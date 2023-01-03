Vô tình phát hiện chồng và chị dâu hay thậm thụt nói chuyện, tôi lén xem điện thoại lúc chồng ngủ say thì bàng hoàng với bí mật động trời

Tâm sự 03/01/2023 13:43

Rồi tôi phát hiện ở messenger, chồng tôi còn lập một nhóm chát riêng tư với hai anh chị. Tình cờ xem những dòng tin nhắn trong đó, tôi thấy mình như bị cả gia đình nhà chồng cho ra rìa.

Ngày yêu nhau tôi thấy anh là một người rất tình cảm. Thế nhưng, khi về sống chung tôi thấy mình cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống với gia đình chồng. Bố mẹ chồng tôi có thể nói là người hiện đại. Họ thích chưng diện, làm mới bản thân. Còn tôi dù trẻ nhưng có khi không thời thượng, bắt trend như ông bà.

Tôi cảm thấy như có một rào cản gì đó khiến tôi không thân thiết với bố mẹ chồng. Không chỉ với bố mẹ chồng mà với các anh chị của chồng, tôi cũng chẳng thấy họ hòa đồng gì. Trên chồng tôi có một người anh. Anh đã lấy vợ và chị dâu hơn tôi 5 tuổi. Tuy nhiên giữa chúng tôi cũng có một khoảng cách.

Dù cùng thế hệ trẻ với nhau nhưng chúng tôi chẳng mấy khi tụ tập ăn uống hay tụ tập đi chơi. Chẳng hiểu lí do vì sao nhưng tôi luôn cảm thấy chồng và anh chị không muốn gần gũi tôi. Tôi có nói với chồng thì anh bảo tôi nhạy cảm quá.

Vô tình phát hiện chồng và chị dâu hay thậm thụt nói chuyện, tôi lén xem điện thoại lúc chồng ngủ say thì bàng hoàng với bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết cả cơm nhưng chồng không ăn. Bình thường chồng tôi cũng hay đi nhậu cùng bạn. Hôm đó tôi cũng nghĩ như mọi khi là anh đi cùng các bạn. Thế nhưng anh bảo anh sang nhà anh trai nhậu. Tôi bảo đi cùng thì anh bảo tôi cứ ăn cơm ở nhà vì anh sang còn có chuyện muốn nói với anh chị. Gần như những cuộc tụ tập của tôi mà có anh chị thì thường phải có bố mẹ chồng.

Rồi tôi phát hiện ở messenger, chồng tôi còn lập một nhóm chát riêng tư với hai anh chị. Tình cờ xem những dòng tin nhắn trong đó, tôi thấy mình như bị cả gia đình nhà chồng cho ra rìa. Ngay đến chồng mình cũng đang để vợ bơ vơ. Sự cô đơn trong chính căn nhà mình thật đáng sợ, nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng cho qua mà không phản ứng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều, chồng đối xử tốt với vợ là được, khi có con mối quan hệ sẽ khăng khít hơn.

Tôi không thể ngờ được mọi thứ ngày càng tệ hơn. 2 năm làm dâu ở trong gia đình, tôi chưa có con. Vợ chồng tôi cũng không được mặn nồng như lúc mới cưới khi "chuyện ấy" khá nhạt. Chồng cũng ít gần gũi với tôi. Cho đến gần đây tôi mới phát hiện được một chuyện động trời khi mà chồng và chị dâu thường xuyên thậm thụt trò chuyện với nhau. Tôi uất nghẹn khi bất ngờ khi đọc được tin nhắn giữa họ.

Hôm đó, chồng tôi lấy cớ sang nhà anh trai, tôi ở nhà đợi mãi mà chồng vẫn chưa về, thiếp ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi thức giấc thì chồng ngủ say, gọi mãi vẫn không dậy nổi. Bỗng tôi thấy điện thoại có tin nhắn, tôi cầm thì thấy tin nhắn của chị dâu gửi với dòng chữ "Con bé này thế nào"?.

Vô tình phát hiện chồng và chị dâu hay thậm thụt nói chuyện, tôi lén xem điện thoại lúc chồng ngủ say thì bàng hoàng với bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tò mò không biết hai người đang nói về ai nên đã mở máy xem. Chồng tôi không hề biết là tôi đã biết mật khẩu của máy. Lướt xem dòng tin nhắn, tôi mới biết được là tối qua chồng tới nhà anh trai, chị dâu gặp một người phụ nữ khác. Trong đầu tôi nghĩ chắc chắn là giữa họ đã có chuyện gì đó mờ ám. Sau đó tôi đã vờ là anh, nhắn tin cho chị dâu thì mới biết được sự tình là họ đang muốn làm mối chồng tôi cho người phụ nữ kia. Lý do cũng chỉ vì tôi chưa có con sau 2 năm chung sống.

Tôi hỏi thì chồng quát mắng tôi. Anh bảo tôi ghen tuông vô cớ. Từ hôm đấy đến giờ, tình cảm giữa vợ chồng tôi khá lạnh nhạt. Tôi không biết mình nên làm gì để cải thiện đời sống hôn nhân của mình nữa?.

Ly hôn cả một năm nay nhưng chồng cũ vẫn ở lì trong nhà, cứ mỗi đêm chủ nhật anh ấy lại lẻn vào phòng tôi để làm chuyện không tưởng

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Sau khi ra tòa, tôi phải bỏ ra 500 triệu để lấy được nhà. Nhưng tôi không có tiền để đưa cho chồng mà anh ấy cũng không có ý định cầm tiền của mẹ con tôi. Thế nên dù đã ly dị nhưng vợ chồng tôi vẫn sống chung một nhà.

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