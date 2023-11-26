Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/11: 3 con giáp vượt Vũ Long Môn, mọi việc hanh thông, tỷ sự tất thành, tình tiền rực rỡ, tương lai vô cùng tươi sáng

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/11, mang lại những thay đổi tích cực cho công việc của tuổi Dần. Tuy nhiên, vẫn cần căn cứ vào tình hình thực tế để xúc tiến mọi thứ phát triển.

Bên cạnh đó, tuổi Dần nên dành thời gian để giải tỏa những căng thẳng về mặt cảm xúc, tránh suy nghĩ quá nhiều. Nếu để những suy nghĩ tiêu cực trong người quá lâu nó cũng có thể gây ra bệnh tật, có hại cho sức khỏe .

Con giáp này được nhắc nhở các quyết định bản mệnh đưa ra rất dễ thiếu sự cân nhắc và có thể gây ra hậu quả đáng tiếc. Do đó, lúc này bản mệnh nên tỉnh táo hơn, hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý mang nguồn năng lượng tích cực, có sự lạc quan và óc sáng tạo. Bản mệnh luôn có những ý tưởng mới táo bạo, không ngại thử thách bản thân. Con giáp này có sự tự tin, quyết đoán trong công việc và không ngại khó khăn, thử thách.

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/11, công việc của người tuổi Tý có sự cải thiện đáng mong chờ. Bản mệnh nhận được sự trợ giúp của quý nhân, công việc được nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh cứ tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuối năm, sự nghiệp của tuổi Tý phát triển mạnh mẽ, tiền của liên tục tăng, mang lại cuộc sống ấm no, sung túc hơn. Bản mệnh mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội, gặp được nhiều người tốt và có thể nhận được sự giúp đỡ của họ trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban nên cuộc sống có phần thoải mái. Tất nhiên, bản mệnh không thể tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, áp lực.

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/11, tuổi Hợi bước vào vận trình vượng phát, tài lộc dồi dào, thu nhập không ngừng gia tăng. Bản mệnh làm gì cũng có thể kiếm ra tiền.

Người tuổi Hợi có sự thông minh, nhanh nhẹn, lại luôn chăm chỉ, nhiệt huyết nên được cấp trên công nhận năng lực, trao thêm nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh vượng vận quý nhân nên khi gặp chuyện khó khăn sẽ có người hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.