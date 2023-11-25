Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp gia đạo phú quý, giàu to hiếm gặp, tiền về dồn dập, tài khoản tăng số liên tục

Công việc: Người tuổi Hợi công việc suôn sẻ, làm việc chuẩn chỉnh, luôn quan tâm công việc.

Tài lộc: Giữ chi tiêu hằng ngày cẩn thận, đừng tiêu xài hoang phí.

Sức khoẻ: Cẩn thận các món ăn dị ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có thể nói rằng, từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 mang đến cho người tuổi Mão rất nhiều may mắn. Tháng này sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với những người tuổi Mão. Người sinh năm Mão sẽ gặp cơ hội mới trong công việc và có thể đạt được nhiều cơ hội thăng tiến.

Những cơ hội này có thể dẫn đến vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đối với những người buôn bán, doanh nhân, một số cơ hội đang chờ họ khám phá và thực hiện. Về tài lộc, những người tuổi Mão có thể tăng thêm thu nhập nhờ những công việc bên lề. Những khoản tiền này có thể đến từ các khoản đầu tư, thị trường chứng khoán hoặc mua bán lại một số tài sản khác.

Nhìn chung, thời gian này là thời điểm tốt để người tuổi Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp. Dẫu vậy, người tuổi Mão vẫn cần chú ý đến sức khỏe và lối sống khoa học của bản thân để duy trì nguồn năng lượng tích cực thực hiện các dự án mới trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu xây dựng những mối quan hệ xã hội tốt, mang lại sự hỗ trợ đồng thời cả về tinh thần lẫn vật chất. Bản mệnh hiện diện ở đâu, sự ấn tượng và lòng giúp đỡ xuất hiện ở đó.

Tuy vậy, mặc dù tiền bạc dồi dào, nhưng tuổi Sửu cũng cần phải giữ ý thức về việc quản lý tài chính. Con giáp này chớ có hoang phí bởi vì dù có nhiều tiền đến đâu, nếu không biết cân nhắc hiệu quả, có thể rơi vào tình trạng túng thiếu.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu ngày càng tiến triển. Việc tìm hiểu và lắng nghe đối phương giúp con giáp này tạo ra một mối quan hệ sâu sắc và đồng thuận. Bản mệnh và đối phương không ngừng chia sẻ và kết nối với nhau, tạo nên một môi trường tình cảm ổn định và hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 17h-19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.