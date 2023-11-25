Đúng 3 ngày 26, 27 và 28/11: 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Người tuổi Thân là một trong những con giáp rất giỏi sử dụng trí óc. Họ sở hữu trí tuệ cảm xúc mạnh mẽ trong mọi việc; đồng thời có thể quyết định hướng đi nên sẽ không đánh mất bản thân và không bao giờ khiến người khác thất vọng về sự phát triển như mong đợi của mình.

Đúng 3 ngày 26, 27 và 28/11, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và thoát khỏi những lo toan trong phần lớn thời gian của năm. Trong năm 2024, tham vọng của người tuổi Thân cũng được đẩy thêm cao một bậc, họ cũng sẽ phát huy được những tiềm năng mà bấy lâu nay họ giấu kín hoặc chưa có cơ hội dùng đến.

Đúng 3 ngày 26, 27 và 28/11, tuổi Mão làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Con giáp này có những bước tiến chậm mà chắc để khẳng định năng lực của bản thân, khiến không một ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ thời điểm hiện tại để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Quý nhân xuất hiện có thể cho bản mệnh thêm những gợi ý đáng giá.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, con giáp này đang ngày một thờ ơ với nửa kia của mình. Bản mệnh cho rằng những điều người ấy làm cho mình là đương nhiên nên không biết trân trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuổi Mão sẽ làm nửa kia tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 3 ngày 26, 27 và 28/11, người tuổi Thìn giỏi giang, đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc.

Công việc: Người tuổi Thìn có nhiều thành công, bạn đa tài đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc.

Tình cảm: Bạn có tình cảm chân thành, dành nhiều thời gian hẹn hò bên cạnh người thân yêu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn chi tiêu của bạn đang phân chia nhiều nguồn, bạn cần kiểm soát tốt.

Sức khoẻ: Nên chủ động dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.