5 ngày cuối tháng 11/2023: 3 con giáp công danh sự nghiệp rực rỡ, làm gì cũng ra tiền, giàu có đổi đời, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 18:45

5 ngày cuối tháng 11/2023, 3 con giáp sau có số phát tài, chỉ việc xòe tay hứng lộc, ngồi mát hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có tính cách tốt, chân thành và tốt bụng, dù ở đâu cũng được nhiều người mến mộ, từ mai trở đi, vận trình sự nghiệp tăng tiến, gặp nhiều điều tốt lành sẽ xảy ra với họ.

Sự nghiệp của Mùi sẽ phát triển tốt, có rất nhiều cơ hội ở nơi làm việc, và sự may mắn của quý nhân trong công việc là tuyệt vời. Sẽ có người chỉ ra đường đi, tránh được nhiều đường vòng và được thăng tiến với sự đánh giá cao và hỗ trợ của các nhà lãnh đạo. Con đường thăng tiến đang tăng vọt.

5 ngày cuối tháng 11/2023: 3 con giáp công danh sự nghiệp rực rỡ, làm gì cũng ra tiền, giàu có đổi đời, phú quý hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

5 ngày cuối tháng 11/2023, người tuổi Dậu không thích nổi bật nơi đông người.  

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay trong công việc bạn là người nổi bật. 

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm mặn nồng, luôn chủ động thể hiện tình cảm của bản thân.

Tài lộc: Tài lộc thận trọng, tránh cho mượn tiền vô tội vạ.

Sức khoẻ: Khám răng định kỳ, kiểm tra nha chu.    

5 ngày cuối tháng 11/2023: 3 con giáp công danh sự nghiệp rực rỡ, làm gì cũng ra tiền, giàu có đổi đời, phú quý hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

5 ngày cuối tháng 11/2023, công việc của tuổi Hợi khó như ý muốn. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống khiến bản mệnh cảm thấy chưa thể cáng đáng được mọi việc. Hãy an phận, đừng tranh giành, đừng đụng chạm đến giấy tờ, pháp luật vì sẽ gặp bất lợi.

Tài chính cũng lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Mặc dù có tiền nhưng con giáp này lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Ngoài sự may mắn thì còn cần cả sự tỉnh táo nữa, nếu bản mệnh không đủ nhạy bén thì rất dễ mất tiền oan.

Gia đình của tuổi Hợi có thể gặp trục trặc, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Con giáp này yếu đuối trong chuyện tình cảm và luôn cố gắng tạo dựng cho mình vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ để che giấu điều đó.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

5 ngày cuối tháng 11/2023: 3 con giáp công danh sự nghiệp rực rỡ, làm gì cũng ra tiền, giàu có đổi đời, phú quý hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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