Bị nhân tình của chồng chặn đường 'dằn mặt' lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Anh ấy lên mạng tìm các món ăn tốt cho bà bầu, vào bếp nấu cho em ăn. Nhà chồng em vui mừng ngóng trông cháu. Mẹ chồng em đặc biệt nấu nhiều món ngon bồi bổ cho em. Từ ngày mang thai, em thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Em và chồng là bạn bè từ trước, sau này mới yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Em và chồng đều là nhân viên văn phòng. Chồng em là kiểu đàn ông nhìn hiền lành, thật thà. Từ ngày lấy nhau về, chồng em luôn được lòng gia đình em.

Sau khi kết hôn được 2 năm thì em với chồng ra ở riêng. Có nhà riêng rồi thì em với chồng lên kế hoạch có con. Nhưng đúng thời gian đó thì em được cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm, phải cần nửa năm để thu xếp. Em bàn với chồng đợi em một thời gian rồi sinh con. Chồng em không hề phản đối, vẫn yêu thương cưng chiều vợ.

Sau thời gian đó thì em quyết định có con, 4 tháng sau thì em có thai. Chồng em càng quan tâm đến vợ hơn. Anh ấy lên mạng tìm các món ăn tốt cho bà bầu, vào bếp nấu cho em ăn. Nhà chồng em vui mừng ngóng trông cháu. Mẹ chồng em đặc biệt nấu nhiều món ngon bồi bổ cho em. Từ ngày mang thai, em thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Bị nhân tình của chồng chặn đường 'dằn mặt' lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi thai được 5 tháng, hôm đó em đi khám thai. Chồng em nói bận tiếp khách nên em đi một mình. Khi em khám xong thì chồng em nói để sang đón em về nhà. Em vừa mới bước ra cửa phòng khám thì có một người phụ nữ lạ mặt mày hung hăng xông thẳng về phía em. Cô ta hỏi em tên em, sau khi thấy em gật đầu thì cô ta liền gào lên:

“Hóa ra là tại cô có bầu mà anh Quân mới làm lơ với tôi” – (Quân là tên chồng của em).

“Cô là ai?”.

“Trông cô cũng sáng láng thông minh mà chồng có bồ bên ngoài cũng không biết?”.

Em đứng hình choáng váng khi biết chồng ngoại tình. Thấy ả bồ của chồng nhào đến định đánh mình thì em hoảng hồn né để không ảnh hưởng đến con. Mọi người xung quanh ào ra can ngăn. Chẳng mấy chốc thì chồng em đã đến. Thấy chồng nắm tay kéo cô bồ ra mà em muốn khóc. Sau đó, ai cũng choáng váng khi thấy hành động tiếp theo của chồng em. Anh ấy tát vào mặt cô nhân tình.

“Cô còn dám tới đây đánh vợ con tôi? Cút ngay, đừng để tôi điên lên!”

“Anh… anh lên giường với tôi rồi mà giờ còn lớn tiếng nói mình thương vợ con? Anh quên là mình từng hứa bỏ vợ để theo tôi à?”

Ả nhân tình gào lên như cho cả thiên hạ thấy đây là người chồng ngoại tình của em. Nhưng chồng em lúc này chỉ lo nhìn sang vợ, ôm lấy em vào viện khám lại.

Trời thương mà hôm đó em không bị động thai. Chồng em van xin em tha thứ cho anh ấy. Em sốc lắm, làm sao ngờ được người chồng đứng đắn của mình lại có ngày phản bội vợ. Vì anh ấy đóng kịch giỏi quá, hay vì em thương chồng quá mà không nhận ra? Giờ em phải làm sao đây?

