Từ ngày mai 29/11 đến hết 30/11, 3 con giáp hồng bao căng tràn, phất lên nhanh như gió, tay trắng vẫn phát tài

Từ ngày mai 29/11 đến hết 30/11, tuổi Mão gặp may mắn nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân để tìm ra cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Dưới sự chỉ dẫn này, bản mệnh sẽ vượt qua được khó khăn và hoàn thành công việc, đạt mục tiêu đã đề ra từ trước ó.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão khởi sắc, đôi lứa xứng đôi. Bản mệnh và nửa kia có sự hài hòa về mặt tính cách và quan điểm sống nên luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Về cơ bản con giáp này sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, ấm áp và đầy ý nghĩa bên một nửa yêu thương của mình.

Đặc biệt, tuổi Mão cũng sẽ có cơ may đón tiền về túi. Người kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc rủng rỉnh khi hàng hóa bán chạy. Không chỉ vậy, một vài khoản nợ khó đòi bất ngờ được trả lại nên bản mệnh càng có thêm kinh phí để tiến hành các dự định và kế hoạch mới.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, tuổi Mùi là những người sống tình cảm, tốt bụng và vô cùng nhạy cảm. Họ thường yêu thương gia đình và mong muốn được bảo vệ, chăm sóc tốt cho người khác.

Từ ngày mai 29/11 đến hết 30/11, người tuổi Mùi sẽ có một số cơ hội phát triển tài chính, công việc đến từ vòng kết nối bạn bè hoặc mạng xã hội. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, ngoài tiền cố định hàng tháng, con giáp này sẽ nhận thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh từ các dự án từng tham gia.

Tuổi Mùi nên tiếp tục duy trì sự nhạy cảm và trực giác của bản thân trong thời gian này. Họ có thể vận dụng trí tuệ cảm xúc để đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chú ý đến việc giao tiếp, hợp tác với người khác để tận dụng tối đa sự giúp đỡ và cơ hội trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày mai 29/11 đến hết 30/11, người tuổi Thìn hôm nay buồn bã, khi không thể giải quyết được chuyện tình cảm.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc nổi bật trong đám đông, luôn đứng ra chịu trách nhiệm.

Tình cảm: Tình cảm luôn mang cho bạn nhiều niềm vui, nhưng có nhiều chuyện bạn buồn bã không thể tự giải quyết.

Tài lộc: Là người quyết đoán, giỏi kiếm tiền và gia tăng thu nhập.

Sức khoẻ: Ăn uống chu đáo, chăm sóc bản thân tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.