Tử vi tháng 12 của 12 con giáp: Dần phúc khí vượng phát, Thìn xuôi chèo mát mái, Tý may mắn đủ đường

Theo tử vi tháng 12/2023, cục diện Tam Hội nâng đỡ, tử vi hôm nay dự báo người tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

Chính Tài cũng mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập cho Dần. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi tháng 12/2023, người tuổi Thìn hôm nay bạn nhận thức tốt về bản thân, dành hết thời gian cho công việc yêu thích.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc được hoàn thiện chỉn chu, dành nhiều thời gian cho công việc bản thân bạn đã chọn và yêu thích.

Tình cảm: Khó tâm sự được với ai, thường cô đơn một mình.

Tài lộc: Vội vàng đầu tư dễ đổ vỡ.

Sức khoẻ: Đủ năng lượng cho các công việc bạn yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi tháng 12/2023, tuổi Tý có một ngày khá yên bình. Con giáp này có thể cảm thấy không hoàn toàn hài lòng với thành tựu của mình, nhưng những gì bản mệnh đạt được có thể là ước mơ của nhiều người khác.

Nếu công việc không quá áp lực, tuổi Tý nên cân nhắc dành thời gian cho việc giao lưu và mở rộng mối quan hệ với người khác. Hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm hơn để chuẩn bị cho cơ hội mới nảy sinh trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay con giáp này cần đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Bản mệnh nên tránh những hoạt động có thể gây tổn thương, va chạm, hay thậm chí các thủ thuật phẫu thuật ở vùng cổ tay, đùi…

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.