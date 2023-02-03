Bạn trai tự dưng biến mất không một lý do, ôm mối hận trong lòng tôi luôn cố tìm ra câu trả lời, bất ngờ gặp con trai bạn thân cũ ở trường, tôi cay đắng biết được quá khứ bị giấu kín 5 năm trước

Tâm sự 03/02/2023 14:17

Chuyện đến đột ngột càng khiến tôi hoài nghi. Tôi tìm hỏi tung tích của anh qua bạn bè, người thân nhưng tất cả đều nói lâu rồi anh không liên lạc. Tôi cũng lục tìm các tài khoản mạng xã hội của anh để xem anh có đăng thông tin gì lên không. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Tôi lấy chồng sau khi chia tay người yêu cũ được 1 năm. Phải nói, thời gian đó tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ. Người đàn ông tôi tin tưởng, nguyện dành cả đời ở bên cuối cùng bỏ tôi không lý do. Thời gian đầu, tôi khóc lên khóc xuống, quên ăn bỏ ngủ vì thương nhớ anh ta. Tôi thậm chí còn nghĩ ra đủ lý do để biện minh cho hành động phản bội của người yêu. Tôi có hỏi thế nào thì anh cũng nói vì không còn hợp tôi nên muốn chia tay. Vậy mà trước đó một tháng, anh còn nói đưa tôi về ra mắt gia đình.

Chuyện đến đột ngột càng khiến tôi hoài nghi. Tôi tìm hỏi tung tích của anh qua bạn bè, người thân nhưng tất cả đều nói lâu rồi anh không liên lạc. Tôi cũng lục tìm các tài khoản mạng xã hội của anh để xem anh có đăng thông tin gì lên không. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bố mẹ anh tôi cũng chưa từng gặp, chỉ biết quê anh nhưng không có địa chỉ cụ thể cũng không thể tìm.

Bạn trai tự dưng biến mất không một lý do, ôm mối hận trong lòng tôi luôn cố tìm ra câu trả lời, bất ngờ gặp con trai bạn thân cũ ở trường, tôi cay đắng biết được quá khứ bị giấu kín 5 năm trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nỗi đau ấy khiến tôi trở thành người bình lặng hơn, lúc nào cũng ủ rũ, mệt mỏi. Hơn 1 năm sau đó, tôi gặp được người đàn ông hết lòng yêu thương, che chở cho tôi. Anh ấy sau khi biết chuyện cũ của tôi đã hết sức động viên, quan tâm. Anh ấy khuyên tôi nên mở lòng mình, đón nhận tình cảm mới vì chỉ khi có thứ mới mẻ, con người ta mới dễ dàng quên đi chuyện xưa.

Vì không muốn sống cuộc sống mệt mỏi, tôi nhận lời yêu và cưới anh chỉ sau hơn 3 tháng tìm hiểu. Anh là người đàn ông tốt, hết lòng quan tâm tôi. Tôi có bầu sau đó 2 tháng và cuộc sống hôn nhân cứ thế trôi đi. Trong gia đình, tôi là người vợ hiền thục, chồng là người đàn ông có trách nhiệm, hết lòng lo cho vợ con.

 

Ai cũng bảo tôi tốt số nhưng chỉ có bản thân tôi hiểu, cuộc hôn nhân này thực chất không xuất phát từ tình yêu. Nói đúng hơn, tôi đến với chồng hiện tại chỉ vì muốn có chỗ dựa ổn định. Trong lòng tôi luôn đau đáu về người yêu cũ, băn khoăn về lý do anh từ bỏ mình năm nào. Dù nói là hết yêu nhưng tôi luôn nghĩ anh có nỗi khổ riêng.

Cách đây một tháng, tôi có buổi họp lớp đại học sau nhiều năm ra trường. Buổi họp lớp tưởng vui vẻ với tâm lý hí hửng gặp lại những người bạn cũ thì xảy ra một việc khiến tôi suy nghĩ mãi.

Cô bạn thân ngày nào ở cùng kí túc xá với tôi cũng xuất hiện. Cô ấy đi cùng với một cậu con trai nhỏ. Thoạt nhìn, tôi thấy cậu bé ấy quen quen. Nhìn đi nhìn lại, tôi nhận ra khuôn mặt ấy giống hệt người đàn ông cũ của tôi, giống y như đúc. Chợt tôi nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, nghĩ về việc cô bạn thân này sau khi ra trường cũng biệt tăm biệt tích, không liên lạc với tôi từ đó. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Hôm nay gặp lại, tôi có hỏi về chuyện gia đình, chồng con của cô ấy thì cô ấy ấp úng, có vẻ ái ngại.

Sau buổi đó, tôi đã về thử tìm hiểu và thật sốc khi biết được bí mật về mối tình năm đó của mình. Thì ra, người đàn ông tôi yêu tha thiết phải lòng cô bạn thân ở cùng kí túc với tôi ngày học đại học. Họ lén lút nên không dám nói cho tôi và tự nhiên biến mất trong cuộc đời tôi như vậy.

Suốt nhiều năm tôi ôm hận trong lòng, suy nghĩ và chờ đợi một câu trả lời thích đáng thì hôm nay, đứa con chung của họ đã cho tôi câu trả lời. Có lẽ bây giờ họ không còn muốn giấu giếm chuyện này nữa nên đã cởi mở trên mạng xã hội. Qua tìm hiểu vài mối quan hệ chung trên mạng, tôi tìm được tài khoản cá nhân mới của họ và biết được chính cái năm tôi và người yêu chia tay, họ làm đám cưới.

Tôi hận bản thân mình càng thương người chồng hiện tại của mình. Vì người đàn ông phản bội mình mà tôi đã phụ tình người chồng hết mực yêu thương tôi. Hôm nay, sự thật đã rõ ràng. Tôi nhận ra mình cần tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn, gạt bỏ quá khứ sống vì hiện tại và tương lai.

Tối đó nằm nhìn chồng con ngủ, nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc vì xúc động, vì cảm thấy mình thật may mắn khi có được người đàn ông này bên cạnh và thật may tôi đã kịp nhận ra anh quan trọng thế nào. Từ nay, tôi sẽ là người vợ chuyên tâm vì gia đình, hết lòng vì chồng vì con.

Chồng luôn miệng bảo yêu thương vợ con hết mực, gần đây thấy anh liên tục kêu ca và chửi bới vợ vô lí, lén lút đi theo tôi đau đớn tột độ khi nhìn anh ta tay trong tay với ả nhân tình

Chồng luôn miệng bảo yêu thương vợ con hết mực, gần đây thấy anh liên tục kêu ca và chửi bới vợ vô lí, lén lút đi theo tôi đau đớn tột độ khi nhìn anh ta tay trong tay với ả nhân tình

Trước đây ngày nào anh cũng về ăn cơm với gia đình dù có những hôm anh về muộn hơn, thế nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai thì anh bắt đầu đi sớm về khuya hơn, anh cũng thường xuyên không ăn cơm ở nhà và cáu gắt với vợ con.

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