Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), 3 con giáp có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), người tuổi Thìn hôm nay hơi mệt mỏi vì những khó khăn bạn không tiếp tục được công việc.

Tình cảm: Tình cảm vượt qua những khó khăn, bạn và đối phương luôn trân trọng thời gian khi cả hai có ở cạnh nhau.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn đang tiếp tục thời gian dành riêng cho chính mình, có khó khăn nhưng không thể tự mình vượt qua.

Tài lộc: Bất ngờ tạo ra nguồn kinh tế lớn, hãy cẩn thận người xung quanh nếu có vay mượn bạn.

Sức khoẻ: Bạn đang có thể lực tốt, tập luyện thường xuyên cho cơ thể được tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn.

Đồng thời, trong tháng này, tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12), những vất vả vừa qua của tuổi Mão cuối cùng đã được bù đắp khi các nguồn thu bắt đầu đổ về. Việc làm ăn kinh doanh cũng đã qua giai đoạn khó khăn và trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc cơ thể phát ra những báo động rõ ràng về mặt sức khỏe. Con giáp này nên tập cho mình thói quen ăn ngủ lành mạnh hơn và thăm khám thường xuyên.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên nên kiêng khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện… Bản mệnh nên lưu ý để bố trí công việc cho phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.