Anh trai thông báo sẽ tổ chức đám cưới, nhưng ngay sau khi chị dâu tương lai xuất viện, mẹ sững người rồi bật khóc nức nở, khuyên anh đừng lấy

Tâm sự 31/10/2023 10:41

2 ngày trước, anh tôi đột ngột thông báo với cả nhà sẽ tổ chức đám cưới với chị Thư ngay sau khi xuất viện. Tin đó quá sốc với gia đình tôi, mẹ tôi đã bật khóc khuyên nhủ anh tôi đừng lấy.

Anh trai tôi và chị Thư yêu nhau được 4 năm nay, tình cảm của hai người rất mặn nồng. Công việc của hai người ổn định, lương cao, anh tôi đã mua được nhà riêng. Anh trai dự định sẽ cưới chị vào cuối năm nay.

Chị Thư là cô gái xinh đẹp, tính cách tốt và nấu ăn rất ngon. Mỗi khi chị ấy đến chơi là tôi chẳng phải động tay vào việc gì. Cả nhà tôi đều quý chị ấy, mẹ tôi còn coi chị như con gái vậy.

Cách đây hơn 2 tuần, anh trai và chị Thư về quê ngoại chơi. Khi anh chị đi dạo trên đường, bất ngờ có một xe điên lao đến, tông trúng chị Thư. Trong khi anh tôi không bị sao thì chị dâu tương lai bị chấn thương sọ não.

Khi hai mẹ con tôi vào thăm, chị không nhận ra chúng tôi, hỏi vài câu chị mới nói được một từ chẳng có nghĩa. Thương chị, mẹ tôi khóc nhiều lắm, cả mẹ đẻ của chị ấy cũng khóc. Suốt những ngày chị Thư nằm viện, anh tôi đã xin nghỉ phép để ở bên chăm sóc. Anh tôi gầy đi trông thấy, lo cho chị, anh không buồn cạo râu, cắt tóc, ăn mặc xuề xòa.

Anh trai thông báo sẽ tổ chức đám cưới, nhưng ngay sau khi chị dâu tương lai xuất viện, mẹ sững người rồi bật khóc nức nở, khuyên anh đừng lấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 ngày trước, anh tôi đột ngột thông báo với cả nhà sẽ tổ chức đám cưới với chị Thư ngay sau khi xuất viện. Tin đó quá sốc với gia đình tôi, mẹ tôi đã bật khóc khuyên nhủ anh tôi đừng lấy.

Mẹ bảo chị Thư giờ đã là người tàn phế, lấy về cũng chỉ có khổ gia đình thôi. Khi tình yêu giữa hai người còn đẹp anh tôi còn thương xót. Đợi vài năm nữa, anh tôi chín chắn hơn, tình yêu hai người nguội lạnh thì sẽ hối hận vì suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Khi đó chính anh tôi làm khổ chị Thư.

Mẹ tôi nói nhiều thế nhưng anh tôi chẳng nhập tâm một từ nào. Anh vẫn một mực muốn cưới chị Thư, anh nói là nếu bây giờ người ta bị tàn phế mà bỏ rơi như thế sẽ thất đức quá.

Gia đình tôi đang rất căng thẳng, bố mẹ thật không biết phải nói thế nào cho anh tôi từ bỏ ý định lấy chị Thư nữa? Mọi người cho gia đình tôi lời khuyên với?

Nửa đêm thấy chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi bỗng 'điếng người' với cảnh tượng ngay sau đó

Nửa đêm thấy chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào nhà, tôi bỗng 'điếng người' với cảnh tượng ngay sau đó

Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, bên ngoài còn có tiếng đàn ông lè nhè như đang say. Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa. Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, tôi nghe giọng đàn ông gọi hai tiếng “em yêu”

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