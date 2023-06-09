Thế nhưng, về phần Thương, cô nhiều lần thấy mệt mỏi và chán nản khi chồng quá vô tâm. Cô không cáu giận, mắng nhiếc vì muốn giữ hòa khí trong gia đình. Thế nên, Thương luôn tìm thời điểm để nói chuyện với Nam, thuyết phục, đề nghị anh hỗ trợ việc nhà, rồi bớt lại những cuộc vui vô bổ dành thời gian cho vợ con. Nhưng những lời nói của Thương như gió thoảng qua tai, Nam ừ à để đó rồi lại vẫn quen thói ham vui như cũ.

Mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ, từ chăm sóc con cái tới nấu nướng dọn dẹp đều một tay Thương lo liệu. Rồi công việc 2 bên gia đình nội ngoại cũng đều do cô quán xuyến, lo liệu đâu ra đấy chẳng để ai chê trách nửa lời. Nam thật sự chỉ có việc đi làm và mang tiền về, thế là xong nhiệm vụ. Nhiều lúc, Nam vẫn thấy mình thật khéo khi biết lựa, chọn được cô vợ đảm đang không có gì để phàn nàn.

Nhiều bận, Thương thấy quá tải khi phải gồng gánh cả việc công ty lẫn việc gia đình, cô chỉ biết ôm mặt bật khóc. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhìn chồng, nhìn con, Thương lại thấy mình đã quá tiêu cực rồi tự động viên cố gắng hơn nữa.

Tuy nhiên, một chuyện lại khiến cô thức tỉnh. Thương hiểu rằng, nếu cứ duy trì cuộc hôn nhân như thế này cô sẽ sớm kiệt quệ và héo mòn trong đống việc không tên ở nhà còn chồng vẫn vô tâm vô tính, ham những cuộc vui bên ngoài.

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Hôm ấy, Thương có cuộc họp kéo dài nên không kịp giờ đón con. Cô phải nhờ phụ huynh của 1 bé khác trong lớp đón về và trông giúp. Cuộc họp vừa kết thúc là Thương phi như bay đi đón con. Tới khúc cua, Thương vẫn không giảm tốc độ còn chiếc ô tô trước mặt lại dừng đột ngột, kết quả không khó đoán, cô đâm sầm vào và ngã lăn ra.

Khi vừa kịp lấy lại ý thức sau va chạm, Thương thấy tay đau nhức và lập tức gọi cho Nam. Nhưng ở đầu dây bên kia, anh lại chẳng hề sốt sắng, lo lắng. Giọng Nam khe khẽ dặn dò Thương giữa những tiếng chúc tụng hò hét ồn ào:

- Chân tay không chảy máu, đầu óc vẫn tỉnh táo thì không sao đâu vợ. Em ngồi nghỉ 1 chút, hết đau thì đi đón con nhé! Anh đang ngồi cùng đối tác, lát anh sẽ về sớm trông con cho em nghỉ ngơi.

Thương bật khóc, không phải vì quá đau, mà vì cô tủi thân. Người chồng đầu gối tay ấp cô luôn cố thuyết phục bản thân rằng anh chỉ lười thôi chứ vẫn yêu vợ, thương con, quan tâm gia đình. Rồi khi vợ gặp nạn anh lại dửng dưng thế này, cô còn cớ gì để bám víu tin vào tình yêu của anh?

Trong lúc Thương giàn giụa nước mắt, một bàn tay lại đưa ra cô nắm và ân cần hỏi han. Thì ra, xe mà Thương đâm phải lại chính là do cấp trên cô điều khiển. Sự trùng hợp khiến cả 2 ái ngại. Sau cùng, cấp trên đưa Thương vào viện kiểm tra vì cú ngã khá mạnh.

May mắn Thương cũng chỉ bị trầy da chút ít, bong gân tay phải nên không lái xe được. Cấp trên của cô lúc này lại cực kỳ ga lăng, mua cháo, rồi kiên trì ngồi cạnh cầm hộp cho Thương tự xúc.

Đúng lúc này, Nam mặt đỏ phừng phừng chạy tới, chứng kiến cảnh tượng vợ đang được gã đàn ông lạ nhìn với ánh mắt dịu dàng là máu ghen nổi lên. Anh hất hàm hỏi người đàn ông kia là ai, rồi chất vấn… Nhưng câu nói của Thương khiến anh tê tái:

- Hôm nay anh nhậu tàn cuộc sớm vậy? Đối tác của anh chắc không vui đâu. Anh nên quay lại đó, đợi khi em khỏi tay thì em sẽ ký vào đơn ly hôn.

Rồi mặc cho sự bất ngờ, sửng sốt và hốt hoảng của Nam, Thương đề nghị cấp trên của mình chở về đón con. Cô đã hạ quyết tâm sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Sự vô tâm tới đáng sợ của Nam khiến cô thấy tổn thương sâu sắc. Cô hiểu rằng dù mình vun nhưng một người như muốn phá thì cố thế nào cũng chỉ công cốc mà thôi.