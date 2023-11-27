Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 14:05

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, 3 con giáp sau tài lộc thịnh vượng, công danh rộng mở, tiền tình đều viên mãn thăng hoa.

Tuổi Dần 

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, người tuổi Dần luôn có cách làm việc khác biệt, nhiều người phàn nàn.  

Công việc: Người tuổi Dần có lộ trình phát triển rõ ràng, luôn hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì. 

Tình cảm: Tình cảm tuy chưa có nhiều niềm vui, bạn vẫn đang cảm thấy áp lực khi ở cạnh người quá giỏi.

Tài lộc: Nguồn tài lộc vững mạnh, giữ tài chính giỏi.     

Sức khoẻ: Thường nhiệt miệng vì ăn nhiều đồ nóng

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có khá nhiều cơ hội phát triển trong 3 ngày tới (28, 29 và 30/11). Bản mệnh được cát tinh phù trợ, là ăn thuận lợi. Trong giai đoạn này, tuổi Sửu nên mạnh dạn đề xuất ý kiến của bản thân, thoát ra khỏi lối mòn để có con đường phát triển mới.

Tuổi Sửu được nhiều người yêu quý nên không thiếu quý nhân giới thiệu các cơ hội làm ăn mới. Con đường làm giàu của con giáp này ngày càng rộng mở, tiền của cứ thể đổ về túi. Sự cạnh tranh của đối thủ không làm tuổi Sửu chùn bước. Bản mệnh biết thế mạnh của mình là gì và cần phải làm gì để giành được chiến thắng.

Trong thời gian này, tuổi Sửu còn có vận đào hoa rực rỡ, người độc thân không thiếu đối tượng săn đón. Nếu nhận thấy mình người có tình cảm chân thành với mình, bản mệnh nên cho họ một cơ hội.

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, tuổi Mão dễ đánh mất bình tĩnh vì những sự cố liên tục xuất hiện trong công việc. Nguyên nhân là do con giáp này không suy nghĩ thấu đáo, làm việc tùy tiện, hành động xốc nổi nên khó tránh khỏi phạm sai lầm.

Bản mệnh cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy trình để hạn chế những sai sót vốn không đáng xảy ra. Bên cạnh đó tuổi Mão cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, không nên để những yếu tố khác xung quanh ảnh hưởng tới công việc.

Vận trình tình cảm không có gì phải lo lắng. Đối phương cũng là nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn như hiện tại. Hãy biết trân trọng hạnh phúc và may mắn mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024: 3 con giáp tài chính dồi dào, ngồi mát đếm tiền, lộc đầy túi khiến ai cũng ghen đỏ mắt

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2024, 3 con giáp sau vận may trải thảm, vàng bạc đến tới tấp, ung dung hưởng tiền tài thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 56 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn