởng để chia sẻ nên cứ giữ mãi trong lòng dẫn đến tổn thương, stress, căng thẳng quá độ. Nếu tình trạng cứ kéo dài rất có nguy cơ dẫn đến trầm cảm sau sinh ở các mẹ bầu. Vì vậy, khi cảm thấy những biểu hiện tâm lý ngày một nghiêm trọng, đừng ngại ngùng hay lo sợ, gia đình của mẹ bầu hãy nhờ đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý để có hướng giải tỏa tâm trạng tốt hơn.