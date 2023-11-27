Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11: 3 con giáp vượng đường tài lộc, đi đâu cũng gặp quý nhân, hưng thịnh rực rỡ, giàu sang ngút trời

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, người tuổi Dần luôn có cách làm việc khác biệt, nhiều người phàn nàn.

Tình cảm: Tình cảm tuy chưa có nhiều niềm vui, bạn vẫn đang cảm thấy áp lực khi ở cạnh người quá giỏi.

Công việc: Người tuổi Dần có lộ trình phát triển rõ ràng, luôn hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì.

Tài lộc: Nguồn tài lộc vững mạnh, giữ tài chính giỏi.

Sức khoẻ: Thường nhiệt miệng vì ăn nhiều đồ nóng

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khá nhiều cơ hội phát triển trong 3 ngày tới (28, 29 và 30/11). Bản mệnh được cát tinh phù trợ, là ăn thuận lợi. Trong giai đoạn này, tuổi Sửu nên mạnh dạn đề xuất ý kiến của bản thân, thoát ra khỏi lối mòn để có con đường phát triển mới.

Tuổi Sửu được nhiều người yêu quý nên không thiếu quý nhân giới thiệu các cơ hội làm ăn mới. Con đường làm giàu của con giáp này ngày càng rộng mở, tiền của cứ thể đổ về túi. Sự cạnh tranh của đối thủ không làm tuổi Sửu chùn bước. Bản mệnh biết thế mạnh của mình là gì và cần phải làm gì để giành được chiến thắng.

Trong thời gian này, tuổi Sửu còn có vận đào hoa rực rỡ, người độc thân không thiếu đối tượng săn đón. Nếu nhận thấy mình người có tình cảm chân thành với mình, bản mệnh nên cho họ một cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày 28, 29 và 30/11, tuổi Mão dễ đánh mất bình tĩnh vì những sự cố liên tục xuất hiện trong công việc. Nguyên nhân là do con giáp này không suy nghĩ thấu đáo, làm việc tùy tiện, hành động xốc nổi nên khó tránh khỏi phạm sai lầm.

Bản mệnh cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy trình để hạn chế những sai sót vốn không đáng xảy ra. Bên cạnh đó tuổi Mão cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, không nên để những yếu tố khác xung quanh ảnh hưởng tới công việc.

Vận trình tình cảm không có gì phải lo lắng. Đối phương cũng là nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn như hiện tại. Hãy biết trân trọng hạnh phúc và may mắn mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.