Bố mẹ bỗng dẫn một người đàn ông lớn tuổi về nhà ép em là 'chồng', còn luôn nói làm những gì tốt nhất cho em

Từ việc ăn gì, mặc gì đến chuyện học ở trường nào, ngành gì, làm việc ở đâu, bố mẹ đều quyết định thay em. Em phản đối thì bố mẹ mắng mỏ, luôn nói chỉ làm những gì tốt nhất cho em.

Sau khi sinh em, mẹ bị băng huyết phải cắt bỏ tử cung nên không thể sinh con được nữa. Thế là bao nhiêu tình yêu thương, bố mẹ đều trao hết cho em. Nhưng điều đó khiến em luôn cảm thấy ngột ngạt. Bố mẹ thương em theo kiểu bao bọc quá mức, cấm đoán mọi thứ và quyết định cả tương lai của em.

Từ việc ăn gì, mặc gì đến chuyện học ở trường nào, ngành gì, làm việc ở đâu, bố mẹ đều quyết định thay em. Em phản đối thì bố mẹ mắng mỏ, luôn nói chỉ làm những gì tốt nhất cho em. Thậm chí có lần, em không muốn học sư phạm nên không đăng kí thi. Mẹ em biết được, bà tuyệt thực để ép em phải nộp hồ sơ vào ngành này. Hiện giờ, em đang đi dạy ở trường do mẹ làm phó hiệu trưởng để bà thuận tiện theo dõi em.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày trước, bố mẹ dẫn một người đàn ông lớn tuổi về nhà giới thiệu với em. Nhìn ông ta, em ngán ngẩm và chẳng hiểu bố mẹ "chấm" ông ta ở điểm nào? Càng bất ngờ hơn khi mẹ bắt ép em gọi ông ta là "chồng" và tuyên bố khi nào tình hình thuận lợi sẽ tổ chức đám cưới cho em với ông ta.

Em sốc lắm bởi bản thân đã có người yêu rồi. Anh ấy dạy chung trường với em nhưng chúng em giấu đi vì sợ mẹ biết được. Giờ em hoang mang, rối rắm và không biết phải giải thích như thế nào để bố mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của em, thôi bắt ép em làm những chuyện em không thích. Mong nhận được tư vấn của chị.

Chồng cũ bỗng mang 5 tỷ đến 'cầu hôn', đêm đầu tiên bên nhau sau 4 năm xa cách tôi hóa đá khi nhìn cơ thể của anh Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông muốn tôi thực hiện một tâm nguyện của mình vì không biết ông có tỉnh lại được hay không. Ông mong tôi ly hôn tìm một người khác, để dù ông không tỉnh lại thì cũng yên tâm rằng tôi không phải chịu khổ bên 1 người chồng nghèo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-me-bong-dan-mot-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-ve-nha-ep-em-la-chong-con-luon-noi-lam-nhung-gi-tot-nhat-cho-em-543784.html