Đúng hai ngày 24/11 và 25/11: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, chuyển bại thành thắng, từ nghèo hóa giàu, ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 14:05

Đúng hai ngày 24/11 và 25/11, 3 con giáp sau chính thức thoát khỏi vận xui, tiền tài đổ về như bão lũ, giàu sang nắm trong lòng bàn tay.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 24/11 và 25/11 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chưa thể hiện tốt bản thân.  

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay trong công việc bạn còn cố chấp với những thông tin tiêu cực, không chấp nhận sự thật. 

Tình cảm: Người tuổi Dậu muốn tình cảm bình ổn, không có quá nhiều tranh cãi.

Sức khoẻ: Cơ thể cần được nạp dinh dưỡng, hạn chế ăn cay.  

Đúng hai ngày 24/11 và 25/11: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, chuyển bại thành thắng, từ nghèo hóa giàu, ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thường được biết đến là những người rộng lượng và hào phóng. Họ cũng được mọi người yêu mến và thấu hiểu trong suốt cuộc đời bởi tính cách thiện lương. Người tuổi Mùi rất nhanh nhẹn trong việc học hỏi những điều mới mẻ.

Trong năm 2023, người tuổi Mùi đã cố gắng, nỗ lực và thu hoạch được không ít thành quả. Đến tháng 11/2023, có lẽ ảnh hưởng của Thái Tuế khiến không ít tuổi Mùi lo lắng, tuy nhiên điều này sẽ không cản trở được người tuổi Mùi thực hiện các dự định của mình.

Ở khía cạnh nào đó, tuổi Mùi luôn là những cá nhân tin vào bản thân mình. Họ nắm trong tay kỹ năng, chuyên môn mà không phải ai cũng có. Điều này là vũ khí giúp họ chống lại mọi điều xui xẻo và cũng là bùa may mắn giúp họ giải quyết được nhiều việc.

Đúng hai ngày 24/11 và 25/11, thử thách là điều không tránh khỏi, tuy nhiên đó cũng là thời cơ để tuổi Mùi thể hiện bản lĩnh. Chỉ có không ngừng hướng về phía trước, tu dưỡng chính mình và làm tốt những gì bản thân có thể làm thì không phải sợ thất bại.

Đúng hai ngày 24/11 và 25/11: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, chuyển bại thành thắng, từ nghèo hóa giàu, ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng hai ngày 24/11 và 25/11, tuổi Tỵ dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Con giáp này không muốn làm theo những yêu cầu vô lý của đối phương nên quyết định sẽ đứng lên phản kháng.

Tuy nhiên, dù sao cũng cần phải chú ý cách hành xử của mình, chớ nên nóng nảy quá mức khiến mọi người xung quanh đều rơi vào cảnh khó xử. Tốt nhất, hãy bình tĩnh để cùng phân tích vấn đề và tìm ra cách giải quyết lý trí.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc cửa phòng. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Đúng hai ngày 24/11 và 25/11: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa đất trời, chuyển bại thành thắng, từ nghèo hóa giàu, ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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