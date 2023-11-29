Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 08:27

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), 3 con giáp sau vận trình nhiều biến động, cần chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân.

Tuổi Ngọ 

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), người tuổi Ngọ đã học cách cải thiện công việc, luôn trau dồi kĩ năng.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn luôn cải thiện công việc, bạn biết cách trau dồi kĩ năng. 

Tình cảm: Tình cảm đã có những lúc vui vẻ, tuy nhiên hãy kiên nhẫn giải thích cùng đối phương khi cả hai chưa thấu hiểu.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang tốt dần lên, bạn học cách cải thiện nguồn thu nhập tổt. 

Sức khoẻ: Bạn đã biết cách chăm sóc bản thân, luôn mang nước ép uống khi đi làm. 

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tầm nhìn tốt, tích cực thể hiện bản thân, có dũng khí đối mặt với các thử thách nên thành quả đạt được không nhỏ.

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), là thời gian tốt để họ cất cánh. Trong tháng này, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn sẽ hanh thông, càng ngày càng giàu có

Trước thềm năm mới họ cũng đón nhận nhiều điều bất ngờ đáng phần khởi. Điều này cũng khiến cho tốc độ thành công của họ ngày càng ổn định.

Con giáp tuổi Thìn không cần lo lắng về những khó khăn của cuộc sống. Chỉ cần hãy kiên trì bám trụ con đường họ chọn, tương lai sẽ có kết quả tốt.

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), tuổi Thân sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong sự nghiệp. Để tìm ra hướng đi đúng đắn, quan trọng nhất là nhìn nhận đúng thực tế và thấu hiểu rõ tình hình.

Nếu có bất kỳ sự băn khoăn nào hãy thảo luận cởi mở với những người xung quanh. Tránh việc giữ lại mọi khó khăn trong lòng và thay vào đó, hãy chia sẻ để tìm ra giải pháp. Việc thẳng thắn trao đổi sẽ giúp mọi tình huống trở nên rõ ràng hơn, ngăn chặn những nhầm lẫn không đáng có.

Trong ngày này, giữa các cặp đôi có thể xuất hiện những khó khăn trong việc hiểu nhau. Những mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ nhiều khía cạnh như công việc, gia đình, hay thậm chí là vấn đề liên quan đến con cái.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp tài lộc đổ sông đổ bể, tiền bạc hư hao, làm ăn lận đận, xui xẻo đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11, 3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời trong gang tấc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 16 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 25 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 28 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 46 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)