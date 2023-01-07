Nghe đồng nghiệp mách vợ thường lui tới khách sạn, chồng bực tức dắt bố vợ đến tận nơi bắt quả tang thì lặng người khi thấy dáng vẻ của vợ

Tâm sự 07/01/2023 07:50

Quá đau lòng khi nghĩ người vợ mình luôn tin tưởng đã phản bội, anh Tôn gọi điện ngay cho bố vợ, tố cáo rằng con gái ông đã ngoại tình, "cắm sừng" anh.

Chúng tôi chỉ mới kết hôn. Thu nhập không khá khẩm là mấy nên vợ chồng anh vẫn đang phải thuê nhà. Với mong muốn mua được căn nhà của riêng mình, anh Tôn không quản ngại vất vả, nhận thêm việc làm bán thời gian bên cạnh công việc chính.

Vài ngày trước, khi Tôn đang làm việc, một đồng nghiệp đến mách rằng anh ta thấy vợ Tôn luôn ra vào khách sạn mỗi khi tan sở. Nghe vậy, người chồng nghĩ chắc có sự nhầm lẫn mà thôi. Thế nhưng sau đó, vài đồng nghiệp khác cũng nói với Tôn điều tương tự. Dần dà, anh Tôn sinh lòng nghi ngờ vợ ngoại tình.

Để làm rõ điều này, anh Tôn xin nghỉ làm, đến công ty vợ và theo dõi cô. Anh vô cùng thất vọng khi thấy quả thực vợ mình vào khách sạn sau khi tan sở.

Nghe đồng nghiệp mách vợ thường lui tới khách sạn, chồng bực tức dắt bố vợ đến tận nơi bắt quả tang thì lặng người khi thấy dáng vẻ của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá đau lòng khi nghĩ người vợ mình luôn tin tưởng đã phản bội, anh Tôn gọi điện ngay cho bố vợ, tố cáo rằng con gái ông đã ngoại tình, "cắm sừng" anh. Hay tin, bố vợ anh Tôn tập tức gọi taxi đến gặp con rể. Ông không tin đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình lại làm điều đáng xấu hổ như vậy.

Sau đó, anh Tôn cùng bố vợ đến khách sạn nơi chị vợ thường xuyên lui tới. Cảnh tượng mà họ chứng kiến khi ập vào phòng định bắt gian khiến hai người choáng váng và bối rối. Vợ anh Tôn đang lau dọn phòng trong bộ quần áo tạp vụ.

Trước sự thắc mắc của chồng, người vợ giải thích, thấy chồng ngày nào đi làm về cũng mệt mỏi nên chị muốn làm thêm để san sẻ gánh nặng với anh, và đã tìm được công việc dọn dẹp tại khách sạn. Mặc dù tiền công không cao nhưng đây là công việc tương đối dễ dàng, lại có thể làm ngoài giờ.

Nghe đồng nghiệp mách vợ thường lui tới khách sạn, chồng bực tức dắt bố vợ đến tận nơi bắt quả tang thì lặng người khi thấy dáng vẻ của vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự việc sáng tỏ, bố chị thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi con gái vì đã thiếu tin tưởng cô. Về phần mình, anh Tôn cảm thấy thực sự có lỗi khi đã nghi ngờ vợ chỉ vì lời nói của người ngoài. Vợ anh cũng tự trách vì đã không trao đổi với chồng, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Vô tình phát hiện chồng và chị dâu hay thậm thụt nói chuyện, tôi lén xem điện thoại lúc chồng ngủ say thì bàng hoàng với bí mật động trời

Vô tình phát hiện chồng và chị dâu hay thậm thụt nói chuyện, tôi lén xem điện thoại lúc chồng ngủ say thì bàng hoàng với bí mật động trời

Rồi tôi phát hiện ở messenger, chồng tôi còn lập một nhóm chát riêng tư với hai anh chị. Tình cờ xem những dòng tin nhắn trong đó, tôi thấy mình như bị cả gia đình nhà chồng cho ra rìa.

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