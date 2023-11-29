Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), người tuổi Ngọ đã học cách cải thiện công việc, luôn trau dồi kĩ năng.

Tình cảm: Tình cảm đã có những lúc vui vẻ, tuy nhiên hãy kiên nhẫn giải thích cùng đối phương khi cả hai chưa thấu hiểu.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn luôn cải thiện công việc, bạn biết cách trau dồi kĩ năng.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang tốt dần lên, bạn học cách cải thiện nguồn thu nhập tổt.

Sức khoẻ: Bạn đã biết cách chăm sóc bản thân, luôn mang nước ép uống khi đi làm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tầm nhìn tốt, tích cực thể hiện bản thân, có dũng khí đối mặt với các thử thách nên thành quả đạt được không nhỏ.

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), là thời gian tốt để họ cất cánh. Trong tháng này, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn sẽ hanh thông, càng ngày càng giàu có

Trước thềm năm mới họ cũng đón nhận nhiều điều bất ngờ đáng phần khởi. Điều này cũng khiến cho tốc độ thành công của họ ngày càng ổn định.

Con giáp tuổi Thìn không cần lo lắng về những khó khăn của cuộc sống. Chỉ cần hãy kiên trì bám trụ con đường họ chọn, tương lai sẽ có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), tuổi Thân sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp. Để tìm ra hướng đi đúng đắn, quan trọng nhất là nhìn nhận đúng thực tế và thấu hiểu rõ tình hình.

Nếu có bất kỳ sự băn khoăn nào hãy thảo luận cởi mở với những người xung quanh. Tránh việc giữ lại mọi khó khăn trong lòng và thay vào đó, hãy chia sẻ để tìm ra giải pháp. Việc thẳng thắn trao đổi sẽ giúp mọi tình huống trở nên rõ ràng hơn, ngăn chặn những nhầm lẫn không đáng có.

Trong ngày này, giữa các cặp đôi có thể xuất hiện những khó khăn trong việc hiểu nhau. Những mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ nhiều khía cạnh như công việc, gia đình, hay thậm chí là vấn đề liên quan đến con cái.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.