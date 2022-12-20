Trước lúc lâm chung, mẹ chồng gọi con cháu tề tựu về chia tài sản, đến khi nghe bà nhắc đến một cái tên xa lạ khiến tôi choáng váng

Tâm sự 20/12/2022 13:04

Đông đủ con cháu, mẹ chồng tôi buồn bã thông báo di chúc lại tài sản cho các con, do trước đây bố chồng tôi đã chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho mẹ chồng tôi.

Tôi kết hôn đã được 6 năm rồi, về cuộc sống vợ chồng tôi cũng bình thường như bao cặp đôi khác thôi. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng, mọi việc đều ổn thỏa. Bố chồng tôi mất trước khi tôi kết hôn, nên trong gia đình chỉ còn mẹ chồng, tôi cố gắng để giúp đỡ, san sẻ mọi việc với mẹ chồng và được bà có phần quý mến. Cuộc sống làm dâu của tôi dù nhiều lúc trải qua không ít sóng gió do mẹ chồng giận dỗi, nhưng tôi đều cố gắng chủ động để làm hòa, chiều chuộng mẹ chồng.

Thật không may, mẹ chồng tôi lâm trọng bệnh, cũng không sống được bao lâu nữa. Gia đình nhà chồng rất buồn, mong muốn mẹ chồng tôi khỏe mạnh, có phép màu nào đó để bà khỏi bệnh, sống vui vẻ bên con cháu… Tuy nhiên, bệnh tình của mẹ chồng tôi ngày một nặng. Biết mình bị bệnh nặng, mẹ chồng tôi chủ động tổ chức họp gia đình để công bố di chúc chia tài sản cho các con.

Trước lúc lâm chung, mẹ chồng gọi con cháu tề tựu về chia tài sản, đến khi nghe bà nhắc đến một cái tên xa lạ khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú thực, tôi cũng không màng đến chuyện tài sản mà chỉ mong bà khỏi bệnh. Với lại, nhà có hai anh em trai, cũng dễ bề chia tài sản. Tôi nghĩ, cứ chia đều cho hai anh em là được, chứ vợ chồng tôi cũng có điều kiện, không màng đến phần hơn mặc dù chồng tôi là con trai cả.

Đông đủ con cháu, mẹ chồng tôi buồn bã thông báo di chúc lại tài sản cho các con, do trước đây bố chồng tôi đã chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho mẹ chồng tôi. Tất cả tiền, vàng của mẹ chồng tôi có được chia làm 2 phần, mỗi con trai một nửa. Riêng phần đất cát, nhà cửa lại được chia thành 3 phần, trong đó hai con trai mỗi người một phần, phần còn lại được chia cho mẹ con cô Trang nào đó mà tôi chưa biết là ai.

Mẹ chồng tôi nói rõ: "Một phần đất được chia cho mẹ con cái Trang, mặc dù không phải dâu con nhà này nhưng con trai nó là con, cháu trong dòng họ này. Các cụ có câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã", đã là cùng chung dòng máu thì vẫn là người trong nhà cả thôi. Mẹ cũng mong con dâu cả sau này chấp nhận mẹ con cô ấy".

Trước lúc lâm chung, mẹ chồng gọi con cháu tề tựu về chia tài sản, đến khi nghe bà nhắc đến một cái tên xa lạ khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy rất sốc với thông tin mà mẹ chồng tôi vừa nói, tôi không biết rõ về mẹ con cô Trang kia thế nào, quan hệ ra sao với chồng tôi. Nhưng mẹ chồng tôi nói thế thì chắc chắn là chồng tôi đã có con bên ngoài, mẹ chồng tôi đã biết từ lâu và chấp nhận cháu nội.

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