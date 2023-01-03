Nửa đêm bất ngờ thấy bố chồng đi vào phòng chị giúp việc, tò mò ghé tai nghe thử thì giật mình với câu nói của người làm

Tôi đứng ngoài cửa, cố lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra trong đó. Tôi sửng sốt khi nghe chị Quyên nói đang mang thai con của bố chồng tôi. Sau đó, tôi không nghe thấy bố nói gì mà toàn là tiếng khóc lóc của chị Quyên.

Đêm hôm thứ 4 vừa rồi, tôi dậy đi vệ sinh, bất ngờ tôi thấy bố chồng lén lút vào phòng của người giúp việc. Không hiểu giữa bố với chị Quyên có quan hệ gì với nhau mà nửa đêm lại thậm thụt thế này?

Chị Quyên nói con chị ấy sinh ra sau này cũng được quyền thừa kế tương đương với chồng tôi, phải được hưởng nửa ngôi nhà này. Vì thế bố chồng tôi phải phân chia tài sản rạch ròi, nếu không chị ấy sẽ làm lớn chuyện.

Chị bắt bố tôi phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ nói mọi chuyện cho cả họ hàng nhà chồng tôi biết, lúc đó xấu mặt đừng trách. Đến lúc này bố chồng rối rít lên tiếng, nói là từ từ để tính, sẽ có trách nhiệm với mẹ con người giúp việc.

Lúc mẹ chồng còn sống, bố yêu mẹ đến vậy, thế mà bà mất được hơn 3 tháng, ông đã làm cho người giúp việc có bầu.

Ngay sau đó, tôi đã đánh thức chồng dậy để kể hết mọi chuyện về hai con người kia. Chồng tôi là người rất ưa sĩ diện, anh cấm tôi được nói chuyện này cho ai biết, để từ từ sẽ tìm cách giải quyết.

Ngày hôm kia, nhân lúc chị Quyên ra chợ mua đồ, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với bố. Ông bảo không ngờ lại rơi vào bẫy của người làm nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không biết phải làm sao nữa? Dù sao cái thai đó cũng là của bố, phải có trách nhiệm, không thể bỏ rơi được.

Bố bảo sẽ cho chúng tôi 1 tỷ tiền tiết kiệm và ra ngoài sống, còn ngôi nhà này để cho gia đình mới của ông sống. Vì mẹ con người làm kia mà bố đẩy chúng tôi ra đường sao?

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Vợ chồng tôi không chịu thì ông nói nhà của bố, muốn cho ai là quyền của ông. Nếu chúng tôi không chấp nhận thì 1 tỷ kia cũng không có gì nữa mà vẫn phải rời khỏi nhà.

Bố chồng đã lớn tuổi, giờ lấy vợ nữa, rồi cảnh “cha già con mọn” khiến chúng tôi xấu hổ với anh em bạn bè. Chúng tôi thật sự bất lực nhưng bố là người nói là làm, có ngăn cản cũng chỉ làm tình cảm bố con rạn nứt thêm. Vì thế chúng tôi đành nghe theo sự sắp đặt của bố, chỉ mong bố đi đúng đường và mong chị Quyên đối xử tốt với bố chồng tôi như ông đã đối xử với chị.