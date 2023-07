Chỉ cần nhìn vào tướng mũi đàn ông sẽ biết ngay vận mệnh tương lai giàu sang phú quý hay cơ cực bần hàn ra sao

Người đàn ông này cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận số kiếp kém may mắn mà thôi. Những người đàn ông này nếu tích đức, hành thiện sẽ có cuộc sống bình thường, còn không dễ rơi vào túng thiếu nghèo khổ.

Nếu một người đàn ông sở hữu một chiếc mũi cao, dài thẳng thì đó là người đàn ông có tướng phú quý. Ngược lại, nếu một chiếc mũi ngắn, và nơi sống mũi khu vực ấn đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất, người đó có lòng dạ hẹp hòi. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát.

Cung huynh đệ ngắn, mọc hỗn loạn

Trên khuôn mặt con người có cung huynh đệ - chính là cặp lông mày, phản ánh quan hệ anh em. Một người đàn ông sở hữu cặp lông mày rậm, hỗn loạn, đường lông mày không rõ ràng, mọc ngắn hơn so với đôi mắt thì là số mệnh nghèo khổ.

Trong tính cách những kiểu người này sở hữu tính cách nông nổi và bốc đồng, làm việc lúc nào cũng đơn thương độc mã, không cân nhắc hậu quả trước sau. Và họ sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà phản bội, người thân anh em bạn bè của mình. Chính vì vậy, họ ít khi có người giúp đỡ những lúc khó khăn, cuộc đời cô độc.

Một người đàn ông sở hữu cặp lông mày rậm, hỗn loạn, đường lông mày không rõ ràng, mọc ngắn hơn so với đôi mắt thì là số mệnh nghèo khổ.Ảnh minh họa: Internet

Đường sinh mệnh ngắn dễ đoản thọ, tài lộc ít

Trong nhân tướng học nếu một người đàn ông sở đường sinh mệnh dài thì số mệnh vững chắc, giàu có. Ngược lại, nếu bạn sở hữu đường sinh mệnh ngắn, nhiều vết cắt thì con đường đi cũng thường gặp nhiều khó khăn vất vả.

Những người nay trong cuộc sống khó tránh lúc cuộc sống đơn độc, nghèo túng. Nếu như chịu khó hành thiện sẽ có thể hóa giải được một phần khó khăn của mình.

Đàn ông có 2 vị trí dài giàu sang hơn người

Bàn chân to và dài: Trong nhân tướng học nếu một người đàn ông sở hữu bàn chân to thì đây chính là người có tính cách mạnh mẽ, dễ thăng quan phát tài. Trong cuộc sống những người này phúc đức rất lớn, nên làm gì cũng luôn nhận được sự che chở từ bề trên giàu sang phát tài. Phần lớn những người này đều có thể tạo nên cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, viên mãn ít ai sánh bằng.

Trong nhân tướng học nếu một người đàn ông sở hữu bàn chân to thì đây chính là người có tính cách mạnh mẽ, dễ thăng quan phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân những người này cũng rất chung thủy, kiên định nên ai lấy được sẽ vô cùng hạnh phúc. Những người này ý chí kiên cường dù cuộc sống khó khăn thử thách để tạo dựng sự nghiệp riêng mình.

Tai to và dái tai dài: Một người đàn ông sở hữu tướng tai to là người khỏe mạnh, ý chí kiên cường. Đặc biệt, nếu dái tai to và dài, dày thì người này tốt số, làm gì cũng được giúp đỡ, dễ dàng thành công giàu có hơn người.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!