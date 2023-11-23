5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 01:05

Vào 5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), 3 con giáp sau từ nay làm gì cũng vượng, giàu sang đến cuối đời, sung sướng hưởng phước lành.

Tuổi Thìn 

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), người tuổi Thìn hôm nay giỏi lý luận, cố gắng dành thời gian quan trọng của bản thân cho người yêu.      

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc giỏi biện luận cho ý kiến của bản thân, luôn đặt nặng những vấn đề liên quan đến công việc.

Tình cảm: Tình cảm nếu không cố gắng vì nhau sẽ dễ xa cách, bản thân bạn biết dành thời gian cho đối phương.

Tài lộc: Giữ nguồn thu nhập ổn định, chi tiêu hằng ngày kiểm soát tốt.

Sức khoẻ: Ăn các món cay, dạ dày thường đau cần dùng đến thuốc. 

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Không chỉ là người tốt bụng, nhạy cảm và có tình cảm gia đình sâu sắc, người tuổi Mùi luôn quan tâm đến gia đình, bạn bè và đối xử với người khác bằng sự ấm áp, chân thành.

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ quý nhân và đạt được những đột phá trong sự nghiệp. Những nỗ lực trong công việc của con giáp này sẽ được cấp trên ghi nhận và họ có thể được thăng chức hoặc có một sự thay đổi công việc quan trọng. Đồng thời, cuộc sống gia đình của người tuổi Mùi lúc nào cũng hòa thuận, hạnh phúc khi người thân sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho họ.

Để có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rạng rỡ, tuổi Mùi nên nắm bắt cơ hội này để phát triển hơn nữa sự nghiệp của mình. Đồng thời, con giáp này cần chú ý và dành thời gian chất lượng cho gia đình, bạn bè. 

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), tuổi Tỵ được những người có vị trí cao hơn quan tâm và hướng dẫn. Điều quan trọng là bản mệnh nên tận dụng cơ hội này để học hỏi và không ngần ngại đặt ra những câu hỏi nếu có điều gì chưa hiểu rõ.

Nếu con giáp này đang đảm nhận vai trò lãnh đạo, hãy biết rằng mình sẽ được nhân viên cấp dưới tôn trọng. Khả năng nhìn xa trông rộng của tuổi Tỵ giúp bản mệnh luôn đưa ra các quyết sách có lợi cho tập thể và làm cho mọi người trong tổ chức được hưởng lợi.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Đừng ngần ngại nếu bản mệnh nhận được lời tỏ tình từ một ai đó. Hãy thử cho đối phương cơ hội nếu bản mệnh cảm thấy có thiện cảm.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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