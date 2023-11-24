5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp có căn phát tài, tiền về bất ngờ, giàu sang không tưởng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 13:45

5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp sau giàu có tài lộc hơn người, công danh thăng tiến, của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Mùi 

Tử vi 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không thích bị ảnh hưởng bởi những người không liên quan.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn luôn hạn chế những lời qua tiếng lại, giải quyết công việc êm đẹp.    

Tình cảm: Bạn thường lưu tâm chuyện cũ, khó quên. 

Tài lộc: Tiền tài thất thoát, nên kiểm tra và cất giữ cẩn thận.

Sức khoẻ: Thời tiết thay đổi, cơ thể có những triệu chứng như đau đầu  nên thăm khám.

5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp có căn phát tài, tiền về bất ngờ, giàu sang không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách khá nhẹ nhàng, thanh lịch, quyến rũ. Họ luôn là người giữ cân bằng trong các mối quan hệ. Nhờ có cát tinh soi chiếu, vận trình của bản mệnh trong giai đoạn 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023 vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Thìn có kỹ năng xã hội khá ổn và lối sống hòa đồng nên được mọi người yêu mến. Dù trong công việc hay cuộc sống, bản mệnh gặp được nhiều may mắn. Nhờ sự trợ giúp quý giá từ quý nhân, tuổi Thìn có thể hoàn thành các kế hoạch của mình một cách thuận lợi.

Trong thời gian tới, tuổi Thìn có nhiều cơ hội để phát triển. Nếu biết tận dụng các mối quan hệ cá nhân, bản mệnh có thể vươn lên mạnh mẽ hơn. Việc hợp tác với các đối tác diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh cần giữ tâm lý vững vàng, duy trì sự cân bằng, hài hòa, không để mình bị bối rối, chi phối bởi các vấn đề từ bên ngoài. Đây là lúc tuổi Thìn tự tin vào khả năng của mình để tiến bước về phía trước.

5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp có căn phát tài, tiền về bất ngờ, giàu sang không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, tuổi Tuất tài lộc khá vượng. Về cơ bản các nguồn thu nhập đều tăng lên, nhất là những người làm về tài chính, ngân hàng, tín dụng thì càng có thành tích đáng nể, được cấp trên khen ngợi rất nhiều.

Việc làm ăn kinh doanh rất có lộc, không phải bỏ vốn nhiều, không mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, những đối tác cũng đều là người đáng tin cậy nên quá trình hợp tác khá trọn vẹn. Con giáp này làm việc linh hoạt, ngoại giao tốt, tinh thần cầu tiến nên không mấy khó khăn để đạt được điều mình muốn.

Tuy nhiên đây sẽ là một ngày đầy căng thẳng đối với tuổi Tuất với những cuộc xung đột và tranh cãi xảy ra với nửa kia của mình. Bên cạnh đó con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe, đừng vì tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân khiến cơ thể kiệt sức.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp có căn phát tài, tiền về bất ngờ, giàu sang không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

Vào 5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), 3 con giáp sau từ nay làm gì cũng vượng, giàu sang đến cuối đời, sung sướng hưởng phước lành.

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