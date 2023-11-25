Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11): 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó, thu nhiều lợi nhuận

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11), người tuổi Ngọ xuất sắc trong việc giao tiếp nơi đông người.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ sở hữu tài năng nói chuyện bậc thầy, ai cũng quý mến khi nói chuyện cùng bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không muốn bị dối lừa, luôn rõ ràng trong tình tiết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn tìm ra cách giải quyết nguồn thu nhập của bản thân, thoải mái về mặt tài chính.

Sức khoẻ: Sức khỏe đã cải thiện, bạn thoải mái với tinh thần làm việc nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11), vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.