Ở cử nhưng ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn đồ ăn thừa, tình cờ một hôm vào bếp nhìn thấy bà làm việc này mà tôi bật khóc

Tâm sự 03/01/2023 12:41

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng rất hay cho tôi ăn thức ăn thừa. Sáng nào bà cũng cho tôi ăn cháo trắng, cơm vào buổi trưa và buổi tối thì ăn lại thức ăn cũ còn sót lại. 

Tôi luôn nghĩ mối quan hệ khó khăn nhất trên đời chính là giữa mẹ chồng - nàng dâu vì giữa hai người chẳng hề có quan hệ máu mủ mà chỉ là những người xa lạ đến ở chung trong một ngôi nhà. Và gia đình tôi, chuyện mẹ chồng, nàng dâu cũng không ngoại lệ. Tôi không hài lòng với mẹ chồng vì bà luôn bênh vực con trai mình. Đôi khi, dù không phải lỗi của tôi nhưng mẹ chồng vẫn đổ lỗi cho tôi. Bất cứ món ăn nào ngon ở nhà đều để lại cho chồng tôi hết vì: "Thằng Hiếu (chồng tôi) phải làm việc vất vả nên cần phải ăn uống thật tốt để bồi bổ sức khỏe cho đỡ mệt".

Tôi hơi bất bình với hành động của mẹ chồng nhưng có nói cũng không giải quyết được gì. Vả lại, tôi đâu có tiếng nói trong nhà bởi từ lúc lấy chồng, tôi có bầu luôn, do sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Không việc làm, không có tiền, cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chồng, nên tôi chẳng thể kén chọn chuyện ăn uống và mong được đối xử tốt. Ngay cả lúc bầu bí nghén ngẩm, tôi cũng đâu được tẩm bổ gì.

Sau khi tôi sinh con, nhiều thứ chi phí phát sinh nên chồng phải đi làm xa nhà hằng mong kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Khi đó, ở quê cũng đang là mùa thu hoạch lúa, nhà chồng không có nhiều đất canh tác nên chồng tôi có thể yên tâm đi làm ăn xa. Một mình mẹ chồng tôi lo việc đồng áng và chăm con dâu ở cữ. 

Ở cử nhưng ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn đồ ăn thừa, tình cờ một hôm vào bếp nhìn thấy bà làm việc này mà tôi bật khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng rất hay cho tôi ăn thức ăn thừa. Sáng nào bà cũng cho tôi ăn cháo trắng, cơm vào buổi trưa và buổi tối thì ăn lại thức ăn cũ còn sót lại. Mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy, tôi chẳng có thức ăn mới vào bữa tối. Tôi rất tủi thân vì nghĩ mẹ chồng quá đáng, không chăm lo cho sức khỏe hai mẹ con tôi nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để thay đổi tình thế.

Phụ nữ sau sinh lại thường hay cả nghĩ, những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu tôi không thể thoát ra. Tôi luôn nghĩ rằng mẹ chồng đã cố tình làm như vậy khi chồng tôi không có ở nhà. Bà muốn nhân cơ hội này để tôi thấy khó mà bỏ về nhà mẹ đẻ, và tống khứ tôi đi. Có lúc, nước mắt tôi chan cơm khi nghĩ về việc mẹ chồng đã làm với mình. Ngay cả đêm đi ngủ, tôi cũng khóc ướt gối vì những uất ức chẳng biết tâm sự cùng ai.

Chiều nay, tôi cảm thấy đói bụng nên đã đi vào bếp để lấy thứ gì đó ăn, nhưng tìm hết cả trong tủ lạnh cũng chẳng thấy gì. Bất giác tôi lại có suy nghĩ xấu về mẹ chồng, không biết tại sao bà lại ghét tôi đến mức muốn bỏ đói tôi như vậy. Chẳng có đồ ăn nên tôi đi rót nước uống cầm hơi nhưng ngay cả nước trong bình cũng hết sạch. Vừa đói, vừa khát, tôi đành gọi điện cho mẹ chồng nhờ bà đun nước cho. Một lúc sau, tôi xuống bếp xem đã có nước uống chưa thì nhìn thấy mẹ chồng đang làm việc này mà khiến tôi bật khóc.

Mẹ chồng một tay ôm eo, còn tay kia đun nước cho tôi. Hóa ra mấy hôm trước, khi mẹ chồng đang thu hoạch lúa thì không may bị ngã, lưng bị đập xuống đất. Thảo nào khi mang đồ ăn cho tôi, bà nhanh chóng bỏ đi, và những món ăn ấy tất cả đều là đồ ăn thừa. Chắc mẹ chồng đau quá, bà nấu nhiều để ăn cả bữa tối luôn cho đỡ mệt. Nhìn mẹ chồng đứng lom khom vì đau mà tôi thấy thương quá. Dù đau nhưng mẹ chồng vẫn cố chịu đựng để phục vụ hai mẹ con tôi, ngay cả chồng tôi cũng bị giấu. Bà lo chồng tôi khi biết tin sẽ quay về thăm, đi đi lại lại sẽ mất vài ngày công.

Ở cử nhưng ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn đồ ăn thừa, tình cờ một hôm vào bếp nhìn thấy bà làm việc này mà tôi bật khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã luôn nghĩ sai về mẹ chồng, lại còn thầm trách bà đã cố tình cho tôi ăn toàn đồ thừa. Giờ tôi mới biết mẹ chồng đã cố chịu cơn đau mà phục vụ tôi suốt thời gian qua vì sợ vợ chồng tôi lo lắng. Bây giờ, khi đã hiểu rõ mọi chuyện, tôi đã không còn ác cảm với mẹ chồng nữa, trái lại còn rất yêu quý bà. Sau khi thuyết phục mẹ chồng, bà đã miễn cưỡng đến bệnh viện thăm khám còn tôi thì nhờ mẹ đẻ đến chăm sóc hộ vài ngày. Nếu không nhờ việc phát hiện ra vết thương trên lưng mẹ chồng, có lẽ tôi vẫn luôn sống với những ác cảm và suy nghĩ tiêu cực về bà!

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