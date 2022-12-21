Bé giúp việc đột ngột xin về quê rồi không thấy trở lại, lúc dọn phòng tôi phát hiện bức thư đầy ẩn tình của cô bé mới vỡ lẽ

Chúng tôi không phải lo cơm áo gạo tiền nhưng sau 8 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có một mụn con. 8 năm qua, tôi đã chịu vô số áp lực vì không thể sinh con cho chồng. Mặc dù đi khám, cả hai vợ chồng tôi đều khỏe mạnh và có đủ điều kiện để thụ thai.

Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm rồi. Nếu nói về chất lượng cuộc sống, chúng tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Sau khi kết hôn, chúng tôi mua được căn hộ 3 phòng ngủ mà chẳng cần vay mượn đồng nào. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một ngân hàng có tiếng. Còn tôi thì làm kế toán, thu nhập đều đặn trên 15 triệu một tháng.

Thế rồi cứ như vậy, chúng tôi đã chung sống với những lời đàm tiếu. Cho đến đầu năm ngoái, gia đình tôi đón thêm một thành viên mới đến sống. Cô bé mới 19 tuổi, là con một người họ hàng xa của tôi. Thấy gia đình họ thiếu thốn, nhà mình lại thừa phòng, tôi rủ cô bé đó về ở.

Hàng ngày ngoài việc đi học thì tranh thủ làm việc nhà và nấu cơm. Sau một thời gian, tôi quyết định trả lương cho cô bé như những người giúp việc khác. Thậm chí tôi còn xem cô bé như người trong nhà, có chuyện to chuyện nhỏ gì cũng tâm sự. Cuối năm nay, trước khi người giúp việc về quê, tôi có cho cô bé ấy 5 triệu để tiêu Tết. Dù chẳng thiếu thốn, con bé vẫn từ chối và nói với tôi: "Chị cầm lấy đi ạ. Em nợ chị nhiều lắm rồi. Em chúc anh chị sớm có tin vui".

Thế rồi cô bé ấy rời đi, mang hết tất cả đồ đạc của mình. Đợt này tôi hẹn cô giúp việc đi làm từ mùng 4 Tết, vậy mà đến ngày, cô bé vẫn ở quê. Tôi thấy lạ nên gọi điện thì cô bé không nghe máy. Vào phòng mà lâu nay giúp việc vẫn ở, tôi thấy một tờ giấy, bên trong là bức thư gửi tôi với nội dung cô bé giúp việc và chồng tôi đã lén lút qua lại. Thậm chí cô bé ấy còn có thai nữa.

Thấy tôi quá tốt, cô bé giúp việc xấu hổ nên quyết định bỏ đi. Sau khi biết chuyện, tôi gặng hỏi chồng thì anh vò đầu nói: "Anh chỉ lỡ đúng một lần thôi. Lúc con bé nói có thai, anh đã đưa tiền cho nó đi giải quyết".

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Lúc ấy tôi quá sốc, không ngờ chồng mình lại tuyệt tình đến thế. Chúng tôi nhanh chóng về quê nhưng bố mẹ cô bé lại nói Tết năm nay con gái bảo ở lại Hà Nội và không về. Sau đó, tôi phải tìm đến ký túc xá trường đại học của cô bé giúp việc để đón về nhà mình. Thú thật bây giờ tôi rất rối trí và không biết nên làm thế nào. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, càng thất vọng với cách cư xử của chồng. Mọi người ơi, tôi nên làm gì để giải quyết chuyện này đây?