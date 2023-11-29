Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 30/11/2023: 3 con giáp công thành danh toại, gặp thời vượng phát, bội thu tài lộc, giàu sang vô đối

Đúng 30/11, vận trình của người tuổi Dậu có những chuyển biến tích cực trên mọi mặt, nhất là về tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm chuyện làm ăn, đạt doanh thu cao hơn, việc đầu tư thu về lợi nhuận lớn.

Dù là người đang khởi nghiệp hay làm công ăn lương, bản mệnh đều có khả năng phát triển tốt.

Cơ hội công việc tăng lên cũng mang tới nhiều tiền bạc hơn cho người tuổi Dậu. Bản mệnh có khả năng kiếm tiền dựa vào chính sức lực của mình. Con giáp này là người thông minh, nhanh nhạy nên sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội làm giàu hiếm có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023, tuổi Sửu có vẻ đang tự lý tưởng hóa mọi việc. Con giáp này đề cao năng lực cá nhân và đôi khi đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Đây là lý do khiến bản mệnh thường vướng phải rắc rối.

Do đó, hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì, đừng quá tự cao. Con giáp này cần lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ hơn, như vậy thì mới có thể nhìn nhận rõ thực tế trước mắt.

May mắn, vận trình tình cảm của bản mệnh khá triển vọng. Nếu bản mệnh chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, rất có thể bản mệnh sẽ nhận được một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chọn cuộc sống bận rộn, luôn cố gắng xây dựng công việc mỗi ngày.

Công việc: Người tuổi Dần rất bận rộn với công việc hiện tại, dành thời gian cho nhiều công tác khác nhau.

Tình cảm: Tình cảm chưa có, nhưng bạn có tình thân chân thành, tình bạn sẻ chia khi khó khăn.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đạt mức mong muốn, cố gắng cải thiện hơn nữa.

Sức khoẻ: Bạn đạt được nhiều thành công, sức khoẻ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.