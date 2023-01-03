Nửa đêm bất ngờ thấy bố chồng đi vào phòng chị giúp việc, tò mò ghé tai nghe thử thì giật mình với câu nói của người làm

Tâm sự 03/01/2023 11:41

Tôi đứng ngoài cửa, cố lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra trong đó. Tôi sửng sốt khi nghe chị Quyên nói đang mang thai con của bố chồng tôi.

Đêm hôm thứ 4 vừa rồi, tôi dậy đi vệ sinh, bất ngờ tôi thấy bố chồng lén lút vào phòng của người giúp việc. Không hiểu giữa bố với chị Quyên có quan hệ gì với nhau mà nửa đêm lại thậm thụt thế này?

Tôi đứng ngoài cửa, cố lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra trong đó. Tôi sửng sốt khi nghe chị Quyên nói đang mang thai con của bố chồng tôi. Sau đó, tôi không nghe thấy bố nói gì mà toàn là tiếng khóc lóc của chị Quyên.

 

Chị bắt bố tôi phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ nói mọi chuyện cho cả họ hàng nhà chồng tôi biết, lúc đó xấu mặt đừng trách. Đến lúc này bố chồng rối rít lên tiếng, nói là từ từ để tính, sẽ có trách nhiệm với mẹ con người giúp việc.

Nửa đêm bất ngờ thấy bố chồng đi vào phòng chị giúp việc, tò mò ghé tai nghe thử thì giật mình với câu nói của người làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị Quyên nói con chị ấy sinh ra sau này cũng được quyền thừa kế tương đương với chồng tôi, phải được hưởng nửa ngôi nhà này. Vì thế bố chồng tôi phải phân chia tài sản rạch ròi, nếu không chị ấy sẽ làm lớn chuyện.

Lúc mẹ chồng còn sống, bố yêu mẹ đến vậy, thế mà bà mất được hơn 3 tháng, ông đã làm cho người giúp việc có bầu.

Ngay sau đó, tôi đã đánh thức chồng dậy để kể hết mọi chuyện về hai con người kia. Chồng tôi là người rất ưa sĩ diện, anh cấm tôi được nói chuyện này cho ai biết, để từ từ sẽ tìm cách giải quyết.

Ngày hôm kia, nhân lúc chị Quyên ra chợ mua đồ, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với bố. Ông bảo không ngờ lại rơi vào bẫy của người làm nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không biết phải làm sao nữa? Dù sao cái thai đó cũng là của bố, phải có trách nhiệm, không thể bỏ rơi được.

Bố bảo sẽ cho chúng tôi 1 tỷ tiền tiết kiệm và ra ngoài sống, còn ngôi nhà này để cho gia đình mới của ông sống. Vì mẹ con người làm kia mà bố đẩy chúng tôi ra đường sao?

Nửa đêm bất ngờ thấy bố chồng đi vào phòng chị giúp việc, tò mò ghé tai nghe thử thì giật mình với câu nói của người làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi không chịu thì ông nói nhà của bố, muốn cho ai là quyền của ông. Nếu chúng tôi không chấp nhận thì 1 tỷ kia cũng không có gì nữa mà vẫn phải rời khỏi nhà.

Bố chồng đã lớn tuổi, giờ lấy vợ nữa, rồi cảnh “cha già con mọn” khiến chúng tôi xấu hổ với anh em bạn bè. Chúng tôi thật sự bất lực nhưng bố là người nói là làm, có ngăn cản cũng chỉ làm tình cảm bố con rạn nứt thêm. Vì thế chúng tôi đành nghe theo sự sắp đặt của bố, chỉ mong bố đi đúng đường và mong chị Quyên đối xử tốt với bố chồng tôi như ông đã đối xử với chị.

Ly hôn cả một năm nay nhưng chồng cũ vẫn ở lì trong nhà, cứ mỗi đêm chủ nhật anh ấy lại lẻn vào phòng tôi để làm chuyện không tưởng

Ly hôn cả một năm nay nhưng chồng cũ vẫn ở lì trong nhà, cứ mỗi đêm chủ nhật anh ấy lại lẻn vào phòng tôi để làm chuyện không tưởng

Sau khi ra tòa, tôi phải bỏ ra 500 triệu để lấy được nhà. Nhưng tôi không có tiền để đưa cho chồng mà anh ấy cũng không có ý định cầm tiền của mẹ con tôi. Thế nên dù đã ly dị nhưng vợ chồng tôi vẫn sống chung một nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm