Bạn trai cắt đứt liên lạc khi biết tôi mang thai, hôm đi qua cổng nhà anh thì chết điếng khi nhìn cảnh tượng bên trong

Tâm sự 28/12/2022 11:08

Hôm qua cô bạn thân sang chơi, tôi cứ đòi cô ấy đưa qua nhà Quang tìm gặp anh ta một lần. Hết cách với tôi, cô ấy đành đồng ý. Đến cổng nhà Quang, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Yêu nhau hơn 1 năm, tình yêu tự nguyện vui vẻ, vậy nhưng khi biết tôi mang thai thì Quang lại chưa muốn tổ chức đám cưới. Ban đầu anh ta đưa ra lý do sự nghiệp không ổn định, hi vọng tôi bỏ đứa bé, sau này có điều kiện rồi sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn. 

Tôi không chịu, hai đứa cãi cọ qua lại, cuối cùng anh ta cũng lộ mặt thật. Quang nói thẳng yêu tôi không xác định tiến đến hôn nhân, nếu tôi cứ khăng khăng đẻ con thì tự nuôi con một mình. Nghe chính miệng người mình yêu thương thốt ra những lời phũ phàng, tôi suy sụp không thể gượng dậy được.

Bạn trai cắt đứt liên lạc khi biết tôi mang thai, hôm đi qua cổng nhà anh thì chết điếng khi nhìn cảnh tượng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chán chường vùi mình trong nước mắt, chẳng thiết tha đi làm, không ăn không ngủ được. Mẹ tôi hết lòng an ủi, bảo rằng nhà trai không cưới thì bà sẽ chăm lo cho mẹ con tôi, không cần phải lo lắng. Nhưng vì yêu Quang nên tôi không cam lòng, hơn nữa tôi cũng mong con mình được bố chào đón, được gia đình nhà nội yêu thương. 

Đã một tháng kể từ ngày Quang thẳng thừng từ chối trách nhiệm với đứa con tôi đang mang trong bụng. Tôi đang mang thai nhưng người gầy rộc đi còn Quang thì chặn hết liên lạc của tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng ngày nào đó Quang sẽ hồi tâm chuyển ý.

Hôm qua cô bạn thân sang chơi, tôi cứ đòi cô ấy đưa qua nhà Quang tìm gặp anh ta một lần. Hết cách với tôi, cô ấy đành đồng ý. Đến cổng nhà Quang, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi thấy bố mình và Quang đang tranh luận cãi vã trước cửa nhà anh ta. Rồi bố tôi đột nhiên sụp xuống dưới chân Quang, quỳ xin anh ta điều gì đó. Tôi bàng hoàng hét lên lao đến đỡ bố dậy.

Quang khinh khỉnh nói:

- Cô đưa bố về đi, có làm thế này cũng vô dụng thôi. Pháp luật chỉ quy định bố ruột phải chu cấp cho con chứ chẳng luật nào quy định tôi phải cưới vì cô mang thai cả. Đừng đến làm phiền gia đình tôi lần nào nữa, không thấy nhục à! 

Bạn trai cắt đứt liên lạc khi biết tôi mang thai, hôm đi qua cổng nhà anh thì chết điếng khi nhìn cảnh tượng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc nức nở khi biết bố thấy con gái héo hon gầy mòn, xót con quá nên ông đã đến cầu xin Quang nghĩ lại, đừng bỏ rơi con gái ông. Nhìn lại bố, tôi nhận ra vì chuyện của tôi mà cả tháng nay bố mẹ chẳng đêm nào ngon giấc, tóc bạc đi mấy phần. Lại nhớ đến thái độ hỗn láo, tuyệt tình của Quang, tôi chỉ thấy trách mình vô hạn.

Sao tôi có thể ngu ngốc đến nhường ấy? Một gã đàn ông bội bạc đáng để cho tôi đau khổ? Sao tôi không nghĩ đến đứa con trong bụng và bố mẹ già hết lòng thương yêu mình? Điều tôi cần làm là phải chăm sóc và bảo vệ họ mới đúng! Tôi đã tỉnh ngộ rồi, sẽ dưỡng thai, sinh con ra khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc phấn đấu để lo cho con và bố mẹ thật tốt. Xin chị em cho tôi những lời động viên để tôi có thêm động lực. 

Cứ giữa đêm tỉnh giấc lại thấy vợ biến mất, hôm sau giả vờ ngủ để lén theo dõi thì chết lặng khi thấy vợ làm điều này trên sân thượng

Cứ giữa đêm tỉnh giấc lại thấy vợ biến mất, hôm sau giả vờ ngủ để lén theo dõi thì chết lặng khi thấy vợ làm điều này trên sân thượng

Ấy vậy nhưng thời gian gần đây tôi lại phát hiện ra vợ có điều mờ ám giấu giếm mình. Đêm đó tôi đột ngột tỉnh dậy mà không thấy vợ đâu. Bình thường tôi làm về mệt nên ngủ rất say, con khóc có khi cũng chẳng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự tình yêu hôn nhân tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 50 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 50 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình