Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023: 3 con giáp lộc tràn vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang không ai sánh kịp

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 09:39

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023, 3 con giáp sau phú quý đủ đường, tiền tài nở rộ, càng chăm chỉ càng giàu có.

Tuổi Tuất 

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023, người tuổi Tuất không còn mệt mỏi vì công việc, bạn đã làm chủ được thời gian.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc được làm chủ thời gian, không còn mệt mỏi vì áp lực.  

Tình cảm: Tình yêu khi cả hai gặp nhau không còn cảm thấy cô đơn.   

Tài lộc: Hãy để bản thân gìn giữ tài chính ngày càng cao.    

Sức khoẻ: Luôn giữ bản thân cân bằng, không làm  quá nhiều việc cùng một lúc. 

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023: 3 con giáp lộc tràn vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang không ai sánh kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.

Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

Còn với nhân viên văn phòng, sau thời gian tạm nghỉ sẽ trở lại mạnh mẽ, công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng.

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023: 3 con giáp lộc tràn vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang không ai sánh kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023, chỉ ra những dấu hiệu đổ vỡ trong mối quan hệ mà tuổi Hợi cần lưu ý và sửa chữa ngay lập tức. Cho dù đó là mối quan hệ đồng nghiệp hay với người thân đi chăng nữa thì chúng đều có thể tác động lớn tới cuộc sống của bản mệnh trong hiện tại cũng như tương lai.

Thêm vào đó, về sức khỏe, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến thể chất, tinh thần. Có thể cân nhắc các phương pháp điều trị khác thay vì theo đuổi liệu trình quen thuộc không hiệu quả. Linh hoạt hơn là lời khuyên quan trọng cho bản mệnh.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay bản mệnh nên tạo tác mọi việc đều được vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sinh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao... Nhìn chung mọi sự đều tốt lành.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Thân

Từ ngày 29/11 đến 5/12/2023: 3 con giáp lộc tràn vào nhà, đổi đời ngoạn mục, giàu sang không ai sánh kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), 3 con giáp sau vận trình nhiều biến động, cần chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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