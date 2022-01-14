Xem bảng sao hạn năm Nhâm Dần 2022, những con giáp này được sao Thái Âm chiếu mệnh, công danh rực rỡ, tiền của dồi dào vượng phát

Tâm linh - Tử vi 14/01/2022 07:05

Sao Thái Âm được xem là sao may mắn, do đó hầu như ai cũng mong tuổi của mình rơi vào sao này. Xem bảng sao hạn năm Nhâm Dần 2022 thì đây là những tuổi may mắn như thế.

Cùng xem trong năm Nhâm Dần 2022 này những con giáp nào sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh nhé:

Những sao nam có sao Thái Âm chiếu mệnh trong năm 2022 bao gồm:

- Năm 2006 (Bính Tuất) - 17 tuổi âm lịch.

- Năm 1997 (Đinh Sửu) - 26 tuổi âm lịch.

- Năm 1988 (Mậu Thìn) - 35 tuổi âm lịch.

- Năm 1979 (Kỷ Mùi) - 44 tuổi âm lịch.

- Năm 1970 (Canh Tuất) - 53 tuổi âm lịch.

Những sao nữ có sao Thái Âm chiếu mệnh trong năm 2022 bao gồm:

- Năm 2001 (Tân Tỵ) - 22 tuổi âm lịch.

- Năm 1992 (Nhâm Thân) - 31 tuổi âm lịch.

- Năm 1983 (Quý Hợi) - 40 tuổi âm lịch.

- Năm 1974 (Giáp Dần) - 49 tuổi âm lịch.

- Năm 1965 (Ất Tỵ) - 58 tuổi âm lịch.

Xem bảng sao hạn năm Nhâm Dần 2022, những con giáp này được sao Thái Âm chiếu mệnh, công danh rực rỡ, tiền của dồi dào vượng phát - Ảnh 1
Bbảng sao hạn năm Nhâm Dần 2022. Ảnh minh họa: Internet

Những người được sao Thái Âm chiếu không chỉ gặp được nhiều may mắn, thành công mà còn có quý nhân chiếu cố, gây được tiếng vang trong đường công danh, tài lộc. Bất kể bạn làm việc gì cũng dễ sinh lời, dù làm công ăn lương hay đầu tư, kinh doanh.

Về phương diện sự nghiệp, con giáp nam sẽ có quý nhân hỗ trợ trên con đường tương lai, con giáp nữ sẽ dễ dàng đi trên con đường đã định. Những người đã đến tuổi cập kê cũng dễ dàng thành gia lập thất trong năm nay, cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Dù may mắn là thế nhưng bạn không nên quá chủ quan, cũng nên hạn chế sử dụng những đồ vật thuộc hành Mộc như xanh lá cây, thuộc hành Thổ như vàng, nâu để tránh rủi ro không đáng có.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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