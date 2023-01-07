Ly hôn vợ vô sinh để cưới con gái trẻ đẹp của sếp tổng, đêm tân hôn háo hức chờ đợi thì bỗng vợ mới làm một việc khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy

Tâm sự 07/01/2023 06:55

Nhiều lần cô ấy đề nghị ly hôn vì quá áp lực không sinh được mụn con cho chồng. Cũng khát khao có em bé nên sau 7 năm hôn nhân thì chúng tôi đường ai nấy đi.

Trước đây tôi cũng là gã lăng nhăng khi có thời gian yêu liền một lúc 2 cô. Nhưng kể từ khi gặp vợ, cái tính khí ấy của tôi tan biết hết. Lúc nào tôi cũng chỉ biết mình em. Tuy nhiên vợ chồng sống với nhau 7 năm rồi mà vẫn không thể có một mụn con. Nguyên nhân là do từ phía vợ nên lúc nào cô ấy cũng thấy có lỗi với chồng.

Nhiều lần cô ấy đề nghị ly hôn vì quá áp lực không sinh được mụn con cho chồng. Cũng khát khao có em bé nên sau 7 năm hôn nhân thì chúng tôi đường ai nấy đi. Hơn nữa thời kỳ đang nhùng nhằng ly hôn vợ, tôi cũng gặp được con gái sếp tổng. Được sếp vun vén cho mối quan hệ này nên tôi quyết ly hôn nhanh để còn kịp đến với người mới.

Con gái sếp hơn tôi 10 tuổi nhưng vẫn trẻ trung và ăn chơi lắm. Cô ấy sống ở nước ngoài, mới về Việt Nam 1 năm nay. Gặp tôi, cô ấy cũng có vẻ “bồ kết” ra mặt khi chủ động thân thiết, chị chị em em ngọt xớt.

Ly hôn vợ vô sinh để cưới con gái trẻ đẹp của sếp tổng, đêm tân hôn háo hức chờ đợi thì bỗng vợ mới làm một việc khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi chẳng biết cô ấy nói với sếp tổng những gì mà 1 lần đi ăn uống ngồi gần, sếp hỏi thẳng: “Cháu thấy cái Thư nhà bác thế nào?”.

Rượu vào nên tôi cũng mạnh miệng: "Chị ấy trẻ trung và rất hoạt ngôn. Sếp thấy cháu có xứng với chị ấy không?”.

Tôi vừa nói vậy mà sếp tổng đặt vấn đề luôn: “Nếu cháu không chê cái Thư lớn hơn nhiều tuổi mà tiến tới thì chúng tôi ủng hộ. Đám cưới xong là cho căn nhà mặt phố luôn”.

Được sếp bật đèn xanh nên tôi tiến tới hẹn hò và yêu đương gấp rút. Sau 4 tháng ly hôn vợ, đám cưới lần 2 của tôi đã được tiến hành rất hoành tráng. Ngoài căn nhà mặt phố hứa cho, sếp tổng còn chuyển thẳng cho tôi 1 tỷ.

Cứ tưởng lấy được gái già nhà giàu sẽ hạnh phúc, đêm tân hôn tôi hí hửng chờ cô dâu để hưởng mật ngọt. Tiệc tùng chán chê bên dưới, cô ấy mới lên phòng. Sau khi gỡ hoa cài trên tóc và tẩy trang phấn son xong, cô ấy bảo:“Anh quay mặt đi không hết hồn bây giờ”.

Còn nghĩ vợ sẽ làm điều gì đó khiến chồng bất ngờ nên tôi quay đi. Nào ngờ cô ấy gỡ mái tóc giả trên đầu xuống để lộ cái đầu trọc lốc làm tôi điếng người. Nhìn vợ lúc này vừa già vừa xấu, cô ấy chẳng ngại ngần:

“Em điều trị ung thư suốt 3 năm nay, được như này là còn may. Tuy nhiên hóa xạ trị nhiều đã làm suy giảm buồng trứng khiến em khó có con. Nhưng anh yên tâm, ít nữa 2 vợ chồng sẽ ra nước ngoài chữa chạy”.

Ly hôn vợ vô sinh để cưới con gái trẻ đẹp của sếp tổng, đêm tân hôn háo hức chờ đợi thì bỗng vợ mới làm một việc khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe vợ thản nhiên nói mà tôi sốc lên sốc xuống. Đã lớn hơn tôi cả chục tuổi, lại còn bị bệnh ung thư và giờ còn có nguy cơ vô sinh. Giờ tôi mới vỡ lẽ, căn nhà mặt phố và 1 tỷ sếp tổng cho là có nguyên nhân của nó. Liệu với tình trạng sức khỏe hiện tại, vợ tôi có thể sinh con được không? 

Thấy tôi đến thăm, con trai ùa ra òa khóc bấu chặt lấy chân, bước vào phòng ngủ tôi chết điếng với bộ dạng của vợ cũ

Thấy tôi đến thăm, con trai ùa ra òa khóc bấu chặt lấy chân, bước vào phòng ngủ tôi chết điếng với bộ dạng của vợ cũ

Bước vào sân, tôi vừa cất tiếng gọi thì con trai từ trong nhà chạy ùa ra nhào vào lòng bố khóc òa lên. Tôi muốn gỡ con ra, hỏi thăm có chuyện gì song thằng bé cứ bấu chặt lấy bố không rời.

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